Разве не понятно что из ваших данных ничего нельзя определить, поскольку не известно когда сделано пополнение.
Покажите скриншот сигнала, где видны все графики.
даже подвальчик
Юра с Луны свалился. "Прирост" как показатель обсосали с разных сторон по многу раз.
Смотри здесь -- в справке от МК методика расчёта https://www.mql5.com/ru/forum/10603#q23 "Как рассчитывается Прирост в сигналах?"
Что "прирост" это в статистической терминологии "темп прироста" -- это смотри у меня https://www.mql5.com/ru/forum/96178/page3#comment_2841593
А то как ты понимаешь "прирост" и как понятно обывателю -- смотри у Юсуфа https://www.mql5.com/ru/forum/96178/page4#comment_2850035
и несколько часов назад
особенно прикольно как все время прирост меняется задним числом
ну бог с ним с приростом
прикинь как гуляет сумма начального депозита!
при том что начальный депозит = 300000 руб
начальный депозит опять поплыл
о приросте уже даже и речи нет
Начальный депозит чудесным образом опять изменился.
Юрий, думаю уже достаточно подверждений того что криво идёт расчёт. Нет смысла более показывать. Кому надо примет к сведению. Ну а вам как потенциально рабочему сигнальщику сочувствую.Я бы наверное просто в описании сигнала как раз описал такое поведение мониторинга. Чтобы потенциальный подписчик не был в шоке.
наверно достаточно