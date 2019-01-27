В сигналах, мониторинг работает не корректно - страница 2

Разве не понятно что из ваших данных ничего нельзя определить, поскольку не известно когда сделано пополнение.

Покажите скриншот сигнала, где видны все графики.

даже подвальчик


 
Юра с Луны свалился. "Прирост" как показатель обсосали с разных сторон по многу раз.

Смотри здесь -- в справке от МК методика расчёта https://www.mql5.com/ru/forum/10603#q23 "Как рассчитывается Прирост в сигналах?"

Что "прирост" это в статистической терминологии "темп прироста" -- это смотри у меня https://www.mql5.com/ru/forum/96178/page3#comment_2841593

А то как ты понимаешь "прирост" и как понятно обывателю -- смотри у Юсуфа https://www.mql5.com/ru/forum/96178/page4#comment_2850035


и несколько часов назад

особенно прикольно как все время прирост  меняется  задним числом

 
ну бог с ним с приростом

прикинь как гуляет сумма начального депозита!

при том что начальный депозит = 300000 руб


 


начальный депозит опять поплыл

о приросте уже даже и речи нет

 

Начальный депозит  чудесным образом опять изменился.

 
Начальный депозит  чудесным образом опять изменился.

Юрий, думаю уже достаточно подверждений того что криво идёт расчёт. Нет смысла более показывать. Кому надо примет к сведению. Ну а вам как потенциально рабочему сигнальщику сочувствую.Я бы наверное просто в описании сигнала как раз описал такое поведение мониторинга. Чтобы потенциальный подписчик не был в шоке.

 
 
Юрий, думаю уже достаточно подверждений того что криво идёт расчёт. Нет смысла более показывать. Кому надо примет к сведению. Ну а вам как потенциально рабочему сигнальщику сочувствую.Я бы наверное просто в описании сигнала как раз описал такое поведение мониторинга. Чтобы потенциальный подписчик не был в шоке.

наверно достаточно

