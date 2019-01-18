Улучшение сайта MQL5 - страница 3

Новый комментарий
 
Alexey Volchanskiy:

Совершенно нет, у меня скальпер обожает торговлю во флетовом канале. Примерно так, это я для статейки одной рисовал, упрощенно.


Мое личное определения скальпинга - входить, следуя текущему направлению цены и выходить тут же, как направление меняется. А сколько ты там пунктов взял - рынок определит. Может, 10 п, а может 250п, ты такие критерии не ставишь. 

Скальпинг от снимать скальп


твоя картинка и стратегия торговли, к скальпу не имеет никакого отношения

 
В википедии есть статья про скальпинг, там он приравнивается к пипсовке.
[Удален]  
Я не понял одного - как соотносится название темы с её содержанием? После двух первых постов больше никто по заявленной теме не написал ни одного слова. Получается ВСЁ офтоп! Сплошной флуд. И никому из "смотрящих" и дела нет...
 
Alexey Volchanskiy:

У меня давным-давно обучался MQL4 один человек Леня. Он все расстраивался, что при скальпинге, или пипсовке, слишком много спреда отдается ДЦ. Я говорил, - да какая тебе разница, сколько они взяли? Главное, сколько взял ты.

Это мой подход к жизни вообще и трейдингу в частности.

Не согласен.

Мы с ДЦ - в неравном положении. ДЦ забирает гарантированно, а я - нет. И при этом еще и отдавать ДЦ больше, чем брать самому ???

Нееет... Пипсовка да скальпинг - это для тех, кто хочет кормить ДЦ.  Я даже когда беру "безубыток" - беру больше, чем отдаю ДЦ.

 
Georgiy Merts:

Не согласен.

Мы с ДЦ - в неравном положении. ДЦ забирает гарантированно, а я - нет. И при этом еще и отдавать ДЦ больше, чем брать самому ???

Нееет... Пипсовка да скальпинг - это для тех, кто хочет кормить ДЦ.  Я даже когда беру "безубыток" - беру больше, чем отдаю ДЦ.

Есть такой бизнес, называется "Сетевой". Не путать с пирамидой!

Принцип такой: Нужно подписаться под человека(спонсора) и собрать свою группу, от объёма продаж что делает группа ты получаешь процент. Каждый прибывший собирает свою группу, и от них тебе тоже идёт процент.

У кого широкая и глубокая группа, тот в месяц имеет пассивный доход до 10 000$.

Мораль: когда человеку рассказываешь об этом и хочешь его привлечь в бизнес(сеть), то он начинает в меру своей финансовой безграмотности нести всякую ахинею, мол на нём будут зарабатывать деньги, совершенно не думая о том, что на данный момент времени он полный голодранец и ему предлагают пассивный доход, который превышает в несколько десятков раз среднюю зарплату по стране. 

Так что, если вы отдаёте 80% заработка ДЦ в качестве спреда и комиссий, но при этом в плюсе, то это в 100500 раз круче, чем ничего не отдавать и при этом сидеть в минусе!

 
Vitaly Muzichenko:

...

У кого широкая и глубокая группа, тот в месяц имеет пассивный доход до 10 000$.

...

Зарабатывает тот, у кого склад. Все как обычно - кто вложился, тот и зарабатывает. Покажите хоть одного, кто хорошо зарабатывает с сети не держа склада.

 
Dmitry Fedoseev:

Зарабатывает тот, у кого склад. Все как обычно - кто вложился, тот и зарабатывает. Покажите хоть одного, кто хорошо зарабатывает с сети не держа склада.

Вам ссылки на фейсбук, или просто достаточно фамилий? Ну могу в качестве примера показать со своих родственников, но там бизнес построен на "Mary Kay", эта сеть не входит даже в десятку лучших по процентным выплатам.

Никакие склады не нужны, полно центров, в которых и берётся товар по необходимости

P.S. Добавлю то, что вы лично ничего не продаёте в миллионном количестве, максимум - то что влазит в "карман", и то раз в неделю, и так каждый участник группы, вот на количестве группы и получается оборот.

 
Vitaly Muzichenko:

Вам ссылки на фейсбук, или просто достаточно фамилий? Ну могу в качестве примера показать со своих родственников, но там бизнес построен на "Mary Kay", эта сеть не входит даже в десятку лучших по процентным выплатам.

Никакие склады не нужны, полно центров, в которых и берётся товар по необходимости

Пусть не склад, назовите центром. Откуда берутся эти центры? Кто то вкладывается, рискует - вот он и зарабатывает. Ни фамилии ни ссылки мне ничего не скажут, просо сами обратите внимание, а действительно ли они зарабатывают с сети? Я вот как-то обратил внимание и пришел к такому выводу, то есть обнаружил сие явление. Еще заметил, что они любят рассказывать невероятные сказки про величину своих доходов.

 
Dmitry Fedoseev:

Пусть не склад, назовите центром. Откуда берутся эти центры? Кто то вкладывается, рискует - вот он и зарабатывает. Ни фамилии ни ссылки мне ничего не скажут, просо сами обратите внимание, а действительно ли они зарабатывают с сети? Я вот как-то обратил внимание и пришел к такому выводу, то есть обнаружил сие явление. Еще заметил, что они любят рассказывать невероятные сказки про величину своих доходов.

Потому, что там доходы для рядового обывателя и кажутся большими.

Для Жоржа о кормлении ДЦ: 

Вы покупаете хлеб, макароны, мыло, туалетную бумагу? Нет? Значит кормите супермаркеты и их поставщиков, ну и самого производителя этих товаров.

Перестаньте кормить магазины - производите товар сами на своём участке!

 
Vitaly Muzichenko:

Есть такой бизнес, называется "Сетевой". Не путать с пирамидой!

Принцип такой: Нужно подписаться под человека(спонсора) и собрать свою группу, от объёма продаж что делает группа ты получаешь процент. Каждый прибывший собирает свою группу, и от них тебе тоже идёт процент.

У кого широкая и глубокая группа, тот в месяц имеет пассивный доход до 10 000$.

Мораль: когда человеку рассказываешь об этом и хочешь его привлечь в бизнес(сеть), то он начинает в меру своей финансовой безграмотности нести всякую ахинею, мол на нём будут зарабатывать деньги, совершенно не думая о том, что на данный момент времени он полный голодранец и ему предлагают пассивный доход, который превышает в несколько десятков раз среднюю зарплату по стране. 

Так что, если вы отдаёте 80% заработка ДЦ в качестве спреда и комиссий, но при этом в плюсе, то это в 100500 раз круче, чем ничего не отдавать и при этом сидеть в минусе!

Вы занимаетесь набором и обучением людей на Forex?

1234
Новый комментарий