Проблема верификации продавца сигналов - страница 2
Подскажите как достучаться до модератора. Отправил 3 письма, а ответа ноль
Нет там никого. Робот всё проверяет и отсылает Вам сообщения. Внимательно читайте свой аккаунт.
Rashid Umarov, 2019.01.03 09:15
Если заявку отклонили, то больше она не попадает на проверку. Покажите скрин из вашего профиля, пожалуйста, чтобы мы увидели, почему вам это непонятно. Что нам нужно там еще добавить, чтобы не возникало таких вопросов.
Rashid Umarov, 2019.01.03 10:06
Покажите шапку этого раздела, пожалуйста.
Шаг 1: Перечитать требования в фотографии
Шаг 2: Сделать паузу и подумать
Все добрый день! Может вы мне подскажите как вывести от сюда деньги на счёте они есть а пишут мне что у вас нет заработанных денег! Че за фигня?
Подробности Вы можете узнать в статье "Платежная система MQL5.community".
Можно ли перерегистрировать сигнал или нет?
в Профиле не могу загрузить фото паспорта Как это сделать?
Вы разве не видите? Что в надписи непонятно?
Добрый день
Столкнулся с такой проблемой , второй день не могу пройди до конца верификацию . При запросе четырёхзначного кода через СМС код не приходит.
Номер телефона указан верно, в чём может быть причина что я делаю не так
С уважением
Там есть возможность получения кода только через смс? Через телеграмм нельзя?