Хорошо было бы в папке друзья сделать подгруппы
лучшие, черный список, или друзья которые сливают депо )))
а лучше те которые просто "accepted" и те кого узнаёшь на форуме ;-)
Ну, если у человека ник не XYZ298587934987, а реальная имя-фамилия и он мне интересен, да еще и фото не лягушки, а его собственное, то и так узнаю. Например, ваша личность для меня вполне узнаваема, несмотря на непонятный аватар :)
Хочу, чтобы не показывались посты некоторых из черного списка, такая фишка есть на некоторых форумах. Это не про вас ))
есть способы "заката солнца вручную" за счёт внедрения js отрубающих узлы DOM или наоборот добавляющих плюшек.
но для такого тут нет людей обладающих требуемой суммой технологий вкупе со свободным временем :-) А так - делают и альтернативные стили и лайоут меняют и фильтры добавляют и так далее. Ради фана.
Верно. Например, у меня большой опыт, знаю много языков, но все из области инженеринга, расчетов, трейдинга. А интернет-технологии как-то не были интересны. Так, код на html, php, js пойму, но ничего серьезного не писал. Да и нет таких универсалов, иначе все бы не покупали машины, а делали их сами )
Да, согласен на все 100%
Действительно, хорошо бы, чтобы раздел "Друзья" можно было бы на папки разбивать или классифицировать на группы. Допустим, эта папка, где друзья в одной сфере программирования волокут, допустим в канвасе, другая папка для друзей, что волокут в какой-то мат. обработки, типа сетей, эти друзья покупают такие то - продукты, а эти - другие. Сразу, что нужно, адресно им пишешь, не роешься.
Такого нигде не видел. А так да, хорошо бы, а еще чтобы мир во всем мире, чиновники не воровали и все бабы давали )) Будем реалистами.
Ну, да. Друзья по канвасу, друзья по статистике, по покупке, по продаже... Кто что продает и покупает. Короче, друзья рулят.
А почему нет набора смайликов, это совсем непорядок! Поэтому и девчонок на форуме почти нет, одна скукотень с вашими программами.
А ыщо лайки, лайков не хватает!!! Я даже знаю, как получить много лайков. Надо купить баллончик краской и ночью, при полной луне, написать на стене ближайшего храма:
