Возможно ли за короткое время качественно научиться прогамированию и за сколько... - страница 3
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А перед штукатуркой пробовали в себя вливать 100грамм? ;)
Последний раз влил в себя 150гр в 1997 году. Пообещал себе, что моя дочь никогда не увидит меня "под газом" :)
А вы считаете что 100гр. поможет для освоения нового дела?
Последний раз влил в себя 150гр в 1997 году. Пообещал себе, что моя дочь никогда не увидит меня "под газом" :)
А вы считаете что 100гр. поможет для освоения нового дела?
хороший программист это кто - кто сам может решить быстро сложную задачу т.е. он должен быстро сгенерировать новую идею для решения задачи...или запрограммировать решение неизвестной задачи или новой идеи???
как по мне, так все эти коды бездушные... в них есть нечто механическое... от арифмометра, просто идет нагромождение дата центров и скорости решения... да и ИИ туда же запихивают...((
Программируйте душевно, например так:
Последний раз влил в себя 150гр в 1997 году. Пообещал себе, что моя дочь никогда не увидит меня "под газом" :)
А вы считаете что 100гр. поможет для освоения нового дела?
Это круто. Один раз видел трезвого плиточника, это была женщина. Видел трезвого каменщика, у которого все углы вертикальные и перпендикулярные, шов по высоте во всех рядах кирпичей одинаковый - он 20 лет клал кирпич и отец его всю жизнь клал. До уровня средней посредственности любой человек обучаем, а дальше увлеченность и/или ранее сформированные качества для деятельности дадут результат выше среднего. В любом деле есть как технология работ, так и технология обучения. Наверно 100гр это секретный агент для того чтобы раскрепостить руки.
странный 2-й пост топика, увидев цифры о размерах ЗП, были ли мысли, что если это размер ЗП у работодателя, то чтобы получить 80 тр, нужно заработать для работодателя как минимум 150 тр ???
гуглим первый попавшийся фриланс сайт, естественно выскочит фрилансру, бегло смотрим, что и почем, ну и все по старому - торговля рулит, все деньги там, нужны интернет-магазины под ключ и часто попадаются задачи под Битрикс (те же .йца только вид сбоку), средний чек 15 тр, итог 10 работ в месяц должен сделать программер для работодателя. Вроде попадаются хорошие задачи под IOS, но видимо это не тематический ресурс для данных задач
проверяем что предлагает hhru, видим работодателей, видим требования к соискателям на 80 тр:
Мы ожидаем от вас:
* Уверенное владение современными веб-технологиями: PHP, MySQL, JS
* Опыт работы с современными PHP фреймворками (опыт с Yii/Yii2 будет плюсом)
* Стремление постоянно обучатся и совершенствовать свои навыки
* Ответственность, умение планировать время и расставлять приоритеты
Будет плюсом:
* Опыт работы с Linux
* Опыт проектирования и работы с high-load проектами
* Знание других языков программирования (Go, NodeJS)
* Знание английского языка (Intermediate и выше)
ну и итого, изучаем PHP, MySQL, JS, не забываем уставить Линукс, и посвятить ему хотя бы пару недель и не забываем, что иностранный язык это не просто "хотелки работодателя", а единственный путь к к своей ЗП в районе 100К
ну вот и все , вроде все просто, берем и изучаем, считаем не заработанные деньги
Программируйте душевно, например так:
странный 2-й пост топика, увидев цифры о размерах ЗП, были ли мысли, что если это размер ЗП у работодателя, то чтобы получить 80 тр, нужно заработать для работодателя как минимум 150 тр ???
гуглим первый попавшийся фриланс сайт, естественно выскочит фрилансру, бегло смотрим, что и почем, ну и все по старому - торговля рулит, все деньги там, нужны интернет-магазины под ключ и часто попадаются задачи под Битрикс (те же .йца только вид сбоку), средний чек 15 тр, итог 10 работ в месяц должен сделать программер для работодателя. Вроде попадаются хорошие задачи под IOS, но видимо это не тематический ресурс для данных задач
проверяем что предлагает hhru, видим работодателей, видим требования к соискателям на 80 тр:
Мы ожидаем от вас:
* Уверенное владение современными веб-технологиями: PHP, MySQL, JS
* Опыт работы с современными PHP фреймворками (опыт с Yii/Yii2 будет плюсом)
* Стремление постоянно обучатся и совершенствовать свои навыки
* Ответственность, умение планировать время и расставлять приоритеты
Будет плюсом:
* Опыт работы с Linux
* Опыт проектирования и работы с high-load проектами
* Знание других языков программирования (Go, NodeJS)
* Знание английского языка (Intermediate и выше)
ну и итого, изучаем PHP, MySQL, JS, не забываем уставить Линукс, и посвятить ему хотя бы пару недель и не забываем, что иностранный язык это не просто "хотелки работодателя", а единственный путь к к своей ЗП в районе 100К
ну вот и все , вроде все просто, берем и изучаем, считаем не заработанные деньги
недавно по РБК смотрел их заработки 80к точно начальный хорошо владеющий, 2уровень 160к, особо продвинутым 240-300к, вот и думаешь - не потратить ли 12 чтоб заработать хотя бы 80...вопрос только в том, чему научат и не очередной ли это лохотрон...))
недавно по РБК смотрел их заработки 80к точно начальный хорошо владеющий, 2уровень 160к, особо продвинутым 240-300к, вот и думаешь - не потратить ли 12 чтоб заработать хотя бы 80...вопрос только в том, чему научат и не очередной ли это лохотрон...))
хм, видимо сложно изъясняюсь, попробую еще на пальцах объяснить то, что выше написал:
- начинающий это Джуниор, но он берет и делает работу, никому Вы не нужны со своими знаниями, от Вас нужен результат, примерные цифры я написал, думаю около 10 работ - работ это Вам ставят задачу, Вы выполняете, потом Вам показывают, Ваши недоработки, Вы исправляете
- 2-й уровень по Вашему, это Девелопер, этот программер мало того, что сам сидит и пишет полностью поставленную задачу, дык он еще и над Джуниором закреплен и с него будут требовать сдачу работы в срок, т.е. он должен дать Джуниору такой обьем задачи, чтобы тот мало того, чтобы смог ее выполнить, дык и не путался с глупыми вопросами - речь не идет о вопросах программирования, Джуниор умеет сам на 100% выполнить любую работу по программированию, но Джуниор не знаком с целью проекта - он не знает, что в итоге хочет получить заказчик и какая концепция(стиль) в целом у фирмы
3-й уровень это Сеньор , он по сути руководитель, он сдает работу, он вообще может быть ламеров в программировании, но он общается напрямую с заказчиком, обговаривает хотелки, и все это сбрасывает на Джуниора и Девелопера
вот и вся схема, если Вы можете самостоятельно выполнить задачу, Вы будете Джуниором, а через десяток заказов, Вас вытолкнут на Девелопера, чтобы не было глупых вопросов и был спрос, ну подкинут процентов 40-50% от Джуниора зарплаты
итого, чтобы получать 80К, нужно уметь заработать более 100К - никому не нужны Ваши знания, Вы готовый специалист, который разрабатывает самостоятельно любую задачу - на Ваш выбор любой заказ на фрилансру в помощь - берете выполняете в течении нескольких дней, значит Вы готовый Джуниор
ЗЫ: если Вы хороший специалист, Вы можете выполнить часть работ исходя из Ваших личных предыдущих наработок, и сидеть в интернете и ничего не делать, если Вы что то не знаете, это Ваши проблемы, ищите время, читайте, смотрите, спрашивайте на форумах, но Вы все равно решаете поставленную задачу - Вам, как Джуниору, помогут лишь привести все в корпоративный стиль... ну как помогут, один раз объяснят как тут заведено, второй раз просто не поймут почему Вам объяснили, а Вы все равно пишете части кода не понятные Девелоперу
а Вы думали, что 80К платят за то, чтобы Вы сидели полдня делали супер нужную функцию, которая строчные буквы переведет в ЗАГЛАВНЫЕ??? ))) - нет, Вы это знаете где взять и как применить, хотите быть эникейщиком, тогда все просто - бухгалтерия на предприятии ЖКХ/МУП и ходите то форму в 1С подправьте, то добавьте в отчет пару новых полей.... ну вот и вся работа на неделю, ну и на руки 30-40 тр...зато времени куча свободного!