Возможно ли за короткое время качественно научиться прогамированию и за сколько...
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- Индикаторы: HMA
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да запросто0% (0)
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нет нужна особая склонность0% (0)
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да только при большом желании0% (0)
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нет даже при большом желании, нужны предварительные знания0% (0)
Пришло письмо, предлагают обучиться программировать
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да запросто25% (1)
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нет нужна особая склонность25% (1)
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да только при большом желании50% (2)
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нет даже при большом желании, нужны предварительные знания0% (0)
Проголосовал за №2
Нужен особый талант. Это как кузнецу учится на нейрохирурга.
Учи 1С, без хлеба с черной икрой не останешься
Проголосовал за №2
Нужен особый талант. Это как кузнецу учится на нейрохирурга.
Хорошим программистом, конечно, быстро не станешь. Надо где-то профессионально несколько лет поработать программистом и чтоб там было у кого поучиться.
Но научиться программировать, допустим, на mql4 в общем-то совсем не сложно.
Талант нужен, чтобы стать талантливым программистом -- а чтобы стать программистом (равно и талантливым) -- надо терпение и труд, которые (по-народной мудрости) всё перетрут.
Зачем кузнецу учится на нейрохирурга? Есть тот, кто учиться на кузнеца. И есть тот, кто учиться на нейрохирурга.
И не нужно выдумывать некую касту особенных, типа, одарённых, программистов.
Когда пытаются сравнить пересечение стандартной МА > RSI, то о каком таланте может идти речь?
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