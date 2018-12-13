OrderSend error 130
Прикольно конечно....
Прикольно конечно....
Тоже показалось крайне забавным, что ошибочные данные вдруг смогли пройти, а остальные ошибку выдают
Вы удалили скрины. Так никто Вам не поможет.
И лучше было бы выложить файл кода. Тогда хоть можно было бы что-то посоветовать.
Негодяев, вы пользуетесь негодным кодом.)
Я извеняюсь, вот скрины:
почему столько ошибок?
у вас ТП ниже цены покупки, или равен ей, или равен СЛ
Я извеняюсь, вот скрины:
на скрине зеленым выделил вывод принта по данным цены,сл,тп, красным неудачные(и удачные) ордера, почему столько ошибок?
Решили всех по троллить?
На скрине видны все до единой ошибки.
не тот скрин приложил, а тут что скажите?
сейчас на рынке цена 1.13655
байстоп не может быть ниже этой цены
и селлстоп не может быть выше этой цены
сейчас на рынке цена 1.13655
байстоп не может быть ниже этой цены
и селлстоп не может быть выше этой цены
это бектестинг, смотрите дату - 12.03
даже если учесть ваши слова во внимание, посмотрите какие ордера сработали, а какие нет - корелляции с текущей ценой на рынке вообще нет, причем ошибка именно 130 (неправильный стоплосс) вообще не понятно к чему
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Здравствуйте подскажите, выставляю buystop и sellstop ордера, на скрине зеленым выделил вывод принта по данным цены,сл,тп, красным неудачные(и удачные) ордера, почему столько ошибок? Причем на разных временных промежутках по разному, т.е. бывает 1 несработает все сработают, бывает как на скрине только 1 сработает