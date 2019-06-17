Опционы - страница 5
Набросал индикатор расчета теоретической цены опциона.
Не уверен что все формулы правильные. Кто разбирается в математике проверьте пожалуйста.
Конечно спред надо учитывать.
Можно и по теоретической цене тестировать, но это очень грубо получится. Всё по тому же, что спроса и предложения может не быть в реале.
Поэтому для более точного тестирования, приближенного к реалу, нужна полная история котировок со всеми страйками и дырами.
Можно историческую волатильность и в улыбку вывернуть, надо подумать.
Если сможете вывернуть правдоподобно то дайте знать, думаю всем пригодится)
По формулам:
Это на шарпе если что.
Вопрос!
Может ли зарабатывать "дельта-хеджер"?
У меня уже сложилось своё мнение по этому вопросу, уже протестировал.
Но хочется услышать мнения по этому вопросу, возможно я заблуждаюсь.
График опциона в МТ5 RealTime
Как получили?
Присоединяюсь к вопросу
Это очевидно.
Котировки из Квика, в МТ5 кастомный символ, который подгружает эти котировки.
Так в том то и вопрос, как такой мост сделать, что бы в реальном времени подгружалось автоматически?
Бесполезный костыль...
После еще придется пились кучу классов для математики опционной