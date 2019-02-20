Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1995: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов и API для языка R - страница 11

В MQL4 планируется добавить сервисы как в MQL5?
 

Не знаю, спрашивали ли уже про это, искал не нашел, почему в МТ5 у прямоугольника только с одной стороны квадратик для изменения размера? очень не удобно, что бы по высоте его подкорректировать приходится мотать график на противоположную сторону прямоугольника, а он может находится очень далеко 


 
pivalexander:

Да, это одна из неприятностей, которую обнаруживаешь с переходом на MT5 c MT4.

Однако, их стараются устранять, может и в этом случае для пользователя сделают поблажку...
 
pivalexander:

Я тоже это обнаружил, думал у меня что с терминалом не то, оказывается проблема имеет массовый характер.

Устранить-бы этот недочёт!

 
Vitaly Muzichenko:

Дак это же уже давно, еще несколько лет назад, так же было, хотели бы исправить, давно бы исправили. Может так удобнее только я не знаю об этом, в чем удобство
 
fxsaber:

Выборочно проверял цены баров и тиков - не нашел расхождений (100% гарантию не дам).

Во всех режимах Тестера, кроме реальных тиков, цены не нормализованы!

Мягко говоря, это баг Тестера.

 
fxsaber:

Во всех режимах тестера, кроме реальных тиков, цены баров, а также бидов, асков и ластов, формируются из целочисленных значений из минутных баз hcs. Поэтому не могут быть ненормализованными.

Давайте доказательства

 
Не знаю это баг или так должно быть, раньше такого не было, сборка 1995.
В тестере, журнал показывает открытие сделок, позиции, видна загрузка депозита, но график эквити, только линия.

Помогает иногда перезапуск, скажем это происходит 2 раза из 10-и.


 
Slava:

Во всех режимах тестера, кроме реальных тиков, цены баров, а также бидов, асков и ластов, формируются из целочисленных значений из минутных баз hcs. Поэтому не могут быть ненормализованными.

Давайте доказательства

По ссылке доказательство.

 
fxsaber:

По ссылке доказательство.

Это - не доказательство. Распечатайте "ненормализованное" значение цены с точностью до 16 знаков и не в научном формате (форматтер %.16f)

DBL_EPSILON

Наименьшее число для которого выполняется условие 1.0+DBL_EPSILON != 1.0

2.2204460492503131e-016

