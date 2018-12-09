Что им надо?
Уже месяц висит заявка на регистрацию в качестве Продавца.
С обещанием быть обработанной в течение 10 рабочих дней.
Висит тихо, молча. На вопросы в разделе "Обсуждение" не реагирует.
Какое деяние необходимо свершить, что бы кто нибудь снизошел до рассмотрения моей заявки?
Чего от меня ждут?
Что им надо?
Уже месяц висит заявка на регистрацию в качестве Продавца.
С обещанием быть обработанной в течение 10 рабочих дней.
Висит тихо, молча. На вопросы в разделе "Обсуждение" не реагирует.
Какое деяние необходимо свершить, что бы кто нибудь снизошел до рассмотрения моей заявки?
Чего от меня ждут?
Что им надо?
у меня таже проблема
у меня таже проблема
В последнее время все новые продукты - как под копирку "одно и то же"
- описание в пару абзацев.
- ключевые фразы "Автоматический робот для ****** пары, без мартингейла, сетки и опасных стратегий".
- Скриншот с тестера стратегий с результатом +100500 миллионов за 1 год.
- Скопированные названия переменных 2007-2009 годов (MAGICMA например )))) )- Это хорошо, если и продавец с 10-15 летним стажем. А если он зарегистрировался только пару месяцев назад?
- Скопированные названия популярных экспертов с маркета )))) - это прям смешно.....
Никакой новизны и персонализации. Ничего нового. Как-будьто "новые" продавцы не понимают, что такое не будет продаваться. Но маркет все равно ими наполняется.
На форуме часто спорили - что есть трейдер, что есть программист?
Считаю, что программист и трейдер это два разных направления! Кто-то делает программы для трейдинга, а кто-то торгует. Совмещать это все вместе очень сложно.
каждый занимается своим делом и помогает друг - другу.
Как по моему видению создаются эксперты (в последнее время для маркета):
- Берется один эксперт, настраивается по разному (меняются названия переменных, стиль рисования значков, вывода информации) и оптимизируется.
- Далее выбираются 10 наиболее прибыльных параметров, зашивается в эксперта на торговлю по определенной паре и вперед:
- Нахождение какой-нибудь картинке в Google
- Придумывание какого-нибудь названия из рекламы (те названия, которые продавец часто слышит.....)
- Публикация в маркете!
Это все, что сейчас делают большинство продавцов.
Тех поддержка? обновления? ответы на вопросы? создание инструкций? - Для большинства продавцов это пустой разговор.
(Часто вижу темы и вопросы а также читаю письма о призыве к помощи настроить тот или иной продукт с маркета потому, что продавец - пропал или ему не интересно дальше сопровождать свой продукт)
Нет, я понимаю, что все мы были новичками, но раньше была какая то идея.
Без клепания однотипных ботов с разными названиями. К каждому советнику относился с душой, с интересом. Развивал его и обновлял.
Конечно были и провалы и конечно робот сливал рано или поздно. Но здравомыслящие люди понимали. Что чем рискованней стратегия, тем выше шансы все потерять.
В маркете много интересных утилит и интересных ботов. Интересных направлений! Приятно взять "в руки" и использовать. Все остальное, извините меня продавцы, просто Г, не стоящее внимания.
Я поудалял все Г с своего списка моих программ, которые по моему мнению не просто Г а ГГГГГГГГ - удалил и даже глазом не моргнул.
Извините, если кому-то перешел дорогу своим ИМХО. Ребята, уважайте себя и своего пользователя. Делаем добро вместе.
Всем благ и хороших выходных...........
Я поудалял все Г с своего списка моих программ, которые по моему мнению не просто Г а ГГГГГГГГ - удалил и даже глазом не моргнул.
Полностью с Вами согласен. У меня тоже есть изрядное количество ГГГГ в маркете, которое я совершенно точно удалю. Это вопрос культуры производства, которая должна быть развита и продолжать развиваться у человека, являющегося профессионалом, или желающего таковым стать.
Полностью с Вами согласен. У меня тоже есть изрядное количество ГГГГ в маркете, которое я совершенно точно удалю. Это вопрос культуры производства, которая должна быть развита и продолжать развиваться у человека, являющегося профессионалом, или желающего таковым стать.
Спасибо за поддержку!
Я бы вообще всех разработчиков, ценящих то, чем занимаются, уважающих себя и свой труд, призвал посмотреть и подчистить свои продукты в маркете от низкокачественных экземпляров. Должны же мы отличаться от людей, выкладывающих в маркет советников из кодобазы.
Присоединяюсь к вашему флешмобу по удалению ГГГГ из списка своих продуктов
Присоединяюсь к вашему флешмобу по удалению ГГГГ из списка своих продуктов
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Уже месяц висит заявка на регистрацию в качестве Продавца.
С обещанием быть обработанной в течение 10 рабочих дней.
Висит тихо, молча. На вопросы в разделе "Обсуждение" не реагирует.
Какое деяние необходимо свершить, что бы кто нибудь снизошел до рассмотрения моей заявки?
Чего от меня ждут?
Что им надо?