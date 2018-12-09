Что им надо? - страница 2

Новый комментарий
 
Aleksey Ivanov:

Алексей, извиняюсь, допустил небольшой плагиат. Думаю, Вы не обидетесь.

Написал новое Г для маркета?

А если серьёзно, то наши с вами прогнозы сбываются на 100%. Когда MQ решили перейти от качества к количеству, многие серьёзные разработчики предупреждали о быстрой деградации сервиса. Вспомним хотя бы ветку Рекорд на Маркете в начале этого пути. Нам тогда квалифицированно объясняли, что автоматизация всех процессов публикации продуктов - это хорошо. Автоматизировали. И получили вместо магазина отборных высококачественных продуктов свалку "Г", распухающую как будто туда дрожжей подкинули. Теперь осталось, наверное, только получение статуса продавца автоматизировать. И нет проекта. Проекта, в который многие из нас вкладывали душу.

 
Vadim Zotov:

Теперь осталось, наверное, только получение статуса продавца автоматизировать.

Уже
 

а что нам надо? - да просто свет в оконце

чего хотим мы? - чтоб кончилась война

куда идём мы? - туда, где светит солнце

вот только братцы, добраться б до темна
 
Aleksey Semenov:

а что нам надо? - да просто свет в оконце

чего хотим мы? - чтоб кончилась война

куда идём мы? - туда, где светит солнце

вот только братцы, добраться б до темна

Элементарное предложение . На фрилансе многие заказывают  СОВЕТНИКА . Логически предположить , что заказчики      расчитывают на ПРИБЫЛЬНОСТЬ    заказанного советника . Зарегестрируйтесь на фрилансе в качестве разработчика . Если ваша продукция качественная , то предложите  заказчику     на пробу    EX 4 ( 5 ) ...Заказчик вам  своё ТЗ    , а вы заказчику своё  ТЗ....так  сказать   вы обнаружили недостатки в его ТЗ и предложили свой вариант  видения  ТЗ заказчика  ..............если    заказчика устроит вкусовые качества вашего продукта , то   можно будет   поговорить и о стоимости   MQL файла . Всё через фриланс . Всё законодательно .

Аргумент : " Зачем искать выход там  , где есть вход  ? "

12
Новый комментарий