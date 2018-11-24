Как модно/можно бороть "спам в личку" ?
Кстати, может сотрудникам MQ пригодится, вот эта настройка не работает в последнее время, или не всегда работает:
А она, кстати, плохо продумана.
"Кто может мне писать личные сообщения":
1. "Никто" - странная опция, личка всё же нужна в сообществе.
2. "Все" - постоянно засыпают спамом
3. "Только друзья" - ок. допустим. но тогда придётся каждого обратившегося добавлять в друзья - возможно пользователь что-то хочет сказать действительно дельное. И только после получения рекламного сообщения удаляешь его из друзей. ЕМУ ЭТО ПОФИГ, а тебе лишние движения.
Поддерживаю Maxim Kuznetsov. Нужно сделать чтобы ему стало НЕ ПОФИГ, нужна кнопка "Спамер". Получив с десяток таких меток - пользователь блокируется в сервисе.
А она, кстати, плохо продумана.
"Кто может мне писать личные сообщения":
1. "Никто" - странная опция, личка всё же нужна в сообществе.
2. "Все" - постоянно засыпают спамом
3. "Только друзья" - ок. допустим. но тогда придётся каждого обратившегося добавлять в друзья - возможно пользователь что-то хочет сказать действительно дельное. И только после рекламного сообщения удаляешь его из друзей. ЕМУ ЭТО ПОФИГ, а тебе лишние движения. Нужно сделать чтобы ему стало НЕ ПОФИГ, нужна кнопка "Спамер". Получив с десяток таких меток - пользователь блокируется в сервисе.
3. Полностью согласен.
Привет!
В некоторых форумах есть опция -"черный список".
Спамеров, флудеров, и некоторых буйных можно упрятать в черный список и те уже не могут вам писать, не отвечать на ваши посты итд.
Но можно потом их выпустить из черного списка.
Привет!
В некоторых форумах есть опция -"черный список".
Спамеров, флудеров, и некоторых буйных можно упрятать в черный список и те уже не могут вам писать, не отвечать на ваши посты итд.
Но можно потом их выпустить из черного списка.
Смысл моего предложения был - Не дать спамерам ПРОДОЛЖАТЬ спамить. Автоматом банить тех, кто набрал десяток нажатий "Спам" под их сообщениями в лички.
То что спамер попал в Ваш черный список - ему пофиг, я выше об этом писал. Он продолжит своё дело безнаказанно.
MQ только надо создать таблицу где будут на каждого пользователя фиксироваться ссылка на спам-сообщение, чтобы можно было в случае чего разобраться.
И автоматом банить по заданному количеству набранных "спамов", тут не нужно даже участие модератора рассматривать жалобы о спаме.
Смысл моего предложения был - Не дать спамерам ПРОДОЛЖАТЬ спамить. Автоматом банить тех, кто набрал десяток нажатий "Спам" под их сообщениями в лички.
То что спамер попал в Ваш черный список - ему пофиг, я выше об этом писал. Он продолжит своё дело безнаказанно.
MQ только надо создать таблицу где будут на каждого пользователя фиксироваться ссылка на спам-сообщение, чтобы можно было в случае чего разобраться.
И автоматом банить по заданному количеству набранных "спамов", тут не нужно даже участие модератора рассматривать жалобы о спаме.
Такой возможностью (автоматического бана) могут воспользоваться недобросовестные конкуренты. Например напишет вам ваш конкурент в личку какой нибудь вопрос. Вы на него ответите, а он вам на ответ жалобу отправит. И так несколько раз. И все вы в бане. Это надо что бы каждую жалобу в ручную просматривали модераторы, но в связи с глобальной автоматизацией во всех разделах сайта, это делать скорее всего не будут. Личный черный список в данном случае предпочтительней.
Привет!
В некоторых форумах есть опция -"черный список".
Спамеров, флудеров, и некоторых буйных можно упрятать в черный список и те уже не могут вам писать, не отвечать на ваши посты итд.
Но можно потом их выпустить из черного списка.
Вон оно че Михалыч!
месяц не заходил а тут ящик такой переполненный куча людей решили меня вспомнить)
каке то стейты шлют
Вон оно че Михалыч!
месяц не заходил а тут ящик такой переполненный куча людей решили меня вспомнить)
каке то стейты шлют
может хотят поделиться прибылью ?
может хотят поделиться прибылью ?
были такие мысли, проверил карточку, неа, деньги не приходили
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Есть персоны, которые постоянно постят через ЛС, невероятные достижения ботов на поприще тестера и центовых сигналов.
конечно можно просто удалить персону из лички и всё делов, сообщений не получаю и более их не вижу и не знаю.
Но их же это не останавливает - они продолжают (очевидно) ту-же деятельность в отношении прочих, потом заводят новый акк и всё продолжается по кругу.
Может какую кнопулю добавить "это рекламный бот", чтобы прочих хотя-бы предупреждать.
PS/ причём таких-же спамеров, но про дилерские центы, фонды, и проч. администрация вылавливает и "отстреливает" на раз.