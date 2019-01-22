Нужен советник и совет от опытных трейдеров - страница 3
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Я камчатский лосось 😜
Вот не надо так резко... Камчатский лосось, к слову, после того, как наметал, погибает. Не надо равняться на камчатского лосося.
вооб ще то просил советника порекомендовать,средне срочного.
Да нееет.
Тебе среднесрочного я предложил.
А ты тут же сказал, что-де "мааааало"...
Ну а раз мало - сиди голодный.
Да нееет.
Тебе среднесрочного я предложил.
А ты тут же сказал, что-де "мааааало"...
Ну а раз мало - сиди голодный.
Я забрал,спасибо большое
Доброго времени суток! Порекомендууйте советник который закрывает сделки по трейлинг стопу. Желательно фиксирываный лот, и работай на любый валютных парах. Желательно чтоб он при установке именл оптимизацию и настройку по умолчанию. Нужен советник который к тому же работает на любых 4-5 значных катировках. Зарание спасибо огромное!
Доброго времени суток! Порекомендууйте советник который закрывает сделки по трейлинг стопу. Желательно фиксирываный лот, и работай на любый валютных парах. Желательно чтоб он при установке именл оптимизацию и настройку по умолчанию. Нужен советник который к тому же работает на любых 4-5 значных катировках. Зарание спасибо огромное!
Разрешенность торговли для эксперта на текущем счете ЗАПРЕЩЕНА! Брокер запретил торговать экспертами на этом счете