Подскажите как достучаться до модератора. Отправил 3 письма, а ответа ноль

 
Нет там никого. Робот всё проверяет и отсылает Вам сообщения. Внимательно читайте свой аккаунт.

Rashid Umarov, 2019.01.03 09:15

Если заявку отклонили, то больше она не попадает на проверку.  Покажите скрин из вашего профиля, пожалуйста, чтобы мы увидели, почему вам это непонятно. Что нам нужно там еще добавить, чтобы не возникало таких вопросов.


 
в Профиле не могу загрузить фото паспорта  Как это сделать?
 
Шаг 1: Перечитать требования в фотографии

Шаг 2: Сделать паузу и подумать

Все добрый день! Может вы мне подскажите как вывести от сюда деньги на счёте они есть а пишут мне что у вас нет заработанных денег! Че за фигня? 
 
Подробности Вы можете узнать в статье "Платежная система MQL5.community".

 

Можно ли перерегистрировать сигнал или нет?

 
Вы разве не видите? Что в надписи непонятно?


 
отклонили заявку продавца. обратился в сервисдек, а обратно письмо-отписка идите на форум. пришел, написал и молчок, мне может у себя на заборе еще написать, может почтовые голуби увидят и передадут. вы специально блокируете, чтоб создавали новые аккаунты и заново покупали индикаторы и т.д.? есть тут хоть кто-то, кто получает тут деньги и хватает совести чтоб объяснить что нужно сделать и почему заблокировали
Ihar Apiakun:

Добрый день

Столкнулся с такой проблемой , второй день не могу пройди до конца верификацию . При запросе четырёхзначного кода через СМС код не приходит.

Номер телефона  указан верно, в чём может быть причина что я делаю не так

.

С уважением

Там есть возможность получения кода только через смс? Через телеграмм нельзя?

