Тайна ошибки 130 - страница 4
Самые дорогие - операции деления. Со строками все гораздо проще.
Пожалуй, если только на ноль =))))
С чего так решили?
p.s. нихренасе, вот это сюрприз. Оказывается в mql ноль может означать что угодно кроме ноля:
Нулевое значение MODE_STOPLEVEL означает либо отсутствие ограничения на минимальную дистанцию для стоп-лосса/тейк-профита, либо факт использования торговым сервером внешних механизмов динамического контроля уровней, которые не могут быть транслированы в терминал. Во втором случае GetLastError() может возвращать ошибку 130, так как уровень MODE_STOPLEVEL фактически является "плавающим".
Опять смешали в одном значении несколько сущностей.
Из спецификации торгуемых символов, и из распечатки STOPLEVEL.
Походу сообразил.
Если кому-то интересно, что показало расследование:
1) никаких "внешних механизмов динамического контроля уровней, которые не могут быть транслированы в терминал", у моих брокеров не оказалось.
2) зато оказалось, что BUYLIMIT нельзя ставить выше Ask, по какой-то странной кухонной прихоти МТ4. Прилетает ошибка 130.
3) ну и самое интересное - раз в полгода прилетают ненормализованные Bid/Ask. Причем даже в тестере)))
и с этим сделать ничего нельзя - как ни нормализуй, на сервере цена останется ненормализованной)
BuyLimit - отложенный приказ на покупку, выставляемый ниже текущей цены Ask
BuyStop - отложенный приказ на покупку, выставляемый выше текущей цены Ask
SellLimit - отложенный приказ на продажу, выставляемый выше текущей цены Bid
SellStop - отложенный приказ на продажу, выставляемый ниже текущей цены Bid
Дружище. Если вы слабо разбираетесь в теме, задайте вопрос. Не нужно упираться рогом и считать всех вокруг виноватыми, а себя самым умным.
2) Байлимит никогда не ставился выше цены Ask. Вы приходите на рынок где яблоки продают по 13 рублей, и встаете рядом с табличкой "куплю яблоки по 15". "Дурачек наверное" подумают остальные и будут обходить стороной.
3) Цена на сервере хранится в переменной типа double а не в виде текста. Это особенность данного типа. Если действительно хотите разобраться почему так можете почитать педовикию, даже там вполне достояная статья по теме:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D1%81_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
BuyLimit - отложенный приказ на покупку, выставляемый ниже текущей цены Ask
3) Цена на сервере хранится в переменной типа double а не в виде текста. Это особенность данного типа.
Дружище, если вы не въехали в суть вопроса, то стоит воздержаться от бессмысленных комментариев.
вам не стоит заниматься программированием =/я то как раз таки въехал, но вы до сих пор нет. Все языки программирования работают так. Почему - я дал вам ссылку. Никто нигде не хранит нормализованные данные, это касается не только МТ4 МТ5, а всего что вас окружает где работают какие либо программы.