Нужен советник и совет от опытных трейдеров - страница 3

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Vladimir Karputov:
Я камчатский лосось 😜

Вот не надо так резко... Камчатский лосось, к слову, после того, как наметал, погибает. Не надо равняться на камчатского лосося.

 
Oleg Shustov:

вооб ще то просил советника порекомендовать,средне срочного.

Да нееет.

Тебе среднесрочного я предложил.

А ты тут же сказал, что-де "мааааало"... 

Ну а раз мало - сиди голодный.

 
Georgiy Merts:

Да нееет.

Тебе среднесрочного я предложил.

А ты тут же сказал, что-де "мааааало"... 

Ну а раз мало - сиди голодный.

Я забрал,спасибо большое

[Удален]  
Oleg Shustov:
Доброго времени суток! Порекомендууйте советник который закрывает сделки по трейлинг стопу. Желательно фиксирываный лот, и работай на любый валютных парах. Желательно чтоб он при установке именл оптимизацию и  настройку по умолчанию. Нужен советник который к тому же работает на любых 4-5 значных катировках. Зарание спасибо огромное!
Встроенный в терминал масд симпл
 
Oleg Shustov:
Доброго времени суток! Порекомендууйте советник который закрывает сделки по трейлинг стопу. Желательно фиксирываный лот, и работай на любый валютных парах. Желательно чтоб он при установке именл оптимизацию и  настройку по умолчанию. Нужен советник который к тому же работает на любых 4-5 значных катировках. Зарание спасибо огромное!
Самый лучший тралл это тралл безиндикаторный на основе пройденного ценой расстояния относительно открытого ордера.
А так вариантов - тысячи и ещё больше их комбинаций..
Поищите тралл по SAR. Это ещё более менее эффективная тема.
По iBands тоже неплоха, но не вытянет если у вас сигнал плохой. А SAR может и вытянуть благодаря скорости реакции. Вообще скорость реакции Тралла скажу я вам это определяющий фактор из за которого вы будете либо в плюсе либо в минусе.
Индикаторы на MA откиньте сразу . Ничего хорошего из этого не выйдет.
 
Martin Cheguevara:
Индикаторы на MA откиньте сразу . Ничего хорошего из этого не выйдет.
Не надо инсинуаций. Вы просто не умеете их готовить.
 
Martin Cheguevara:
Индикаторы на MA откиньте сразу . Ничего хорошего из этого не выйдет.


 
2019.01.03 22:19:57.852 Trades '133228': failed sell stop 0.01 NFLX.US at 273.70 sl: 274.23 tp: 269.08 [AutoTrading disabled by server]
 почему  запрещает сделку кто может подсказать?
 
vovan8181:
2019.01.03 22:19:57.852 Trades '133228': failed sell stop 0.01 NFLX.US at 273.70 sl: 274.23 tp: 269.08 [AutoTrading disabled by server]
 почему  запрещает сделку кто может подсказать?

Разрешенность торговли для эксперта на текущем счете ЗАПРЕЩЕНА! Брокер запретил торговать экспертами на этом счете

 
а по каким причинам брокер так может сделать не подскажете?
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