Постановка цели Трейдера на форексе?... - страница 6
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Не понимаю, почему напрыгнули на Вас так ожесточенно, но я бы ответил следующим образом:
когда на форексе новичок, он конечно же еще никакой не трейдер, а искатель.
первая его задача - это поиск такой стратегии, которая удовлетворит по всем параметрам
вторая задача - это уже деньги, торговля
и так по кругу до тех пор, пока этот малыш финансового рынка не превратится в финансового воротилу/гения
(если хватит сил, мозгов и терпения для создания настоящего грааля)
В моем представлении, на рынке нет сколь-нибудь значительных долговременных корреляционных связей. Во всяком случае, они разрушаются значительно быстрее, чем растут соответствующие риски. Потому, какое-либо долговременное прогнозирование рынка (даже на несколько часов вперед) представляется мне гаданием на кофейной гуще.
Остается только медитация перед монитором.))
Зачем же так грустно.
На сегодня всё. Завтра - по стрелочке, на 1.14(1.145, возможно), скорее всего. После - флетик до среды- четверга с последующим рисованием новой стрелочки и уходом на уровень, похожий на 1.16(1.165, возможно).
Расслабился,- обычно не выкладываю ничего, похожего на прогноз и никогда не использую прогнозирование в торговле.
Зачем же так грустно.
На сегодня всё. Завтра - по стрелочке, на 1.14(1.145, возможно), скорее всего. После - флетик до среды- четверга с последующим рисованием новой стрелочки и уходом на уровень, похожий на 1.16(1.165, возможно).
Расслабился,- обычно не выкладываю ничего, похожего на прогноз и никогда не использую прогнозирование в торговле.
Перерисовывается?
Экстремум же не всегда тот что нужно определяется. Сначала разворотного и в помине нет
Ренат, стрелочки не перерисовываются. Перерисовывается трендовая, которой здесь нет, поскольку всё очевидно. Да, индикатор внизу тоже не перерисовывается. Кстати, присутствует в CodeBase.
с пояснением что перерисовывается только последний бар (к сожалению сигнальный)
поэтому я не стал вникать в подробности его работы
там по моему 3-я версия
Да я вроде 4-ю выкладывал с алертом в реальном времени. Лесоруб хотел.
есть такой плагин, я его называю трещотка, который вызывает около 100 переключений сигнального бара за секунду
это опасно для достаточно крупного депозита
поэтому точный сигнал еще не край фантастики, в связи с чем есть покруче стратегии
но на форуме их нет
В любом случае, Pulsar не торговый, только предупреждающий. Торгуют две противоположности, порождающие две противоположности самим себе.
Не знаю... Мой срабатывает 1 раз на каждом уровне. Я торгую на часовом баре, а ты? И настройки можем посмотреть.
ага, пользую часикиэто стратегия СМЕ и собственно самого же форекс
но стратегии такой здесь нет, даже рядом