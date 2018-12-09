Что им надо? - страница 2
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Алексей, извиняюсь, допустил небольшой плагиат. Думаю, Вы не обидетесь.
А если серьёзно, то наши с вами прогнозы сбываются на 100%. Когда MQ решили перейти от качества к количеству, многие серьёзные разработчики предупреждали о быстрой деградации сервиса. Вспомним хотя бы ветку Рекорд на Маркете в начале этого пути. Нам тогда квалифицированно объясняли, что автоматизация всех процессов публикации продуктов - это хорошо. Автоматизировали. И получили вместо магазина отборных высококачественных продуктов свалку "Г", распухающую как будто туда дрожжей подкинули. Теперь осталось, наверное, только получение статуса продавца автоматизировать. И нет проекта. Проекта, в который многие из нас вкладывали душу.
Теперь осталось, наверное, только получение статуса продавца автоматизировать.
а что нам надо? - да просто свет в оконце
чего хотим мы? - чтоб кончилась война
куда идём мы? - туда, где светит солнцевот только братцы, добраться б до темна
а что нам надо? - да просто свет в оконце
чего хотим мы? - чтоб кончилась война
куда идём мы? - туда, где светит солнцевот только братцы, добраться б до темна
Элементарное предложение . На фрилансе многие заказывают СОВЕТНИКА . Логически предположить , что заказчики расчитывают на ПРИБЫЛЬНОСТЬ заказанного советника . Зарегестрируйтесь на фрилансе в качестве разработчика . Если ваша продукция качественная , то предложите заказчику на пробу EX 4 ( 5 ) ...Заказчик вам своё ТЗ , а вы заказчику своё ТЗ....так сказать вы обнаружили недостатки в его ТЗ и предложили свой вариант видения ТЗ заказчика ..............если заказчика устроит вкусовые качества вашего продукта , то можно будет поговорить и о стоимости MQL файла . Всё через фриланс . Всё законодательно .
Аргумент : " Зачем искать выход там , где есть вход ? "