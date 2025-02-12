Возможно ли за короткое время качественно научиться прогамированию и за сколько... - страница 4

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Сергей Криушин:
  • да запросто
  • нет нужна особая склонность
  • да только при большом желании
  • нет даже при большом желании, нужны предварительные знания

Второй пункт немного по-другому - "да, но нужна особая склонность"

Либо третий, "при большом желании, но долго"

 
Сергей Криушин:

недавно по РБК смотрел их заработки 80к точно начальный хорошо владеющий, 2уровень 160к, особо продвинутым 240-300к, вот и думаешь - не потратить ли 12 чтоб заработать хотя бы 80...вопрос только в том, чему научат и не очередной ли это лохотрон...))

Не, на этих то курсах не научишься, что бы туда попасть. Эти курсы специально сделаны в качестве тупиковой заглушки для народа, ну и денег за одно заработать на нем.

Сами смотрите какая информация везде выдается? - Все на уровни консоли,  даже VisualBasic. Ну и кому такое надо?

 
Dmitry Fedoseev:

Не, на этих то курсах не научишься, что бы туда попасть. Эти курсы специально сделаны в качестве тупиковой заглушки для народа, ну и денег за одно заработать на нем.

Сами смотрите какая информация везде выдается? - Все на уровни консоли,  даже VisualBasic. Ну и кому такое надо?

Именно так, только консоль, только vi. ;)

 

НУ есть же курс по Си за 21 день. Пусть за месяц. Но и то уже очень хорошо. Вопрос тлько в Сроках изучения и количестве написаных примеров. 

Я  Перед началом обучения в школе изучал Basic. В технаре что-то другое, но очень похожее на Си. For кажется.
MQL изучал по примерам с  кодобазы и справке. Не спеша, начал писать своих роботов дней через 15. Индикаторы до сих пор не умею писать. 

Свои идеи пишу сам. И так уже лет 15. И 12 лет торгую только роботами на реале.

 

Да, понятно, нужно долго и упорно заниматься, спасибо всем за подробный ответ... С наступающим Новым годом...всех профитов в новом году, чтоб удача всегда была рядом. а главное не терять веру в ММ и в успех безнадежного дела...))

Новый год 2019

 
Самое лучшее обучение в программировании - самостоятельное. Никакие курсы не научат вас любить свое ремесло. Через силу этому точно не научиться изначально. Зато в середине пути конечно понадобится сила воли и умение доводить программы до логического завершения - это очень важно. Если хотите стать прямо более чем средним программистом нужно знать технический английский на 80-90%
И уметь самостоятельно разбираться в технической документации. Уметь "гуглить" со скоростью света и знать где)) Без этого в серьезных проектах делать нечего так как технологии в языках программирования меняются очень быстро, знать все невозможно и зачастую то, что должно использоваться сейчас, достаточно хорошо описано только на английском. 
Не заморачивайтесь над объемами книг самоучителей. Просто делайте программы от простого к сложному шаг за шагом. Не пытайтесь запихнуть в свою голову все что читаете, застрянете потеряете интерес и забросите это дело даже если желание есть.
По крайней мере я пишу это как в основном Java-программист.
Меня изначально спасло - изучение С++. Очень многие языки вышли из него. И зная его будет гораздо проще.
Ничего сложного нет. 
Чтобы научиться программировать нужно, как это ни странно, писать программы и иметь большое желание делать это в совершенстве.
Чем больше хороших полезных работающих программ вы напишете тем скорее вы станете хорошим программистом)
А тип мышления, навыки, логика и так далее придут с годами упорного труда. 
[Удален]  
научится можно очень очень быстро, при условии что есть дикая мотивация, возможность и желание посветить этому процессу по 10-12 часов в день.
качесвтенно? отнють, это результат каждодневной практики на протяжении 3-7 лет. 
 
Martin Cheguevara:
Самое лучшее обучение в программировании - самостоятельное. Никакие курсы не научат вас любить свое ремесло. Через силу этому точно не научиться изначально. Зато в середине пути конечно понадобится сила воли и умение доводить программы до логического завершения - это очень важно. Если хотите стать прямо более чем средним программистом нужно знать технический английский на 80-90%
И уметь самостоятельно разбираться в технической документации. Уметь "гуглить" со скоростью света и знать где)) Без этого в серьезных проектах делать нечего так как технологии в языках программирования меняются очень быстро, знать все невозможно и зачастую то, что должно использоваться сейчас, достаточно хорошо описано только на английском. 
Не заморачивайтесь над объемами книг самоучителей. Просто делайте программы от простого к сложному шаг за шагом. Не пытайтесь запихнуть в свою голову все что читаете, застрянете потеряете интерес и забросите это дело даже если желание есть.
По крайней мере я пишу это как в основном Java-программист.
Меня изначально спасло - изучение С++. Очень многие языки вышли из него. И зная его будет гораздо проще.
Ничего сложного нет. 
Чтобы научиться программировать нужно, как это ни странно, писать программы и иметь большое желание делать это в совершенстве.
Чем больше хороших полезных работающих программ вы напишете тем скорее вы станете хорошим программистом)
А тип мышления, навыки, логика и так далее придут с годами упорного труда. 

Короче, не надо обольщаться, что за 3 месяца начальных знаний будешь хорошим профи - на все надо годы стараний и ежедневной  учебы... но если сделал первые удачные 3 шага, то, я считаю, уже не отпустит - каждый день открывать что-то новое и притом иногда даже саим тобой созданное - это просто вау восхищение... творчество-сотворение....очень дорогого стоит...

 
Сергей Криушин:

Короче, не надо обольщаться, что за 3 месяца начальных знаний будешь хорошим профи - на все надо годы стараний и ежедневной  учебы... но если сделал первые удачные 3 шага, то, я считаю, уже не отпустит - каждый день открывать что-то новое и притом иногда даже саим тобой созданное - это просто вау восхищение... творчество-сотворение....очень дорогого стоит...

Молодёжи намного легче влиться в программирование. Мне пришлось осваивать сей процесс в 55. При большом желании MQL не стал для меня не преступной стеной, и мелкими шажками его освоил. Было бы желание и время, ну и наверно способности не помешают. Учебник Кузнецова был моим учителем.

 
Uladzimir Izerski:

Молодёжи намного легче влиться в программирование. Мне пришлось осваивать сей процесс в 55. При большом желании MQL не стал для меня не преступной стеной, и мелкими шажками его освоил. Было бы желание и время, ну и наверно способности не помешают. Учебник Кузнецова был моим учителем.

ковалева?
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