Как модно/можно бороть "спам в личку" ? - страница 2

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Mickey Moose:

были такие мысли, проверил карточку, неа, деньги не приходили

Так может им надо сразу номер карты написать?  Может они не тому кидают? )) 
[Удален]  

Да вообще обнаглели люди. Понапридумывают всяких систем, потом рассылают рекламу, типа давай бабла срубим.

Не понятно, это форум спекулянтов, или что ?

Наверно надо нажать на эту кнопку.

А потом, уйти в монастырь.

 
А я предлагаю вообще не обращать внимания на спамеров. Правда, если он точно спамер. А если он хороший человек? Поэтому сначала надо убедится, что он — точно спамер. И только тогда — просто игнорировать.
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