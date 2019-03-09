Тайна ошибки 130 - страница 4

Алексей Тарабанов:

Самые дорогие - операции деления. Со строками все гораздо проще. 

Пожалуй, если только на ноль =))))

 
Evgeny Belyaev:

С чего так решили?

Из спецификации торгуемых символов, и из распечатки STOPLEVEL.

p.s. нихренасе, вот это сюрприз. Оказывается в mql ноль может означать что угодно кроме ноля:


Нулевое значение MODE_STOPLEVEL означает либо отсутствие  ограничения на минимальную дистанцию для стоп-лосса/тейк-профита, либо факт использования торговым сервером внешних механизмов динамического контроля уровней, которые не могут быть транслированы в терминал. Во втором случае GetLastError() может возвращать ошибку 130, так как уровень MODE_STOPLEVEL фактически является "плавающим".

Опять смешали в одном значении несколько сущностей.


 
secret:
Походу сообразил.

 
Хамите, папаша.
 

Если кому-то интересно, что показало расследование:

1) никаких "внешних механизмов динамического контроля уровней, которые не могут быть транслированы в терминал", у моих брокеров не оказалось.

2) зато оказалось, что BUYLIMIT нельзя ставить выше Ask, по какой-то странной кухонной прихоти МТ4. Прилетает ошибка 130.

3) ну и самое интересное - раз в полгода прилетают ненормализованные Bid/Ask. Причем даже в тестере)))

и с этим сделать ничего нельзя - как ни нормализуй, на сервере цена останется ненормализованной)


 
secret:

BuyLimit - отложенный приказ на покупку, выставляемый ниже текущей цены Ask

BuyStop - отложенный приказ на покупку, выставляемый выше текущей цены Ask

SellLimit - отложенный приказ на продажу, выставляемый выше текущей цены Bid

SellStop - отложенный приказ на продажу, выставляемый ниже текущей цены Bid

[Удален]  
secret:

Дружище. Если вы слабо разбираетесь в теме, задайте вопрос. Не нужно упираться рогом и считать всех вокруг виноватыми, а себя самым умным.

2) Байлимит никогда не ставился выше цены Ask. Вы приходите на рынок где яблоки продают по 13 рублей, и встаете рядом с табличкой "куплю яблоки по 15". "Дурачек наверное" подумают остальные и будут обходить стороной.
3) Цена на сервере хранится в переменной типа double а не в виде текста. Это особенность данного типа. Если действительно хотите разобраться почему так можете почитать педовикию, даже там вполне достояная статья по теме:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D1%81_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9

 
Artyom Trishkin:

BuyLimit - отложенный приказ на покупку, выставляемый ниже текущей цены Ask

Ага. Я ж и говорю - странная кухонная прихоть. На биржах это вполне законная операция.
 
Nikolay Khrushchev

3) Цена на сервере хранится в переменной типа double а не в виде текста. Это особенность данного типа.

Дружище, если вы не въехали в суть вопроса, то стоит воздержаться от бессмысленных комментариев.
[Удален]  
secret:
Дружище, если вы не въехали в суть вопроса, то стоит воздержаться от бессмысленных комментариев.

вам не стоит заниматься программированием =/

я то как раз таки въехал, но вы до сих пор нет. Все языки программирования работают так. Почему - я дал вам ссылку. Никто нигде не хранит нормализованные данные, это касается не только МТ4 МТ5, а всего что вас окружает где работают какие либо программы.
