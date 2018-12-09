Что им надо?

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Уже месяц висит заявка на регистрацию в качестве Продавца.
С обещанием быть обработанной  в течение 10 рабочих дней.

Висит тихо, молча. На вопросы в разделе "Обсуждение" не реагирует.

Какое деяние необходимо свершить, что бы кто нибудь снизошел до рассмотрения моей заявки?

Чего от меня ждут?

Что им надо?

 
Sergey Pronchenko:

Уже месяц висит заявка на регистрацию в качестве Продавца.
С обещанием быть обработанной  в течение 10 рабочих дней.

Висит тихо, молча. На вопросы в разделе "Обсуждение" не реагирует.

Какое деяние необходимо свершить, что бы кто нибудь снизошел до рассмотрения моей заявки?

Чего от меня ждут?

Что им надо?

Может их сотрудники попали под сокращение
 
Sergey Pronchenko:

Уже месяц висит заявка на регистрацию в качестве Продавца.
С обещанием быть обработанной  в течение 10 рабочих дней.

Висит тихо, молча. На вопросы в разделе "Обсуждение" не реагирует.

Какое деяние необходимо свершить, что бы кто нибудь снизошел до рассмотрения моей заявки?

Чего от меня ждут?

Что им надо?

у меня таже проблема

 
Vladimir Kononenko:

у меня таже проблема

Маркет переполнен, скажем так, не очень востребованными продуктами.  Наверно скоро прием в продавцы прекратится или, как минимум, ужесточится.
 

В последнее время все новые продукты - как под копирку "одно и то же"

  1. описание в пару абзацев.
  2. ключевые фразы "Автоматический робот для ****** пары, без мартингейла, сетки и опасных стратегий".
  3. Скриншот с тестера стратегий с результатом +100500 миллионов за 1 год. 
  4. Скопированные названия переменных 2007-2009 годов (MAGICMA например )))) )- Это хорошо, если и продавец с 10-15 летним стажем. А если он зарегистрировался только пару месяцев назад? 
  5. Скопированные названия популярных экспертов с маркета )))) - это прям смешно.....

Никакой новизны и персонализации. Ничего нового. Как-будьто "новые" продавцы не понимают, что такое не будет продаваться. Но маркет все равно ими наполняется. 

На форуме часто спорили - что есть трейдер, что есть программист? 

Считаю, что программист и трейдер это два разных направления! Кто-то делает программы для трейдинга, а кто-то торгует. Совмещать это все вместе очень сложно. 

каждый занимается своим делом и помогает друг - другу. 


Как по моему видению создаются эксперты (в последнее время для маркета):

  1. Берется один эксперт, настраивается по разному (меняются названия переменных, стиль рисования значков,  вывода информации) и оптимизируется.
  2. Далее выбираются 10 наиболее прибыльных параметров, зашивается в эксперта на торговлю по определенной паре и вперед:
  3. Нахождение какой-нибудь картинке в Google
  4. Придумывание какого-нибудь названия из рекламы (те названия, которые продавец часто слышит.....)
  5. Публикация в маркете! 

Это все, что сейчас делают большинство продавцов. 

Тех поддержка? обновления? ответы на вопросы? создание инструкций? - Для большинства продавцов это пустой разговор. 

(Часто вижу темы и вопросы а также читаю письма о призыве к помощи настроить тот или иной продукт с маркета потому, что продавец - пропал или ему не интересно дальше сопровождать свой продукт) 


Нет, я понимаю, что все мы были новичками, но раньше была какая то идея.

Без клепания однотипных ботов с разными названиями. К каждому советнику относился с душой, с интересом. Развивал его и обновлял. 

Конечно были и провалы и конечно робот сливал рано или поздно. Но здравомыслящие люди понимали. Что чем рискованней стратегия, тем выше шансы все потерять. 

В маркете много интересных утилит и интересных ботов. Интересных направлений! Приятно взять "в руки" и использовать. Все остальное, извините меня продавцы, просто Г, не стоящее внимания. 

Я поудалял все Г с своего списка моих программ, которые по моему мнению не просто Г а ГГГГГГГГ - удалил и даже глазом не моргнул. 


Извините, если кому-то перешел дорогу своим ИМХО. Ребята, уважайте себя и своего пользователя. Делаем добро вместе. 

Всем благ и хороших выходных........... 

 
Vladislav Andruschenko:

Я поудалял все Г с своего списка моих программ, которые по моему мнению не просто Г а ГГГГГГГГ - удалил и даже глазом не моргнул.

Полностью с Вами согласен. У меня тоже есть изрядное количество ГГГГ в маркете, которое я совершенно точно удалю. Это вопрос культуры производства, которая должна быть развита и продолжать развиваться у человека, являющегося профессионалом, или желающего таковым стать.

 
Andrei Novichkov:

Полностью с Вами согласен. У меня тоже есть изрядное количество ГГГГ в маркете, которое я совершенно точно удалю. Это вопрос культуры производства, которая должна быть развита и продолжать развиваться у человека, являющегося профессионалом, или желающего таковым стать.


Спасибо за поддержку! 

 
Я бы вообще всех разработчиков, ценящих то, чем занимаются, уважающих себя и свой труд, призвал посмотреть и подчистить свои продукты в маркете от низкокачественных экземпляров. Должны же мы отличаться от людей, выкладывающих в маркет советников из кодобазы.
 
Andrei Novichkov:
Я бы вообще всех разработчиков, ценящих то, чем занимаются, уважающих себя и свой труд, призвал посмотреть и подчистить свои продукты в маркете от низкокачественных экземпляров. Должны же мы отличаться от людей, выкладывающих в маркет советников из кодобазы.

Присоединяюсь к вашему флешмобу по удалению ГГГГ из списка своих продуктов

 
Evgeniy Zhdan:

Присоединяюсь к вашему флешмобу по удалению ГГГГ из списка своих продуктов

 
Статус "Продавец" нужен не только для маркета, но и для платных сигналов же.
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