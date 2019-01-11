Постановка цели Трейдера на форексе?... - страница 8

Новый комментарий
 
Yuriy Asaulenko:

Дык, перерисовывается-не перерисовывается, тем не менее, для каждого момента времени он построен - мы все знаем. Вот и стройте стратегию, что мешает?

Если бы так было всё просто...

Когда индикатор перерисовывается, это уже на пользу котировщику.

Он обязательно воспользуется такой возможностью и неоднократно состряпает ТС-ке сигнал, который станет роковым для депозита.

 
Renat Akhtyamov:

Если бы так было всё просто...

Когда индикатор перерисовывается, это уже на пользу котировщику.

Он обязательно воспользуется такой возможностью и неоднократно состряпает ТС-ке сигнал, который станет роковым для депозита.

Это уже конспирология.))

 
Yuriy Asaulenko:

Это уже конспирология.))

Может быть для демки, но для реала увы нет.

Кстати в рамку, это и есть одно из отличий

;)

 
Renat Akhtyamov:

Может быть для демки, но для реала увы нет.

Кстати в рамку, это и есть одно из отличий

;)

Че, на демке котировки другие? Разница только в исполнении, и то не везде. На некоторых демках идет исполнение по таблице сделок - отличий практически нет.

 
Renat Akhtyamov:

Если бы так было всё просто...

Когда индикатор перерисовывается, это уже на пользу котировщику.

Он обязательно воспользуется такой возможностью и неоднократно состряпает ТС-ке сигнал, который станет роковым для депозита.

Ренат, извини, ты, как человек восточный, склонен к теории заговора. 

Ну, посуди сам, что изменится, если я перенесу куда-нибудь трендовую линию. Только ошибка. 

 
Yuriy Asaulenko:

Че, на демке котировки другие? Разница только в исполнении, и то не везде. На некоторых демках идет исполнение по таблице сделок - отличий практически нет.

Когда работают реальные деньги, вступают в силу другие законы при одной и той же котировке.

Демо будет повторять реал, согласен.

Но если нет реала, то на демке попрет доход.

 
Renat Akhtyamov:
Когда работают реальные деньги, другие законы.

Эт вы серьезно? Да рынку плевать на наши копейки.

ДЦ не плевать - это их хлеб, но я о реальном рынке, а не о кажущемся.)

 
Алексей Тарабанов:

Ренат, извини, ты, как человек восточный, склонен к теории заговора. 

Ну, посуди сам, что изменится, если я перенесу куда-нибудь трендовую линию. Только ошибка. 

три разных точки отсчета, три трендовых, три разных сигнала

выбирай - BUY, SELL, FLAT:

;)


 
Yuriy Asaulenko:

Эт вы серьезно? Да рынку плевать на наши копейки.

ДЦ не плевать, но я о реальном рынке, а не о кажущемся.)

блеф

они бьются за каждый реальный цент

 
Renat Akhtyamov:

блеф

они бьются за каждый цент

Кто, они?

123456789
Новый комментарий