Спам выходящий за пределы MQL5.community
Как быть если достали спамщики берущие контакты из профиля в mql5? Удалить все контакты не вариант. Не обращать на спамщиков внимание не всегда получается. Если здесь на форуме на них жаловаться ( с предъявлением доказательств), то меры административного воздействия к ним будут применяться?
Меня вот лично достали уже письма на электронную почту от Владимира Шорохова (в маркете у него на данный момент нет выставленных продуктов) с рекламой его советников/индикаторов и ссылкой на его сайт. Ну не хочу я даже на сайт его заходить, а он мне шлёт и шлёт письма. И всё время с разных адресов.
Ну и картинку в тему:
- 2014.09.13
- www.mql5.com
Как быть если достали спамщики берущие контакты из профиля в mql5? Удалить все контакты не вариант. Не обращать на спамщиков внимание не всегда получается. Если здесь на форуме на них жаловаться ( с предъявлением доказательств), то меры административного воздействия к ним будут применяться?
Меня вот лично достали уже письма на электронную почту от Владимира Шорохова (в маркете у него на данный момент нет выставленных продуктов) с рекламой его советников/индикаторов и ссылкой на его сайт. Ну не хочу я даже на сайт его заходить, а он мне шлёт и шлёт письма. И всё время с разных адресов.
Ну и картинку в тему:
Включи его в спам фильтр электронной почты.
Включи его в спам фильтр электронной почты.
такой спам приходит с разных почтовых адресов.
Поэтому включать в спам лист надо каждый такой ящик.
такой спам приходит с разных почтовых адресов.
Поэтому включать в спам лист надо каждый такой ящик.
Ну я не думаю, что у него бесконечное количество этих адресов. Или сделать фильтр по какому нибудь ключевому слову в заголовке. Почта от яндекса например если ты какое то письмо отправил в спам, то в дальнейшем она письма с этого адреса всегда в спам пихает. И настроек фильтрации почты у яндекса довольно много.
...Спам это еще не самое страшное. Мне в последнее время стали приходить письма у которых подделан адрес отправителя. Приходило письмо якобы от яндекс денег и через некоторое время письмо с таким же содержанием якобы от вебмани. В письме пишут, что я выиграл айфон 10 и ссылка на левый сайт к яндексу (вебмани) ни какого отношения не имеющий.
Ну я не думаю, что у него бесконечное количество этих адресов. Или сделать фильтр по какому нибудь ключевому слову в заголовке. Почта от яндекса например если ты какое то письмо отправил в спам, то в дальнейшем она письма с этого адреса всегда в спам пихает. И настроек фильтрации почты у яндекса довольно много.
Это заказная рассылка, поэтому адреса меняются с скоростью звука.
Когда отправляешь письма с своего почтового адреса - тебя банят после 100 письма.
Я когда то делал рассылку с своего сайта. Каждый почтовый адрес вбивал. Банили сразу. Потом отказался, да и многие начали жаловаться. Хрень полная.
а Заказная рассылка меняет ящики и черный список для такой рассылки - не выход.
Спам это еще не самое страшное. Мне в последнее время стали приходить письма у которых подделан адрес отправителя. Приходило письмо якобы от яндекс денег и через некоторое время письмо с таким же содержанием якобы от вебмани. В письме пишут, что я выиграл айфон 10 и ссылка на левый сайт к яндексу (вебмани) ни какого отношения не имеющий.
А еще приходят Gif PDF DOC - которые при открытии убивают систему или населяют ее вирусами.
Антивирус такое правда ловит - выход в сеть сразу блокирует. Но будьте осторожны.
ну и в тему про вирусы: Часто пишут в Скайп с просьбой сделать эксперта по индикатору с DLL - отказывайтесь.
Такие DLL пытаются выгрузить все открытые коды с Вашего компьютера (с папки, куда имеется доступ) - когда-то чуть не попался на такое. Антивирус - на страже.
Это заказная рассылка, поэтому адреса меняются с скоростью звука.
Когда отправляешь письма с своего почтового адреса - тебя банят после 100 письма.
Я когда то делал рассылку с своего сайта. Каждый почтовый адрес вбивал. Банили сразу. Потом отказался, да и многие начали жаловаться. Хрень полная.
а Заказная рассылка меняет ящики и черный список для такой рассылки - не выход.
Домен то у них одинаковый должен быть. Можно по имени домена фильтровать.
Вот на картинке пример.
Домен то у них одинаковый должен быть. Можно по имени домена фильтровать.
Вот на картинке пример.
ну домен может же быть и mail.ru yandex.ru gmail.com :-)
А еще приходят Gif PDF DOC - которые при открытии убивают систему или населяют ее вирусами.
Антивирус такое правда ловит - выход в сеть сразу блокирует. Но будьте осторожны.
Я любые документы полученные по э.п. с неизвестного адреса вообще ни когда не открываю.
Vladislav Andruschenko:
...
ну и в тему про вирусы: Часто пишут в Скайп с просьбой сделать эксперта по индикатору с DLL - отказывайтесь.
Такие DLL пытаются выгрузить все открытые коды с Вашего компьютера (с папки, куда имеется доступ) - когда-то чуть не попался на такое. Антивирус - на страже.
Я на заказ не пишу. Берегу нервы :). Помню на форуме одного брокера, решил помочь одному человеку с индикатором при чем даже бесплатно. Так он мне так мозг вынес, что я потом пожалел что вообще начал ему помогать. :)
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Как быть если достали спамщики берущие контакты из профиля в mql5? Удалить все контакты не вариант. Не обращать на спамщиков внимание не всегда получается. Если здесь на форуме на них жаловаться ( с предъявлением доказательств), то меры административного воздействия к ним будут применяться?
Меня вот лично достали уже письма на электронную почту от Владимира Шорохова (в маркете у него на данный момент нет выставленных продуктов) с рекламой его советников/индикаторов и ссылкой на его сайт. Ну не хочу я даже на сайт его заходить, а он мне шлёт и шлёт письма. И всё время с разных адресов.
Ну и картинку в тему: