MT5 Время терминала
И в обзоре рынка и на чартах терминала указывается время со странным смещением, по видимому серверное. Как изменить это я не нашел.
Но трейдеры и новости живут не по серверному времени. На мой взгляд, по крайней мере на чартах, должно быть либо локальное время терминала либо GMT (UTC).
А сервер может быть хоть на Луне, его время важно только для внутренней кухни МТ.
Это уже просили лет 10 назад, но воз и ныне там.
Нужна настройка в терминале указывать нужное время, и по нему строить графики
можно самому рисовать "своё" время)
Это уже просили лет 10 назад, но воз и ныне там.
Нужна настройка в терминале указывать нужное время, и по нему строить графики
Да, нужна настройка в терминале сдвига по времени GMT+?? Я бы хотел видеть такие четырёх-часовые свечи, какие их видят основные игроки на рынке с большими деньгами: в Лондоне и в Берлине. Ведь, это именно их деньги двигают рынок. Понятно, что и дневные свечи также будут выглядеть в Лондоне и в Берлине немножко иначе, чем в Москве или Киеве. А в 16:30 открывается Нью-Йоркская биржа. Вот бы посмотреть, какие свечи H4, D1 видят американцы в этот момент ! К сожалению, в MT4 и в MT5 нет такой возможности ! Хотя, я знаю, что в других терминалах такая возможность есть.
можно самому рисовать "своё" время)
Проблема стоит не в отображении времени, а:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Victor Ziborov, 2018.12.26 15:16
Да, нужна настройка в терминале сдвига по времени GMT+?? Я бы хотел видеть такие четырёх-часовые свечи, какие их видят основные игроки на рынке с большими деньгами: в Лондоне и в Берлине. Ведь, это именно их деньги двигают рынок. Понятно, что и дневные свечи также будут выглядеть в Лондоне и в Берлине немножко иначе, чем в Москве или Киеве. А в 16:30 открывается Нью-Йоркская биржа. Вот бы посмотреть, какие свечи H4, D1 видят американцы в этот момент ! К сожалению, в MT4 и в MT5 нет такой возможности ! Хотя, я знаю, что в других терминалах такая возможность есть.
Мы же сейчас видим абсолютно разные графики у разных ДЦ с их смещением.
Это просто необходимость иметь возможность торговать у разных дилингов, но видеть один и тот-же график имея настройку смещения в терминале
Разработчики постоянно не отвечают на эту тему, хотя читают!
Проблема стоит не в отображении времени, а:
Мы же сейчас видим абсолютно разные графики у разных ДЦ с их смещением.
Это просто необходимость иметь возможность торговать у разных дилингов, но видеть один и тот-же график имея настройку смещения в терминале
Разработчики постоянно не отвечают на эту тему, хотя читают!
так ведь ДЦ не с потолка берут время-котировки-свечи...
это всё и есть поставщики ликвидности, банки, которые двигают рынки, и свечи такие же как их видят в Европе (если европейский брокер)
Проблема стоит не в отображении времени, а:
Мы же сейчас видим абсолютно разные графики у разных ДЦ с их смещением.
Это просто необходимость иметь возможность торговать у разных дилингов, но видеть один и тот-же график имея настройку смещения в терминале
Разработчики постоянно не отвечают на эту тему, хотя читают!
Надо писать разработчикам и обсуждать это на Форуме. Может разработчики всё-таки осознают необходимость и важность возможности смещения времени в терминале. Вода и камень точит.
так ведь ДЦ не с потолка берут время-котировки-свечи...
это всё и есть поставщики ликвидности, банки, которые двигают рынки, и свечи такие же как их видят в Европе (если европейский брокер)
Чувствуете разницу? А ещё есть дилинги с GMT+0, GMT+3 и т.д, и у каждого будет разный график отображения
Это график USDJPY Н4
Ну и как торговать свечные модели, как строить уровни?
Надо писать разработчикам и обсуждать это на Форуме. Может разработчики всё-таки осознают необходимость и важность возможности смещения времени в терминале. Вода и камень точит.
Осознают, что так сливать клиентов для ДЦ проще.
А вот и ТЗ приехало)
Интересен сам факт тестирования, когда у разных дилингов будут абсолютно разные результаты.
Ещё можно подобрать параметры у одного ДЦ с глубой историей, а поставить торговать в другой дилинг со смещением времени в 1 час, и ждать положительный результат.
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И в обзоре рынка и на чартах терминала указывается время со странным смещением, по видимому серверное. Как изменить это я не нашел.
Но трейдеры и новости живут не по серверному времени. На мой взгляд, по крайней мере на чартах, должно быть либо локальное время терминала либо GMT (UTC).
А сервер может быть хоть на Луне, его время важно только для внутренней кухни МТ.