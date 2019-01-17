Build 1970 Тестер - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Отличный выход! Действительно если сначала нажать на паузу - то последующий клик по Стоп нажимается и ничего не зависает. Спасибо!
Да? А у меня в любом случае виснет. Спасает только закрытие тестера.
А вообще есть способы как-то ускорить тестирование в визуальном режиме? У меня скальпер на МТ4 в визуалке тестируется с вполне нормальной скоростью, тот же код в МТ5 (скальпер мультиплатформенный) еле-еле ползет, хотя в невизуальном все ОК.
Профайлер.
А вообще есть способы как-то ускорить тестирование в визуальном режиме? У меня скальпер на МТ4 в визуалке тестируется с вполне нормальной скоростью, тот же код в МТ5 (скальпер мультиплатформенный) еле-еле ползет, хотя в невизуальном все ОК.
А у меня совершенно наоборот. Правда не мультиплатформенный, а отдельные по одной стратегии.
Алексей, вот если написать библиотеку для работы кода mql5 в тестере mql4 мне кажется, тестер МТ4 вообще упадёт.
если написать библиотеку для работы кода mql5 в тестере mql4 мне кажется, тестер МТ4 вообще упадёт.
Не упадет. MT4x32 примерно в паритете с MT5x64
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: Virtual
fxsaber, 2018.11.16 01:33
22 млн тиков в режиме по всем тикам. Терминалы запускались с RAMDrive. Только одно ядро задействовано. Выбран лучший результат из Оптимизации в 5 прогонов. Кросс-перерасчет выключен. Время указано в секундах. Hedge, Forex, MaxCustom. Исходный баланс 10 млн. В MT5 кастомный символ (свопы и комиссия отсутствуют).
С увеличением одновременно открытых позиций (Amount) заметно растет время выполнения. MT4 проигрывает MT5 по скорости в режиме Тестера
С увеличение количества ордеров, скорости обоих Тестеров катастрофически падают.
С увеличение количества ордеров, скорости обоих Тестеров катастрофически падают.
А у меня совершенно наоборот. Правда не мультиплатформенный, а отдельные по одной стратегии.
Алексей, вот если написать библиотеку для работы кода mql5 в тестере mql4 мне кажется, тестер МТ4 вообще упадёт.
Я не очень понял, почему он должен упасть. Для работы с ордерами я использую либу от fxsaber, индюки я не использую. Точнее, они переработаны и портирован в код скальпера, снаружи ничего не нужно. Ну, а остальные различия, как обычно, через #ifdef __MQL5__ и т.д.
Недоработки библиотеки
Короткий исходник для заполнения таблицы, что выше
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: Virtual
fxsaber, 2018.11.16 01:33
Тестовый советник
ЗЫ После замеров понял, что в MT4 не использовал strict-режим. Перезамерять не стал
Как видите, код выполнялся только в OnInit один раз. Других On-функций во время прогона тиков Тестером нет. Но даже если бы и было, MT4Orders не уступила бы. А местами даже превзошла бы по скорости "чистый MQL5".
Билд 1972.
Запуск из Редактора тестирования на исторических данных. В коде поставлены точки останова:
После остановки на любой из точек останова выполняю ОДНО из перечисленных действий:
Получается при остановке на точке останова нельзя кликать на Стоп в Редакторе - так как будет зависание на минуту.