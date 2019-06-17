Опционы - страница 2

Sergey Chalyshev:
Глючный ресурс, ничего не работает

Раньше всё отлично работало (очень давно туда не заходил)

 
Может чего не так делаю?

Вот, ничего не показывает:


 
Так тебе пишут "Установи флеш плеер версиии 8 или выше"  :)

 
Он был установлен, но почему то заблокировался.

Вот разблокировал, все равно ничего не показывает(, глючный сервис:


 
Создай портфель (ты как маленький :) )

 
опять ничего не показывает(

 

О!

появилось)

говорю же глючный,


 
Лучше уж в квике строить (если не самому написать утилиту для графиков и расширять ее) 
 

Так что нужно сделать чтоб опционы заработали в МТ5?

 
На сколько я понимаю от пользователей это не зависит) вроде брокеры должны прописывать все... 

