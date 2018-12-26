MT5 Время терминала

Новый комментарий
 

И в обзоре рынка и на чартах терминала указывается время со странным смещением, по видимому серверное. Как изменить это я не нашел.

Но трейдеры и новости живут не по серверному времени. На мой взгляд, по крайней мере на чартах, должно быть либо локальное время терминала либо GMT (UTC).

А сервер может быть хоть на Луне, его время важно только для внутренней кухни МТ.

 
SemenTalonov:

И в обзоре рынка и на чартах терминала указывается время со странным смещением, по видимому серверное. Как изменить это я не нашел.

Но трейдеры и новости живут не по серверному времени. На мой взгляд, по крайней мере на чартах, должно быть либо локальное время терминала либо GMT (UTC).

А сервер может быть хоть на Луне, его время важно только для внутренней кухни МТ.

Это уже просили лет 10 назад, но воз и ныне там.

Нужна настройка в терминале указывать нужное время, и по нему строить графики

 

можно самому рисовать "своё" время)

1

 
Vitaly Muzichenko:

Это уже просили лет 10 назад, но воз и ныне там.

Нужна настройка в терминале указывать нужное время, и по нему строить графики

Да, нужна настройка в терминале сдвига по времени GMT+?? Я бы хотел видеть такие четырёх-часовые свечи, какие их видят основные игроки на рынке с большими деньгами: в Лондоне и в Берлине. Ведь, это именно их деньги двигают рынок. Понятно, что и дневные свечи также будут выглядеть в Лондоне и в Берлине немножко иначе, чем в Москве или Киеве. А в 16:30 открывается Нью-Йоркская биржа. Вот бы посмотреть, какие свечи H4, D1 видят американцы в этот момент !  К сожалению, в MT4 и в MT5 нет такой возможности ! Хотя, я знаю, что в других терминалах такая возможность есть.

 
Taras Slobodyanik:

можно самому рисовать "своё" время)

Проблема стоит не в отображении времени, а:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

MT5 Время терминала

Victor Ziborov, 2018.12.26 15:16

Да, нужна настройка в терминале сдвига по времени GMT+?? Я бы хотел видеть такие четырёх-часовые свечи, какие их видят основные игроки на рынке с большими деньгами: в Лондоне и в Берлине. Ведь, это именно их деньги двигают рынок. Понятно, что и дневные свечи также будут выглядеть в Лондоне и в Берлине немножко иначе, чем в Москве или Киеве. А в 16:30 открывается Нью-Йоркская биржа. Вот бы посмотреть, какие свечи H4, D1 видят американцы в этот момент !  К сожалению, в MT4 и в MT5 нет такой возможности ! Хотя, я знаю, что в других терминалах такая возможность есть.

Мы же сейчас видим абсолютно разные графики у разных ДЦ с их смещением.

Это просто необходимость иметь возможность торговать у разных дилингов, но видеть один и тот-же график имея настройку смещения в терминале

Разработчики постоянно не отвечают на эту тему, хотя читают! 

 
Vitaly Muzichenko:

Проблема стоит не в отображении времени, а:

Мы же сейчас видим абсолютно разные графики у разных ДЦ с их смещением.

Это просто необходимость иметь возможность торговать у разных дилингов, но видеть один и тот-же график имея настройку смещения в терминале

Разработчики постоянно не отвечают на эту тему, хотя читают! 

так ведь ДЦ не с потолка берут время-котировки-свечи...
это всё и есть поставщики ликвидности, банки, которые двигают рынки, и свечи такие же как их видят в Европе (если европейский брокер)

 
Vitaly Muzichenko:

Проблема стоит не в отображении времени, а:

Мы же сейчас видим абсолютно разные графики у разных ДЦ с их смещением.

Это просто необходимость иметь возможность торговать у разных дилингов, но видеть один и тот-же график имея настройку смещения в терминале

Разработчики постоянно не отвечают на эту тему, хотя читают! 

Надо писать разработчикам и обсуждать это на Форуме. Может разработчики всё-таки осознают необходимость и важность возможности смещения времени в терминале. Вода и камень точит.
 

 
Taras Slobodyanik:

так ведь ДЦ не с потолка берут время-котировки-свечи...
это всё и есть поставщики ликвидности, банки, которые двигают рынки, и свечи такие же как их видят в Европе (если европейский брокер)

Чувствуете разницу? А ещё есть дилинги с GMT+0, GMT+3 и т.д, и у каждого будет разный график отображения

Это график USDJPY Н4

Ну и как торговать свечные модели, как строить уровни?

 
Victor Ziborov:

Надо писать разработчикам и обсуждать это на Форуме. Может разработчики всё-таки осознают необходимость и важность возможности смещения времени в терминале. Вода и камень точит.
 

Осознают, что так сливать клиентов для ДЦ проще.

 

А вот и ТЗ приехало)

Интересен сам факт тестирования, когда у разных дилингов будут абсолютно разные результаты.

Ещё можно подобрать параметры у одного ДЦ с глубой историей, а поставить торговать в другой дилинг со смещением времени в 1 час, и ждать положительный результат.

 
Ок, предположим, что МК решат вдруг "принудительно облагодетельствовать все ДЦ добром", и заставят их перейти на одинаковый формат GMT, хотят они этого или нет (это ведь именно ДЦ сами решают сейчас). Что мы будем делать с гигабайтами торговой истории, которая у каждого ДЦ хранится в своем формате? Там ведь даже параметра сдвига ГМТ нет в этой истории. В итоге мы лишимся просто нормальной истории, вместо этого будет история от МК и какие-то непонятные куски бывшей когда-то цельной и глубокой истории из разных ДЦ.
12
Новый комментарий