MT5 Время терминала - страница 2
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Ок, предположим, что МК решат вдруг "принудительно облагодетельствовать все ДЦ добром", и заставят их перейти на одинаковый формат GMT, хотят они этого или нет (это ведь именно ДЦ сами решают сейчас). Что мы будем делать с гигабайтами торговой истории, которая у каждого ДЦ хранится в своем формате? Там ведь даже параметра сдвига ГМТ нет в этой истории. В итоге мы лишимся просто нормальной истории, вместо этого будет история от МК и какие-то непонятные куски бывшей когда-то цельной и глубокой истории из разных ДЦ.
История строится с М1 баров, так что проблем не будет
А через Кастом символы это никак не построишь ?
Когда-то в сложном эксперте у меня привязка была к GMT - я склеивал дневки и четырехчасовки из часовок с нужным смещением. Но, это было еще до кастом символов.
История строится с М1 баров, так что проблем не будет
Вот и ответ )) Берем М1 (или же тики) и строим сами любой график, какой пожелаем. Да, это будет автономный график, но его можно принудительно обновлять и даже давать тик эксперта. Неудобство только в поддержке такого графика. То есть по состоянию на сегодня выход есть. Возможно не очень удобный, но на безрыбье и рак - рыба.
История строится с М1 баров, так что проблем не будет
Будете вручную выяснять какой гмт сдвиг у этих баров и строить свои графики? Не уверен, что это 100% клиентов ДЦ понравится. А самим ДЦ с чего об этом париться, если их даже не спросили, хотят они переходить на "общее время" или нет?
Чувствуете разницу? А ещё есть дилинги с GMT+0, GMT+3 и т.д, и у каждого будет разный график отображения
Это график USDJPY Н4
Ну и как торговать свечные модели, как строить уровни?
это всё называется "подгонка под историю" - оптимизация, по-научному)
да, чтобы лучше "подгонать", нужно подгонять и бары - тут не спорю
Спасибо всем за внимание к проблеме) Значит она таки существует и уже давно.
Ок, предположим, что МК решат вдруг "принудительно облагодетельствовать все ДЦ добром", и заставят их перейти на одинаковый формат GMT, хотят они этого или нет (это ведь именно ДЦ сами решают сейчас). Что мы будем делать с гигабайтами торговой истории, которая у каждого ДЦ хранится в своем формате? Там ведь даже параметра сдвига ГМТ нет в этой истории. В итоге мы лишимся просто нормальной истории, вместо этого будет история от МК и какие-то непонятные куски бывшей когда-то цельной и глубокой истории из разных ДЦ.
По хорошему, каждая котировка (тик) должна иметь свой тайм-штамп. Оба общепринятые, известные мне, отсчитывают свои интервалы от даты в UTC:
UNIX timestamp: 1 января 1970 года (00:00:00 UTC)
NTP Timestamp: 1 января 1900 года (00:00:00 UTC)
Временной пояс добавляется локально и не изменяет метку времени UTC.
Вот и ответ )) Берем М1 (или же тики) и строим сами любой график, какой пожелаем. Да, это будет автономный график, но его можно принудительно обновлять и даже давать тик эксперта. Неудобство только в поддержке такого графика. То есть по состоянию на сегодня выход есть. Возможно не очень удобный, но на безрыбье и рак - рыба.
Какой сами строим?, какой автономный?, какой принудительно обновлять?
Народ просит дать им возможность строить графики с имеющихся данных, но с нужным для них смещением. Для разработчиков эта задача не должна составлять трудностей, дать трейдеру выбор для отрисовки правильных графиков.
это всё называется "подгонка под историю" - оптимизация, по-научному)
да, чтобы лучше "подгонать", нужно подгонять и бары - тут не спорю
Не нужно никого и никуда подгонять!
Я к примеру торгую пин-бары, а сосед торгует поглощения, но у нас при этом терминалы от разных дилингов, в итоге он получил сигнал пин-бара, а Я поглощение, но ни он ни Я не откроем сделку, потому что торгуем разные ТС
Это явно видно на изображении:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MT5 Время терминала
Vitaly Muzichenko, 2018.12.26 15:56
Чувствуете разницу? А ещё есть дилинги с GMT+0, GMT+3 и т.д, и у каждого будет разный график отображения
Это график USDJPY Н4
Ну и как торговать свечные модели, как строить уровни?