Как модно/можно бороть "спам в личку" ? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
были такие мысли, проверил карточку, неа, деньги не приходили
Да вообще обнаглели люди. Понапридумывают всяких систем, потом рассылают рекламу, типа давай бабла срубим.
Не понятно, это форум спекулянтов, или что ?
Наверно надо нажать на эту кнопку.
А потом, уйти в монастырь.