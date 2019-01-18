Улучшение сайта MQL5 - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Скальпинг — срезать верхнюю часть (от тренда) , и это не 3 пипса, и даже не 10, а около 40-80пп
Пипсовка — сделка совершается длительностью от нескольких минут до долей секунды
А теперь смотрим картинку и понимаем, чем отличается "срезать вершки" от всего тренда, и что такое пипсовка по 1-5пп по сотне входов за один тренд. Чувствуете разницу?
Скальпинг — срезать верхнюю часть (от тренда) , и это не 3 пипса, и даже не 10, а около 40-80пп
Пипсовка — сделка совершается длительностью от нескольких минут до долей секунды
А теперь смотрим картинку и понимаем, чем отличается "срезать вершки" от всего тренда, и что такое пипсовка по 1-5пп по сотне входов за один тренд. Чувствуете разницу?
Отличный пример, Браво!
Следовательно скальпер это трендовая стратегия?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Улучшение сайта MQL5
Alexey Volchanskiy, 2019.01.15 18:59
Вкратце, если больше сотни сделок в день по одному инструменту и в целом есть профит >3% в день - точно скальпер ))
Отличный пример, Браво!
Следовательно скальпер это трендовая стратегия?
Алексей не будет тратить на это время. Не важно какая кошка чёрная или серая и не важно как её зовут, лишь бы ловила мышей.
Это пипсовщик.
Да, Виталий, я в курсах, деньги от пипсовщика - грязные деньги. И водки на них в магазе не продадут, и девки не дадут. Только долгосрок, нудный, печальный и важный ) Зато солидно.
Надо скриптик будет набросать, какая у меня средняя прибыль в пунктах на сделку, думаю около 15-20 на 5-знаке.
Отличный пример, Браво!
Следовательно скальпер это трендовая стратегия?
Совершенно нет, у меня скальпер обожает торговлю во флетовом канале. Примерно так, это я для статейки одной рисовал, упрощенно.
Мое личное определения скальпинга - входить, следуя текущему направлению цены и выходить тут же, как направление меняется. А сколько ты там пунктов взял - рынок определит. Может, 10 п, а может 250п, ты такие критерии не ставишь.
Добрый день! Я хоxу купить советник или индикатор скальперы, по в Маркете в поиске нет скальперов! Вопрос в том когда Вы сделаете в Маркете чтоб в поиске можно было выбрать скальперы?
Внизу МТ есть вкладка "Мarket". А там откройте вкладку "Experts" и посмотрите на раздел "Scalping".
У меня давным-давно обучался MQL4 один человек Леня. Он все расстраивался, что при скальпинге, или пипсовке, слишком много спреда отдается ДЦ. Я говорил, - да какая тебе разница, сколько они взяли? Главное, сколько взял ты.
Это мой подход к жизни вообще и трейдингу в частности.
Да, Виталий, я в курсах, деньги от пипсовщика - грязные деньги. И водки на них в магазе не продадут, и девки не дадут. Только долгосрок, нудный, печальный и важный ) Зато солидно.
Надо скриптик будет набросать, какая у меня средняя прибыль в пунктах на сделку, думаю около 15-20 на 5-знаке.
Я никогда не утверждал, что любая прибыльная стратегия "неправильная". Просто на сегодняшний день смешали все понятия, и из-за этого очень сложно стало общаться - все говорят на разных языках, и когда тенденция перемешивания людей, копыт и лошадей пройдёт - неизвестно.
У меня давным-давно обучался MQL4 один человек Леня. Он все расстраивался, что при скальпинге, или пипсовке, слишком много спреда отдается ДЦ. Я говорил, - да какая тебе разница, сколько они взяли? Главное, сколько взял ты.
Это мой подход к жизни вообще и трейдингу в частности.
Если всё это так просто, как на схеме, то почему с вашим скальпером не умеете зарабатывать.
В скальпинге как раз очень мешает именно большой спред, или небольшой спред с комиссией.
Если всё это так просто, как на схеме, то почему с вашим скальпером не умеете зарабатывать.
В скальпинге как раз очень мешает именно большой спред, или небольшой спред с комиссией.
В скальпинге эти вещи не мешают.