OrderSend error 130

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Здравствуйте подскажите, выставляю buystop и sellstop ордера, на скрине зеленым выделил вывод принта по данным цены,сл,тп, красным неудачные(и удачные) ордера, почему столько ошибок? Причем на разных временных промежутках по разному, т.е. бывает 1 несработает все сработают, бывает как на скрине только 1 сработает

 
Вот на другом промежутке
 
Veleslav Negadaev:

Прикольно конечно....

 
Andrei Fandeev:

Прикольно конечно....

Тоже показалось крайне забавным, что ошибочные данные вдруг смогли пройти, а остальные ошибку выдают
 
Veleslav Negadaev:
Тоже показалось крайне забавным, что ошибочные данные вдруг смогли пройти, а остальные ошибку выдают

Вы удалили скрины. Так никто Вам не поможет.
И лучше было бы выложить файл кода. Тогда хоть можно было бы что-то посоветовать.

 

Негодяев, вы пользуетесь негодным кодом.)

 
Veleslav Negadaev:

Я извеняюсь, вот скрины:

 почему столько ошибок?


у вас ТП ниже цены покупки, или равен ей, или равен СЛ

 
Veleslav Negadaev:

Я извеняюсь, вот скрины:

на скрине зеленым выделил вывод принта по данным цены,сл,тп, красным неудачные(и удачные) ордера, почему столько ошибок?

Решили всех по троллить?

На скрине видны все до единой ошибки.

 
Vitaly Muzichenko:

Решили всех по троллить?

На скрине видны все до единой ошибки.

Taras Slobodyanik:

у вас ТП ниже цены покупки, или равен ей, или равен СЛ

не тот скрин приложил, а тут что скажите?


 
Veleslav Negadaev:

не тот скрин приложил, а тут что скажите?


сейчас на рынке цена 1.13655

байстоп не может быть ниже этой цены

и селлстоп не может быть выше этой цены

 
Taras Slobodyanik:

сейчас на рынке цена 1.13655

байстоп не может быть ниже этой цены

и селлстоп не может быть выше этой цены

это бектестинг, смотрите дату - 12.03

даже если учесть ваши слова во внимание, посмотрите какие ордера сработали, а какие нет - корелляции с текущей ценой на рынке вообще нет, причем ошибка именно 130 (неправильный стоплосс) вообще не понятно к чему

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