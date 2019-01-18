Улучшение сайта MQL5 - страница 2

Новый комментарий
 

Скальпинг — срезать верхнюю часть (от тренда) , и это не 3 пипса, и даже не 10, а около 40-80пп

Пипсовка — сделка совершается длительностью от нескольких минут до долей секунды

А теперь смотрим картинку и понимаем, чем отличается "срезать вершки" от всего тренда, и что такое пипсовка по 1-5пп по сотне входов за один тренд. Чувствуете разницу?


 
Vitaly Muzichenko:

Скальпинг — срезать верхнюю часть (от тренда) , и это не 3 пипса, и даже не 10, а около 40-80пп

Пипсовка — сделка совершается длительностью от нескольких минут до долей секунды

А теперь смотрим картинку и понимаем, чем отличается "срезать вершки" от всего тренда, и что такое пипсовка по 1-5пп по сотне входов за один тренд. Чувствуете разницу?


Отличный пример, Браво!

Следовательно скальпер это трендовая стратегия?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Улучшение сайта MQL5

Alexey Volchanskiy, 2019.01.15 18:59

Вкратце, если больше сотни сделок в день по одному инструменту и в целом есть профит >3% в день - точно скальпер ))


Алексей, тебе тоже надо идти в интернет ))
 
Sergey Chalyshev:

Отличный пример, Браво!

Следовательно скальпер это трендовая стратегия?


Алексей, тебе тоже надо идти в интернет ))

Алексей не будет тратить на это время. Не важно какая кошка чёрная или серая и не важно как её зовут, лишь бы ловила мышей.

 
Vitaly Muzichenko:

Это пипсовщик.

Да, Виталий, я в курсах, деньги от пипсовщика - грязные деньги. И водки на них в магазе не продадут, и девки не дадут. Только долгосрок, нудный, печальный и важный ) Зато солидно.

Надо скриптик будет набросать, какая у меня средняя прибыль в пунктах на сделку, думаю около 15-20 на 5-знаке.

 
Sergey Chalyshev:

Отличный пример, Браво!

Следовательно скальпер это трендовая стратегия?


Алексей, тебе тоже надо идти в интернет ))

Совершенно нет, у меня скальпер обожает торговлю во флетовом канале. Примерно так, это я для статейки одной рисовал, упрощенно.

flat channel

Мое личное определения скальпинга - входить, следуя текущему направлению цены и выходить тут же, как направление меняется. А сколько ты там пунктов взял - рынок определит. Может, 10 п, а может 250п, ты такие критерии не ставишь. 

 
Dmitry Britan:
Добрый день! Я хоxу купить советник или индикатор скальперы, по в Маркете в поиске нет скальперов! Вопрос в том когда Вы сделаете в Маркете чтоб в поиске можно было выбрать скальперы?

Внизу МТ есть вкладка "Мarket". А там откройте вкладку "Experts" и посмотрите на раздел "Scalping".

 

У меня давным-давно обучался MQL4 один человек Леня. Он все расстраивался, что при скальпинге, или пипсовке, слишком много спреда отдается ДЦ. Я говорил, - да какая тебе разница, сколько они взяли? Главное, сколько взял ты.

Это мой подход к жизни вообще и трейдингу в частности.

 
Alexey Volchanskiy:

Да, Виталий, я в курсах, деньги от пипсовщика - грязные деньги. И водки на них в магазе не продадут, и девки не дадут. Только долгосрок, нудный, печальный и важный ) Зато солидно.

Надо скриптик будет набросать, какая у меня средняя прибыль в пунктах на сделку, думаю около 15-20 на 5-знаке.

Я никогда не утверждал, что любая прибыльная стратегия "неправильная". Просто на сегодняшний день смешали все понятия, и из-за этого очень сложно стало общаться - все говорят на разных языках, и когда тенденция перемешивания людей, копыт и лошадей пройдёт - неизвестно. 

 
Alexey Volchanskiy:

У меня давным-давно обучался MQL4 один человек Леня. Он все расстраивался, что при скальпинге, или пипсовке, слишком много спреда отдается ДЦ. Я говорил, - да какая тебе разница, сколько они взяли? Главное, сколько взял ты.

Это мой подход к жизни вообще и трейдингу в частности.

Если всё это так просто, как на схеме, то почему с вашим скальпером не умеете зарабатывать.

В скальпинге как раз очень мешает именно большой спред, или небольшой спред с комиссией.

 
Petros Shatakhtsyan:

Если всё это так просто, как на схеме, то почему с вашим скальпером не умеете зарабатывать.

В скальпинге как раз очень мешает именно большой спред, или небольшой спред с комиссией.

В скальпинге эти вещи не мешают.

1234
Новый комментарий