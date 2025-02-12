Возможно ли за короткое время качественно научиться прогамированию и за сколько... - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Второй пункт немного по-другому - "да, но нужна особая склонность"
Либо третий, "при большом желании, но долго"
недавно по РБК смотрел их заработки 80к точно начальный хорошо владеющий, 2уровень 160к, особо продвинутым 240-300к, вот и думаешь - не потратить ли 12 чтоб заработать хотя бы 80...вопрос только в том, чему научат и не очередной ли это лохотрон...))
Не, на этих то курсах не научишься, что бы туда попасть. Эти курсы специально сделаны в качестве тупиковой заглушки для народа, ну и денег за одно заработать на нем.
Сами смотрите какая информация везде выдается? - Все на уровни консоли, даже VisualBasic. Ну и кому такое надо?
Не, на этих то курсах не научишься, что бы туда попасть. Эти курсы специально сделаны в качестве тупиковой заглушки для народа, ну и денег за одно заработать на нем.
Сами смотрите какая информация везде выдается? - Все на уровни консоли, даже VisualBasic. Ну и кому такое надо?
Именно так, только консоль, только vi. ;)
НУ есть же курс по Си за 21 день. Пусть за месяц. Но и то уже очень хорошо. Вопрос тлько в Сроках изучения и количестве написаных примеров.
Я Перед началом обучения в школе изучал Basic. В технаре что-то другое, но очень похожее на Си. For кажется.
MQL изучал по примерам с кодобазы и справке. Не спеша, начал писать своих роботов дней через 15. Индикаторы до сих пор не умею писать.
Свои идеи пишу сам. И так уже лет 15. И 12 лет торгую только роботами на реале.
Да, понятно, нужно долго и упорно заниматься, спасибо всем за подробный ответ... С наступающим Новым годом...всех профитов в новом году, чтоб удача всегда была рядом. а главное не терять веру в ММ и в успех безнадежного дела...))
качесвтенно? отнють, это результат каждодневной практики на протяжении 3-7 лет.
Самое лучшее обучение в программировании - самостоятельное. Никакие курсы не научат вас любить свое ремесло. Через силу этому точно не научиться изначально. Зато в середине пути конечно понадобится сила воли и умение доводить программы до логического завершения - это очень важно. Если хотите стать прямо более чем средним программистом нужно знать технический английский на 80-90%
Короче, не надо обольщаться, что за 3 месяца начальных знаний будешь хорошим профи - на все надо годы стараний и ежедневной учебы... но если сделал первые удачные 3 шага, то, я считаю, уже не отпустит - каждый день открывать что-то новое и притом иногда даже саим тобой созданное - это просто вау восхищение... творчество-сотворение....очень дорогого стоит...
Короче, не надо обольщаться, что за 3 месяца начальных знаний будешь хорошим профи - на все надо годы стараний и ежедневной учебы... но если сделал первые удачные 3 шага, то, я считаю, уже не отпустит - каждый день открывать что-то новое и притом иногда даже саим тобой созданное - это просто вау восхищение... творчество-сотворение....очень дорогого стоит...
Молодёжи намного легче влиться в программирование. Мне пришлось осваивать сей процесс в 55. При большом желании MQL не стал для меня не преступной стеной, и мелкими шажками его освоил. Было бы желание и время, ну и наверно способности не помешают. Учебник Кузнецова был моим учителем.
Молодёжи намного легче влиться в программирование. Мне пришлось осваивать сей процесс в 55. При большом желании MQL не стал для меня не преступной стеной, и мелкими шажками его освоил. Было бы желание и время, ну и наверно способности не помешают. Учебник Кузнецова был моим учителем.