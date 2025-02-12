Возможно ли за короткое время качественно научиться прогамированию и за сколько...

Новый комментарий
 
  • 19% (19)
  • 23% (23)
  • 35% (34)
  • 22% (22)
Всего проголосовало: 98
 
Сергей Криушин:
  • да запросто
    0% (0)
  • нет нужна особая склонность
    0% (0)
  • да только при большом желании
    0% (0)
  • нет даже при большом желании, нужны предварительные знания
    0% (0)

Пришло письмо, предлагают обучиться программировать

Привет от команды Ростелекома!

Сегодня повысить свою квалификацию и даже освоить новую профессию с нуля можно буквально за пару месяцев — прямо из дома. Мы подобрали для вас эффективные онлайн-курсы, которые помогут:

Прокачать навыки и получить повышение

Освоить востребованную профессию с нуля

Начать работать и зарабатывать удаленно

Если вы пока не знаете, в каком направлении развиваться — вам помогут опытные карьерные консультанты HR-компании «Антирабство».
Получить бесплатную консультацию

Курсы:
Дизайн мобильных приложений от Нетология

6 245 руб./мес.

Длительность — 4 месяца

З/П начинающего специалиста — от 60 000 рублей
Разработчик Python от OTUS

12 150 руб./мес.

Длительность — 5 месяцев

З/П начинающего специалиста — от 80 000 рублей
Управление проектами от Skillbox

9 750 руб./мес.

Длительность — 4 месяца

З/П начинающего специалиста — от 80 000 рублей

 
Сергей Криушин:
  • да запросто
    25% (1)
  • нет нужна особая склонность
    25% (1)
  • да только при большом желании
    50% (2)
  • нет даже при большом желании, нужны предварительные знания
    0% (0)

Проголосовал за №2

Нужен особый талант. Это как кузнецу учится на нейрохирурга.

 
Учи 1С, без хлеба с черной икрой не останешься
 
Evgeniy Zhdan:
Учи 1С, без хлеба с черной икрой не останешься
Смотрел как то давно, вроде там все по порядку ничего сложного, только в проводках не запутаться...
 
Vitaly Muzichenko:

Проголосовал за №2

Нужен особый талант. Это как кузнецу учится на нейрохирурга.

Тоже так думаю - вот у меня такого таланта нет...выписывать все эти однообразные строчки, да еще без ошибок - это для меня уму не постижимо...завидую белой завистью...
 
Evgeniy Zhdan:
Учи 1С, без хлеба с черной икрой не останешься
 
Vitaly Muzichenko:
РНР со всей силой хотел научиться...  только копировать научился и переделывать под свои нужды...так вот и "программирую" - зато хоть понятие есть что на что влияет и что отчего происходит...))
 
Быстро и качественно - это взаимоисключающие понятия. Поэтому однозначно - нет, нельзя.
 

Хорошим программистом, конечно, быстро не станешь. Надо где-то профессионально несколько лет поработать программистом и чтоб там было у кого поучиться.  

Но научиться программировать, допустим,  на mql4 в общем-то совсем не сложно.

 
Andrey F. Zelinsky:

Талант нужен, чтобы стать талантливым программистом -- а чтобы стать программистом (равно и талантливым) -- надо терпение и труд, которые (по-народной мудрости) всё перетрут.

Зачем кузнецу учится на нейрохирурга? Есть тот, кто учиться на кузнеца. И есть тот, кто учиться на нейрохирурга.

И не нужно выдумывать некую касту особенных, типа, одарённых, программистов.

Когда пытаются сравнить пересечение стандартной МА > RSI, то о каком таланте может идти речь?

12345
Новый комментарий