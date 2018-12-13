OrderSend error 130 - страница 2

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Veleslav Negadaev:

это бектестинг, смотрите дату - 12.03

даже если учесть ваши слова во внимание, посмотрите какие ордера сработали, а какие нет - корелляции с текущей ценой на рынке вообще нет, причем ошибка именно 130 (неправильный стоплосс) вообще не понятно к чему

печатайте рядом еще и цены бид/аск и сравнивайте что к чему

 
Taras Slobodyanik:

печатайте рядом еще и цены бид/аск и сравнивайте что к чему

Дополню. И минимально допустимое расстояние установки тейков и профитов, ну и самого ордера конечно

 
Taras Slobodyanik:

печатайте рядом еще и цены бид/аск и сравнивайте что к чему


 
Vitaly Muzichenko:

Дополню. И минимально допустимое расстояние установки тейков и профитов, ну и самого ордера конечно

а как это вывести?

 

теперь печатаете байстоп, а открываете байлимит...
и теперь всё наоборот %)

почитайте про отложенные ордера, и где они устанавливаются

 
Andrei Fandeev:

Прикольно конечно....

Если нулевой стоплевил, вполне может пройти. Недавно в тестере у себя такое наблюдал. Сначала удивился почему позиция сразу закрывалась после открытия. Потом обратил внимание что стоп лепился на цене открытия. Подправил, все нормально пошло

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