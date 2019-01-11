Постановка цели Трейдера на форексе?... - страница 9
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Кто, они?
хз, но это очень сильная адаптивная система
фильтрами её не возьмешь, 100%
Кстати, по еве котир прямо счас находится в балансной цене, покупки равны продажам.
Не вздумайте ни покупать, ни продавать, хотя бы до утра.
Если цена опустится ниже к утру - купите, и наоборот.
Это подарок от меня такой ;)
Я спать.
хз, но это очень сильная система
Я не замечал. Рынок к нам абсолютно безразличен, индифферентен.
Будь проще.
С форекс-ДЦ дел не имею, ничего сказать не могу, кроме того, что ваш слив - их единственный заработок.) Если речь о форекс, то дискуссия ни о чем.
Я не замечал. Рынок к нам абсолютно безразличен, индифферентен.
Будь проще.
С форекс-ДЦ дел не имею, ничего сказать не могу, кроме того, что ваш слив - их единственный заработок.) Если речь о форекс, то дискуссия ни о чем.
Это просто проигрыш.
Ничто не происходит раньше времени.
Ничто не происходит позже времени.
Все происходит во-время.
Я не замечал. Рынок к нам абсолютно безразличен, индифферентен.
Будь проще.
С форекс-ДЦ дел не имею, ничего сказать не могу, кроме того, что ваш слив - их единственный заработок.) Если речь о форекс, то дискуссия ни о чем.
Да ну... Было бы оно так - спред бы не расширялся на новостях...
На самом деле - заработок на спреде - ничуть не меньше, особенно у крупных ДЦ. Это же главная дилемма любого ДЦ - либо кинуть всех клиентов, и скрыться с баблом, получив большой доход (но это получится лишь один раз, и баблом делиться придется с правохранительными органами), либо выполнять условия Офферты, и долгое время получать стабильный, но относительно небольшой доход.
хз, но это очень сильная адаптивная система
фильтрами её не возьмешь, 100%
Кстати, по еве котир прямо счас находится в балансной цене, покупки равны продажам.
Не вздумайте ни покупать, ни продавать, хотя бы до утра.
На часовках таки да :)Хош купляй, хош продавай, все равно получишь шлямбур :) Рынок жестко наказывает пытающихся нарушить сложившееся равновесие. Достанется фсем, и быкам и медведам. Нихто как говориться не уйдет обиженным.
Нужно ждать, пока выведут из точки равновесия. А потом можно и поучаствовать в восстановлении.
На часовках таки да :)Хош купляй, хош продавай, все равно получишь шлямбур :) Рынок жестко наказывает пытающихся нарушить сложившееся равновесие. Достанется фсем, и быкам и медведам. Нихто как говориться не уйдет обиженным.
Нужно ждать, пока выведут из точки равновесия. А потом можно и поучаствовать в восстановлении.
ждать тоже на часиках?
по моему без разницы где анализировать
;)
ждать тоже на часиках?
по моему без разницы где анализировать
;)
Да, нужно придерживаться выбранной размерности. Рынок он многомерен, всегда нужно уточнять о какой речь. Той же евре на недельках до равновесия еще 126 пунктов пилить :)
Малое движение (процесс) в большом. Фрактальность. И всегда можно выбрать в каком поучаствовать, хоть в две стороны одновременно, главное не попутать.
Каждый самоорганизующейся "большой" процесс, будет похож на любой другой процесс своей кривой.
Это похоже на все что угодно, на жизнь человека от рождения до смерти.На жизнь солнца от первой вспышки до полного затухания.Начало, развитие,пик, затухание и конец. Если посмотреть детально простую кривую, то в ней мы увидим не однородности из таких же малых кривых, но никак не нарушающих основную большую кривую. Это как в жизни человека могут быть спады и подъемы или вспышки на солнце.
В возможность прогнозов таких процессов верится с трудом, но можно поучаствовать в таких само-организующих процессах. Как в отдельных ее составляющих, так и в полном цикле не обращая внимание на отдельные ее элементы.
Картинка из книги Алмазова "Фрактальная теория.Как поменять взгляд на финансовые рынки."
Каждый самоорганизующейся "большой" процесс, будет похож на любой другой процесс своей кривой.
Это похоже на все что угодно, на жизнь человека от рождения до смерти.На жизнь солнца от первой вспышки до полного затухания.Начало, развитие,пик, затухание и конец. Если посмотреть детально простую кривую, то в ней мы увидим не однородности из таких же малых кривых, но никак не нарушающих основную большую кривую. Это как в жизни человека могут быть спады и подъемы или вспышки на солнце.
В возможность прогнозов таких процессов верится с трудом, но можно поучаствовать в таких само-организующих процессах. Как в отдельных ее составляющих, так и в полном цикле не обращая внимание на отдельные ее элементы.
Картинка из книги Алмазова "Фрактальная теория.Как поменять взгляд на финансовые рынки."
Воды так много