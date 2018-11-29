Параметр настроек "Макс. баров в окне:", сделать меньше 5000 - страница 2
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КАК? Как ограничить параметр настроек "Макс. баров в окне:" кол-вом, меньшим 5000?
Есть ли какой-то путь, решение?
...Но, всевозможные дашбоарды, великолепно работающие в mt4,
превращают ноут с +4К +2К мониторами в пылесос на mt5. 28 открытых окон в mt4 и mt5 - большая разница. При свёрнутых терминалах - всё замечательно.
Потому делаю вывод - график - тот же индикатор, и, если его ограничить, вероятно, ситуация пожирания CPU изменится в лучшую сторону...(???)
Индикаторы переведены в режим перерасчёта и отрисовки только последних N баров, мало того, перерасчёт ведётся не по тикам, а раз в t секунд, минут...
Уважаемые господа программисты, разработчики, помогите, пожалуйста! Может, хотя бы, куда думать.
Если бы не 21 таймфрейм mt5....
Имхо, зря Вы так грешите на МТ5. И выход тут простой: для индикаторов делать расчёт, отталкиваясь от последнего бара и в глубину истории. Я давно забыл об этой проблеме. Юзаю тайм-серии.
Вот пример моего дашборда.
В нём есть 28 пар. В каждой по 6 тайм-фреймов. И в каждом тайм-фрейме по 2 базовых индикатора. Считаем: 28*6*2 = 336 индикатора. И ничего, всё тянет :-))
В нём есть 28 пар. В каждой по 6 тайм-фреймов. И в каждом тайм-фрейме по 2 базовых индикатора. Считаем: 28*6*2 = 336 индикатора. И ничего, всё тянет :-))
Вот картинка двух терминалов. Визуализация индексов восьми валют. Up mt5, dn mt4:
Красочный, хаотичный для стороннего глаза бред в виде модификации "нитей Спуда" из множества разнопериодных стохастиков.
Для меня бредом не является. Только благодаря такой цветовой визуализации я годика так за 3 научился чутка видеть рынок.Сейчас использую, как визуальный фильтр, уже опять же не такой, как на картинках, но, похожий, на втором-третьем рабочем столе 10-й винды, иногда.
Натянул профили для сего икспиримента.
Итак, к составу бреда:
mt4 - 6 окон, 6 таймфреймов. 8 подокон в каждом окне. В каждом подвале, своей валюты - 34*2 стохастика, рассчитанных по среднегеометрическому iClose от 7 пар.
6*8*34*2=3264.
3264 никак не оптимизированных индюкa (за 4 года за ненадобностью ентой самой оптимизации) ! Всё как template. Плюс в окнах довольно тяжеловесные сами графики-индюки индексов валют.
Макс. баров в окне - 300
В mt5 - индексы валют, как синтетические инструменты. Плюс те же стохастики, 34*2. 8 индюков. Только оптимизированы. 500 баров , тайм-сериии, фсё такое, расчёт раз в минуту.
Макс. баров в окне - 5000
Разница - в мт4 - в 6 раз больше информации.
Разница видна в диспетчере задач. Вечер 22.30. Днём ещё хуже раза в полтора не в пользу mt5.
Дело, как-то, не в индикаторах, не в их количестве, не в тайм-сериях.
В своих дашбоардах я хочу использовать 20 таймфреймов mt5 + объёмы и их всяческие производные - тяжело, пока только из-за шума куллера.
Боюсь, что снижением параметра "макс. баров в окне" дело о прожорливости mt5 не ограничится.
Я понимаю разработчиков - маркетинг, Ф.Котлер, всё такое. Их детище рассчитано на совершенно другую целевую аудиторию,
другой сегмент рынка, другие задачи, более сложные.В этот сегмент потребителей mt5 просто не подпадаю.
Имхо, зря Вы так грешите на МТ5.
Только в сравнении с mt4.
Вот, торгую то я на JForex - вот там точно шляпа :) !!!
Послушайте, уважаемый! Если я пишу пост - я не претендую на 100%ю объективность. И не несу ответственности за данные, которые транслирует ваш брокерский сервер. У меня всё работает отлично, проверял! И кстати, не 4096, а 4095, ибо USHORT_MAX=65535, а не 65536.
А вы, прежде чем влезать в чужие разговоры, сами у себя там всё проверьте и научитесь считать!
Мой брокерский сервер - Metaquotes Demo. Значение 4095, разумеется, тоже не сохраняется.
Никто не хотел вас обидеть. Примите Антиистерин.
Мой брокерский сервер - Metaquotes Demo. Значение 4095, разумеется, тоже не сохраняется.
Никто не хотел вас обидеть. Примите Антиистерин.
Принимал. Разум притупляет
Для такой системы с 3264 индюками нужно что-то явно помощнее одного i7.
Зачем :) ? Я писал: 4 года не заморачиваюсь "3264 индюками", потому как они на mt4. Потому как см. картинку 2. Там: 3264 -i7 - 0,2%CPU. В динамике 0,1 - 5,5%, от активности рынков, пользую редко, при ностальгии больше.