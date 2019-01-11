Постановка цели Трейдера на форексе?... - страница 6

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Не понимаю, почему напрыгнули на Вас так ожесточенно, но я бы ответил следующим образом:

когда на форексе новичок, он конечно же еще никакой не трейдер, а искатель.

первая его задача - это поиск такой стратегии, которая удовлетворит по всем параметрам

вторая задача - это уже деньги, торговля

и так по кругу до тех пор, пока этот малыш финансового рынка не превратится в финансового воротилу/гения

(если хватит сил, мозгов и терпения для создания настоящего грааля)

 
Yuriy Asaulenko:

В моем представлении, на рынке нет сколь-нибудь значительных долговременных корреляционных связей. Во всяком случае, они разрушаются значительно быстрее, чем растут соответствующие риски. Потому, какое-либо долговременное прогнозирование рынка (даже на несколько часов вперед) представляется мне гаданием на кофейной гуще.

Остается только медитация перед монитором.))

Зачем же так грустно. 

На сегодня всё. Завтра - по стрелочке, на 1.14(1.145, возможно), скорее всего. После - флетик до среды- четверга с последующим рисованием новой стрелочки и уходом на уровень, похожий на 1.16(1.165, возможно). 

Расслабился,- обычно не выкладываю ничего, похожего на прогноз и никогда не использую прогнозирование в торговле. 

 
Алексей Тарабанов:

Зачем же так грустно. 

На сегодня всё. Завтра - по стрелочке, на 1.14(1.145, возможно), скорее всего. После - флетик до среды- четверга с последующим рисованием новой стрелочки и уходом на уровень, похожий на 1.16(1.165, возможно). 

Расслабился,- обычно не выкладываю ничего, похожего на прогноз и никогда не использую прогнозирование в торговле. 

Перерисовывается?

Экстремум же не всегда тот что нужно определяется. Сначала разворотного и в помине нет

 
Ренат, стрелочки не перерисовываются. Перерисовывается трендовая, которой здесь нет, поскольку всё очевидно. Да, индикатор внизу тоже не перерисовывается. Кстати, присутствует в CodeBase. 
 
Алексей Тарабанов:
Ренат, стрелочки не перерисовываются. Перерисовывается трендовая, которой здесь нет, поскольку всё очевидно. Да, индикатор внизу тоже не перерисовывается. Кстати, присутствует в CodeBase. 
ага, в код-базе я видел

с пояснением что перерисовывается только последний бар (к сожалению сигнальный)

поэтому я не стал вникать в подробности его работы

там по моему 3-я версия

 
Да я вроде 4-ю выкладывал с алертом в реальном времени. Лесоруб хотел. 
 
Алексей Тарабанов:
Да я вроде 4-ю выкладывал с алертом в реальном времени. Лесоруб хотел. 

есть такой плагин, я его называю трещотка, который вызывает около 100 переключений сигнального бара за секунду

это опасно для достаточно крупного депозита

поэтому точный сигнал еще не край фантастики, в связи с чем есть покруче стратегии

но на форуме их нет

 
В любом случае, Pulsar не торговый, только предупреждающий. Торгуют две противоположности, порождающие две противоположности самим себе. 
 
Алексей Тарабанов:
В любом случае, Pulsar не торговый, только предупреждающий. Торгуют две противоположности, порождающие две противоположности самим себе. 
согласен
 
Алексей Тарабанов:

Не знаю... Мой срабатывает 1 раз на каждом уровне. Я торгую на часовом баре, а ты? И настройки можем посмотреть. 

ага, пользую часики
но стратегии такой здесь нет, даже рядом

это стратегия СМЕ и собственно самого же форекс
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