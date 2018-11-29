Параметр настроек "Макс. баров в окне:", сделать меньше 5000 - страница 2

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Alex969:

КАК? Как ограничить параметр настроек "Макс. баров в окне:" кол-вом, меньшим 5000?

Есть ли какой-то путь, решение?

...Но, всевозможные дашбоарды, великолепно работающие в mt4,

превращают ноут с +4К +2К мониторами в пылесос на mt5. 28 открытых окон в mt4  и mt5 - большая разница. При свёрнутых терминалах - всё замечательно.

Потому делаю вывод - график - тот же индикатор, и, если его ограничить, вероятно, ситуация пожирания CPU изменится в лучшую сторону...(???)

Индикаторы переведены в режим перерасчёта и отрисовки только последних N баров, мало того, перерасчёт ведётся не по тикам, а раз в t секунд, минут...

Уважаемые  господа программисты, разработчики,  помогите, пожалуйста! Может, хотя бы, куда думать.

Если бы не 21 таймфрейм mt5....

Имхо, зря Вы так грешите на МТ5. И выход тут простой: для индикаторов делать расчёт, отталкиваясь от последнего бара и в глубину истории. Я давно забыл об этой проблеме. Юзаю тайм-серии.

Вот пример моего дашборда.


В нём есть 28 пар. В каждой по 6 тайм-фреймов. И в каждом тайм-фрейме по 2 базовых индикатора. Считаем: 28*6*2 = 336 индикатора. И ничего, всё тянет :-))

 
Denis Kirichenko:


В нём есть 28 пар. В каждой по 6 тайм-фреймов. И в каждом тайм-фрейме по 2 базовых индикатора. Считаем: 28*6*2 = 336 индикатора. И ничего, всё тянет :-))

Вот картинка двух терминалов. Визуализация индексов восьми валют.    Up mt5, dn mt4:

1

Красочный, хаотичный для стороннего глаза бред в виде модификации "нитей Спуда" из множества разнопериодных стохастиков.

Для меня бредом не является. Только благодаря такой цветовой визуализации я годика так за 3 научился чутка видеть рынок.

Сейчас использую, как визуальный фильтр, уже опять же не такой, как на картинках, но, похожий, на втором-третьем рабочем столе 10-й винды, иногда.

Натянул профили для сего икспиримента.


Итак, к составу бреда:

mt4    -  6 окон, 6 таймфреймов. 8 подокон в каждом окне. В каждом подвале,  своей валюты - 34*2 стохастика, рассчитанных по среднегеометрическому iClose от 7 пар.
6*8*34*2=3264. 

3264 никак не оптимизированных индюкa (за 4 года за ненадобностью ентой самой оптимизации) ! Всё как template. Плюс в окнах довольно тяжеловесные сами графики-индюки индексов валют.


Макс. баров в окне - 300


 В mt5 - индексы валют, как синтетические инструменты. Плюс те же стохастики,  34*2.  8 индюков. Только оптимизированы. 500 баров , тайм-сериии, фсё такое, расчёт раз в минуту.
Макс. баров в окне - 5000


Разница - в мт4 -  в 6 раз больше информации.


Разница видна в диспетчере задач. Вечер 22.30. Днём ещё хуже раза в полтора не в пользу mt5.

2

Дело, как-то, не в индикаторах, не в их количестве, не в тайм-сериях.

В своих дашбоардах я хочу использовать 20 таймфреймов mt5 + объёмы и их всяческие производные - тяжело, пока только из-за шума куллера.


Боюсь, что снижением параметра "макс. баров в окне" дело о прожорливости mt5 не ограничится.


Я понимаю разработчиков - маркетинг, Ф.Котлер, всё такое. Их детище рассчитано на совершенно другую целевую аудиторию,

другой сегмент рынка, другие задачи, более сложные.

В этот сегмент потребителей mt5 просто не подпадаю.
 
Denis Kirichenko:

Имхо, зря Вы так грешите на МТ5.

Только в сравнении с mt4.

Вот, торгую то я на JForex - вот там точно шляпа :) !!!

 
Alexey Korolev:

Послушайте, уважаемый! Если я пишу пост - я не претендую на 100%ю объективность. И не несу ответственности за данные, которые транслирует ваш брокерский сервер. У меня всё работает отлично, проверял! И кстати, не 4096, а 4095, ибо USHORT_MAX=65535, а не 65536.

А вы, прежде чем влезать в чужие разговоры, сами у себя там всё проверьте и научитесь считать!

Мой брокерский сервер - Metaquotes Demo. Значение 4095, разумеется, тоже не сохраняется.

Никто не хотел вас обидеть. Примите Антиистерин.

 
Alex969, дружище, я верю в тебя! Ты создал микровселенную. Для такой системы с 3264 индюками нужно что-то явно помощнее одного i7. А по поводу ограничения баров - лучше обратиться к брокеру, а не сюда. Они подскажут нужное число Max bars.
 
Alexey Volchanskiy:

Мой брокерский сервер - Metaquotes Demo. Значение 4095, разумеется, тоже не сохраняется.

Никто не хотел вас обидеть. Примите Антиистерин.

Принимал. Разум притупляет

 
Alexey Korolev:
  Для такой системы с 3264 индюками нужно что-то явно помощнее одного i7.

Зачем :) ? Я писал: 4 года не заморачиваюсь "3264 индюками", потому как они на mt4. Потому как см. картинку 2. Там:  3264 -i7 - 0,2%CPU. В динамике 0,1 - 5,5%, от активности рынков, пользую редко, при ностальгии больше.

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