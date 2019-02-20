Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1995: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов и API для языка R - страница 11
Не знаю, спрашивали ли уже про это, искал не нашел, почему в МТ5 у прямоугольника только с одной стороны квадратик для изменения размера? очень не удобно, что бы по высоте его подкорректировать приходится мотать график на противоположную сторону прямоугольника, а он может находится очень далеко
Да, это одна из неприятностей, которую обнаруживаешь с переходом на MT5 c MT4.Однако, их стараются устранять, может и в этом случае для пользователя сделают поблажку...
Я тоже это обнаружил, думал у меня что с терминалом не то, оказывается проблема имеет массовый характер.
Устранить-бы этот недочёт!
Выборочно проверял цены баров и тиков - не нашел расхождений (100% гарантию не дам).
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2019.02.20 07:26
Во всех режимах Тестера, кроме реальных тиков, цены не нормализованы!
Мягко говоря, это баг Тестера.
Во всех режимах тестера, кроме реальных тиков, цены баров, а также бидов, асков и ластов, формируются из целочисленных значений из минутных баз hcs. Поэтому не могут быть ненормализованными.
Давайте доказательства
Помогает иногда перезапуск, скажем это происходит 2 раза из 10-и.
По ссылке доказательство.
Это - не доказательство. Распечатайте "ненормализованное" значение цены с точностью до 16 знаков и не в научном формате (форматтер %.16f)
DBL_EPSILON
Наименьшее число для которого выполняется условие 1.0+DBL_EPSILON != 1.0
2.2204460492503131e-016