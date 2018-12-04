Можно ли поставить стоп-лосс уже убыточной сделки на продажу, ниже рыночной цены? - страница 2
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Никак не могу объяснить. Вот открыл я ордер bay. Цена ушла ниже на 300 пунктов. Я в убытке. В какой-то момент я понимаю, что цена не вернется к той модели, исходя из которой я делал покупку. Не вернется, но отыграет еще немного вверх, уменьшив мой убыток. И я хочу продать свой ордер, когда она немного поднимется, убыток у меня все равно будет, но меньший. По сути, я должен поставить стоп-лосс к этому моему ордеру bay, просто в уже убыточной сделке. Или же сделать это вручную, когда цена поднимется немного. Мне остается второй вариант, потому что терминал мне поставить такой ЗАКАЗ не дает. И я не пойму, почему. Стоповые ордера, т.е. заказы, например: bay stop выше рыночной цены, я же могу ставить? А тут та же схема.
StopLoss для BUY нельзя установить выше текущей рыночной цены. Он может быть размещен только ниже. Выше рыночной цены можно разместить TakeProfit. Это может быть убыточный уровень TakeProfit, который будет размещен ниже цены открытия ордера BUY, но никак не ниже текущей рыночной цены.
Вот как на рисунке, твой случай
В этом случае если ордер закроет достигнув уровня TakeProfit, он закроется в минус. Но никак Stoploss для BUY не может быть выше BID
StopLoss для BUY нельзя установить выше текущей рыночной цены. Он может быть размещен только ниже. Выше рыночной цены можно разместить TakeProfit. Это может быть убыточный уровень TakeProfit, который будет размещен ниже цены открытия ордера BUY, но никак не ниже текущей рыночной цены.
Вот как на рисунке, твой случай.
В этом случае если ордер закроет достигнув уровня TakeProfit, он закроется в минус. Но никак Stoploss для BUY не может быть выше BID
Отлично, на рисунке мой случай. Там где синяя линия у меня открытый ордер bay, а цена, там где белая линия. Поставить отложенный ордер на продажу моего уже открытого ордера bay на зеленую линию я не могу - терминал мне не позволяет.
StopLoss для BUY нельзя установить выше текущей рыночной цены. Он может быть размещен только ниже. Выше рыночной цены можно разместить TakeProfit. Это может быть убыточный уровень TakeProfit, который будет размещен ниже цены открытия ордера BUY, но никак не ниже текущей рыночной цены.
Вот как на рисунке, твой случай
В этом случае если ордер закроет достигнув уровня TakeProfit, он закроется в минус. Но никак Stoploss для BUY не может быть выше BID
Все, вопрос решен, большое спасибо. Я пытался поставить этот стоп простым перетягиванием отметки ордера, а вручную ввести в поле заявки не додумался. Прошу прощения за свой идиотизм)
Отлично, на рисунке мой случай. Там где синяя линия у меня открытый ордер bay, а цена, там где белая линия. Поставить отложенный ордер на продажу моего уже открытого ордера bay на зеленую линию я не могу - терминал мне не позволяет.
Если закрыться, то используй TakeProfit, если отложенный на продажу выше текущей рыночной цены, то это SELL_LIMIT. Есть два типа отложенны ордеров, LIMIT и STOP. SELL_STOP размещается ниже рыночной цены, а SELL_LIMIT - выше.
Ты хочешь закрыть убыточный ордер BUY в небольшом минусе, или тебе необходимо именно открыть новый противоположный ордер?
Если закрыться, то используй TakeProfit, если отложенный на продажу выше текущей рыночной цены, то это SELL_LIMIT. Есть два типа отложенны ордеров, LIMIT и STOP. SELL_STOP размещается ниже рыночной цены, а SELL_LIMIT - выше.
Да, я уже понял, что просто не туда вводил цену отложенного ордера закрытия уже убыточной сделки. Не додумался, что это-таки тейк профит, а не стоп-лосс. Спасибо!
Вы пытаетесь "Модифицировать ордер" или что? Какая опция терминала? Дайте скриншоты, будет понятнее.
Да, попытка модифицировать ордер. Вопрос уже решен, виноват мой идиотизм. Я пытался перетащить стоп мышкой в терминале, или забить вручную значение в пункт стоп-лосс, полагая, что раз я закрываю сделку в минусе, то это стоп-лосс и есть. А это тейк-профит, просто убыточный. Спасибо за помощь), а Lazar Buga - спасибо за разъяснение.
Ситуация: открыта сделка на продажу, цена ушла вверх. Можно ли поставить стоп-лосс этой сделки между рыночной ценой и ордером? Скажем, я уверен, что цена до ордера не дойдет и убыток все равно будет, но часть убытка цена отыграет.
Или пример с ордером на покупку. Вот открыл я ордер bay. Цена ушла ниже на 300 пунктов. Я в убытке. В какой-то момент я понимаю, что цена уже не вернется к той модели, исходя из которой я делал покупку. Не вернется, но отыграет еще немного вверх, уменьшив мой убыток. Я меняю модель и хочу продать свой убыточный ордер bay, когда цена немного поднимется. Убыток у меня все равно будет, но меньший. По сути, я должен поставить стоп-лосс к этому моему ордеру bay, просто в уже убыточной сделке. Или же продать его вручную, когда цена поднимется немного. Мне остается только второй вариант, потому что терминал мне поставить такой ЗАКАЗ, т.е. отложенный ордер, не дает. И я не пойму, почему. Стоповые ордера, т.е. заказы, например: bay stop выше рыночной цены, я же могу ставить? А тут та же схема.
Все, вопрос решен, большое спасибо за помощь. Я пытался поставить этот стоп простым перетягиванием отметки ордера, а вручную ввести в поле заявки не додумался. Точнее - не додумался ввести цену отложенного ордера в раздел тейк-профит, в ручную в стоп-лосс вводил безрезультатно. Прошу прощения за свой идиотизм)
никого не слушайте, поменяте цену открытия, и все.
никого не слушайте, поменяте цену открытия, и все.
Честно говоря, вообще не понял. Вопрос уже решен, но что Вы имели ввиду?
Я имею ввиду, что я не могу этого сделать ни из терминала mt5, ни из терминала mt4. То, что я профан и так понятно. Но почему стоит запрет на такую операцию в терминале?
Привет.У себя на графике, к примеру позицию в бай. сделай сначала мышкой небольшой профит, потом этот профит, этой же мышкой перетащи на стоп лосс.