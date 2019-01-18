Улучшение сайта MQL5 - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Совершенно нет, у меня скальпер обожает торговлю во флетовом канале. Примерно так, это я для статейки одной рисовал, упрощенно.
Мое личное определения скальпинга - входить, следуя текущему направлению цены и выходить тут же, как направление меняется. А сколько ты там пунктов взял - рынок определит. Может, 10 п, а может 250п, ты такие критерии не ставишь.
Скальпинг от снимать скальп
твоя картинка и стратегия торговли, к скальпу не имеет никакого отношения
У меня давным-давно обучался MQL4 один человек Леня. Он все расстраивался, что при скальпинге, или пипсовке, слишком много спреда отдается ДЦ. Я говорил, - да какая тебе разница, сколько они взяли? Главное, сколько взял ты.
Это мой подход к жизни вообще и трейдингу в частности.
Не согласен.
Мы с ДЦ - в неравном положении. ДЦ забирает гарантированно, а я - нет. И при этом еще и отдавать ДЦ больше, чем брать самому ???
Нееет... Пипсовка да скальпинг - это для тех, кто хочет кормить ДЦ. Я даже когда беру "безубыток" - беру больше, чем отдаю ДЦ.
Не согласен.
Мы с ДЦ - в неравном положении. ДЦ забирает гарантированно, а я - нет. И при этом еще и отдавать ДЦ больше, чем брать самому ???
Нееет... Пипсовка да скальпинг - это для тех, кто хочет кормить ДЦ. Я даже когда беру "безубыток" - беру больше, чем отдаю ДЦ.
Есть такой бизнес, называется "Сетевой". Не путать с пирамидой!
Принцип такой: Нужно подписаться под человека(спонсора) и собрать свою группу, от объёма продаж что делает группа ты получаешь процент. Каждый прибывший собирает свою группу, и от них тебе тоже идёт процент.
У кого широкая и глубокая группа, тот в месяц имеет пассивный доход до 10 000$.
Мораль: когда человеку рассказываешь об этом и хочешь его привлечь в бизнес(сеть), то он начинает в меру своей финансовой безграмотности нести всякую ахинею, мол на нём будут зарабатывать деньги, совершенно не думая о том, что на данный момент времени он полный голодранец и ему предлагают пассивный доход, который превышает в несколько десятков раз среднюю зарплату по стране.
Так что, если вы отдаёте 80% заработка ДЦ в качестве спреда и комиссий, но при этом в плюсе, то это в 100500 раз круче, чем ничего не отдавать и при этом сидеть в минусе!
...
У кого широкая и глубокая группа, тот в месяц имеет пассивный доход до 10 000$.
...
Зарабатывает тот, у кого склад. Все как обычно - кто вложился, тот и зарабатывает. Покажите хоть одного, кто хорошо зарабатывает с сети не держа склада.
Зарабатывает тот, у кого склад. Все как обычно - кто вложился, тот и зарабатывает. Покажите хоть одного, кто хорошо зарабатывает с сети не держа склада.
Вам ссылки на фейсбук, или просто достаточно фамилий? Ну могу в качестве примера показать со своих родственников, но там бизнес построен на "Mary Kay", эта сеть не входит даже в десятку лучших по процентным выплатам.
Никакие склады не нужны, полно центров, в которых и берётся товар по необходимости
P.S. Добавлю то, что вы лично ничего не продаёте в миллионном количестве, максимум - то что влазит в "карман", и то раз в неделю, и так каждый участник группы, вот на количестве группы и получается оборот.
Вам ссылки на фейсбук, или просто достаточно фамилий? Ну могу в качестве примера показать со своих родственников, но там бизнес построен на "Mary Kay", эта сеть не входит даже в десятку лучших по процентным выплатам.
Никакие склады не нужны, полно центров, в которых и берётся товар по необходимости
Пусть не склад, назовите центром. Откуда берутся эти центры? Кто то вкладывается, рискует - вот он и зарабатывает. Ни фамилии ни ссылки мне ничего не скажут, просо сами обратите внимание, а действительно ли они зарабатывают с сети? Я вот как-то обратил внимание и пришел к такому выводу, то есть обнаружил сие явление. Еще заметил, что они любят рассказывать невероятные сказки про величину своих доходов.
Пусть не склад, назовите центром. Откуда берутся эти центры? Кто то вкладывается, рискует - вот он и зарабатывает. Ни фамилии ни ссылки мне ничего не скажут, просо сами обратите внимание, а действительно ли они зарабатывают с сети? Я вот как-то обратил внимание и пришел к такому выводу, то есть обнаружил сие явление. Еще заметил, что они любят рассказывать невероятные сказки про величину своих доходов.
Потому, что там доходы для рядового обывателя и кажутся большими.
Для Жоржа о кормлении ДЦ:
Вы покупаете хлеб, макароны, мыло, туалетную бумагу? Нет? Значит кормите супермаркеты и их поставщиков, ну и самого производителя этих товаров.
Перестаньте кормить магазины - производите товар сами на своём участке!
Есть такой бизнес, называется "Сетевой". Не путать с пирамидой!
Принцип такой: Нужно подписаться под человека(спонсора) и собрать свою группу, от объёма продаж что делает группа ты получаешь процент. Каждый прибывший собирает свою группу, и от них тебе тоже идёт процент.
У кого широкая и глубокая группа, тот в месяц имеет пассивный доход до 10 000$.
Мораль: когда человеку рассказываешь об этом и хочешь его привлечь в бизнес(сеть), то он начинает в меру своей финансовой безграмотности нести всякую ахинею, мол на нём будут зарабатывать деньги, совершенно не думая о том, что на данный момент времени он полный голодранец и ему предлагают пассивный доход, который превышает в несколько десятков раз среднюю зарплату по стране.
Так что, если вы отдаёте 80% заработка ДЦ в качестве спреда и комиссий, но при этом в плюсе, то это в 100500 раз круче, чем ничего не отдавать и при этом сидеть в минусе!
Вы занимаетесь набором и обучением людей на Forex?