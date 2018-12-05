Спам выходящий за пределы MQL5.community - страница 2
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Я на заказ не пишу. Берегу нервы :). Помню на форуме одного брокера, решил помочь одному человеку с индикатором при чем даже бесплатно. Так он мне так мозг вынес, что я потом пожалел что вообще начал ему помогать. :)
Да тоже уже не пишу. Ибо нервов уже нет :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ну домен может же быть и mail.ru yandex.ru gmail.com :-)
Если такой домен то тогда только имя ящика или по ключевым словам. В любом случае большую часть спама можно будет отфильтровать.
Спам?
Не, не знаю, ко мне спам не ходит =)
Спам?
Не, не знаю, ко мне спам не ходит =)
Ну какой же это спам. Это публичная оферта ))
Надо, не бороться со "спамом", а сделать отдельную тему, или ветку на форуме и в личке. Тогда не надо будет делать вид, что Вас прям замучили.
Люди деньги хотят заработать, а без рекламы долго.
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не надо запрещать рекламу, ее надо разрешить
даже странно, что люди этого не понимают, особенно те, кто может еще и на этом зарабатывать
За что мой предыдущий пост удалили ?
Просто интересно.
Это форум спекулянтов, или что ?
Кстати вот это товарищ засоряет личку предложениями подписаться на свои сигналы
Пример, пожалуйста выложите в ветке https://www.mql5.com/go?link=https://www.mql5.com/ru/forum/36170
Кстати вот это товарищ засоряет личку предложениями подписаться на свои сигналы
Наглая ложь, я предлагаю доверительное управление.