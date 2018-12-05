Спам выходящий за пределы MQL5.community - страница 2

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Vitalii Ananev:

Я на заказ не пишу. Берегу нервы :). Помню на форуме одного брокера, решил помочь одному человеку с индикатором при чем даже бесплатно. Так он мне так мозг вынес, что я потом пожалел что вообще начал ему помогать. :)

Да  тоже уже не пишу. Ибо нервов уже нет :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 
Vladislav Andruschenko:

ну домен может же быть и mail.ru yandex.ru gmail.com :-) 

Если такой домен то тогда только имя ящика или по ключевым словам. В любом случае большую часть спама можно будет отфильтровать. 

 

Спам?

Не, не знаю, ко мне спам не ходит =)


 
Vitaly Muzichenko:

Спам?

Не, не знаю, ко мне спам не ходит =)


Ну какой же это спам. Это публичная оферта ))

[Удален]  

Надо, не бороться со "спамом", а сделать отдельную тему, или ветку на форуме и в личке. Тогда не надо будет делать вид, что Вас прям замучили.

Люди деньги хотят заработать, а без рекламы долго.

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не надо запрещать рекламу, ее надо разрешить

даже странно, что люди этого не понимают, особенно те, кто может еще и на этом зарабатывать 

[Удален]  
Один раз меня забанили, раз пять грозились настучать. За что, за то что предлагаю людям сделать нормальные деньги ? Это как-то странно на этом форуме, где подписываются на сигналы за Деньги, рискуя Деньгами.
[Удален]  

За что мой предыдущий пост удалили ? 

Просто интересно.

Это форум спекулянтов, или что ?

 
Ibragim Dzhanaev:
Кстати вот этот товарищ засоряет личку предложениями подписаться на свои сигналы
 
TheXpert:
Кстати вот это товарищ засоряет личку предложениями подписаться на свои сигналы

Пример, пожалуйста выложите в ветке https://www.mql5.com/go?link=https://www.mql5.com/ru/forum/36170

Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах
Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах
  • 2014.09.13
  • www.mql5.com
Общее обсуждение: Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах
[Удален]  
TheXpert:
Кстати вот это товарищ засоряет личку предложениями подписаться на свои сигналы

Наглая ложь, я предлагаю доверительное управление.

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