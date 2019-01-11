Постановка цели Трейдера на форексе?... - страница 8
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Дык, перерисовывается-не перерисовывается, тем не менее, для каждого момента времени он построен - мы все знаем. Вот и стройте стратегию, что мешает?
Если бы так было всё просто...
Когда индикатор перерисовывается, это уже на пользу котировщику.
Он обязательно воспользуется такой возможностью и неоднократно состряпает ТС-ке сигнал, который станет роковым для депозита.
Если бы так было всё просто...
Когда индикатор перерисовывается, это уже на пользу котировщику.
Он обязательно воспользуется такой возможностью и неоднократно состряпает ТС-ке сигнал, который станет роковым для депозита.
Это уже конспирология.))
Это уже конспирология.))
Может быть для демки, но для реала увы нет.
Кстати в рамку, это и есть одно из отличий
;)
Может быть для демки, но для реала увы нет.
Кстати в рамку, это и есть одно из отличий
;)
Че, на демке котировки другие? Разница только в исполнении, и то не везде. На некоторых демках идет исполнение по таблице сделок - отличий практически нет.
Если бы так было всё просто...
Когда индикатор перерисовывается, это уже на пользу котировщику.
Он обязательно воспользуется такой возможностью и неоднократно состряпает ТС-ке сигнал, который станет роковым для депозита.
Ренат, извини, ты, как человек восточный, склонен к теории заговора.
Ну, посуди сам, что изменится, если я перенесу куда-нибудь трендовую линию. Только ошибка.
Че, на демке котировки другие? Разница только в исполнении, и то не везде. На некоторых демках идет исполнение по таблице сделок - отличий практически нет.
Когда работают реальные деньги, вступают в силу другие законы при одной и той же котировке.
Демо будет повторять реал, согласен.
Но если нет реала, то на демке попрет доход.
Когда работают реальные деньги, другие законы.
Эт вы серьезно? Да рынку плевать на наши копейки.
ДЦ не плевать - это их хлеб, но я о реальном рынке, а не о кажущемся.)
Ренат, извини, ты, как человек восточный, склонен к теории заговора.
Ну, посуди сам, что изменится, если я перенесу куда-нибудь трендовую линию. Только ошибка.
три разных точки отсчета, три трендовых, три разных сигнала
выбирай - BUY, SELL, FLAT:
;)
Эт вы серьезно? Да рынку плевать на наши копейки.
ДЦ не плевать, но я о реальном рынке, а не о кажущемся.)
блеф
они бьются за каждый реальный цент
блеф
они бьются за каждый цент
Кто, они?