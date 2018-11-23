Те, кто разбирается в устройстве терминала - милости просим в эту тему

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Есть программа управления ПК и его приложений с помощью жестов мыши StrokesPlus. Но mt5 она не поддерживает, и я написал об этом разрабу. Он говорит:

What's the name of the application?
It all depends on what external methods of interacting with the program that it allows. Like can these functions be accessed through menus by key combinations? Does the app have static IDs for the controls? Will it accept posted messages to the app which emulates these events?
There are a lot of variables regarding what can be accomplished through automation, and it's all specific to each application. So I would need to be able to run the program myself to see if I can figure something out to make it work.

https://translate.google.com/

1. дать ему название приложения и ссылку на него было бы слишком простым. что еще дать? имя сервера метаквотс?
2. я что-то должен ему ответить? что-то есть такое, что здешние специалисты могли бы ему сказать? 
3. ну вот напишет обновление. может, он смог бы пропихнуть свою прогу на рынок мкл, скажем, за 10 уе?

п.с. понятно, что жесты будет производить пкм, и надо будет что-то сделать с выскакиванием контекстного меню при пкм. может, вклинить комбинацию лкм+пкм в этот вопрос.

Спасибо
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никто не знает, всем без разницы, или дурацкий вопрос?

ждать понедельника, а потом через сд позвать метаквотов в эту тему?

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проясню момент.

вот я тыкаю в панель инструментов при каждом действии (см вложение), плюс удаление.

проще было бы не целиться, а просто зажать пкм и дернуть вправо. и другие жесты припахать.

плюс я смог бы скрыть панель инструментов.

Файлы:
ice_video_20181108-043643.zip  606 kb
 
Хеопс:

проясню момент.

вот я тыкаю в панель инструментов при каждом действии (см вложение), плюс удаление.

проще было бы не целиться, а просто зажать пкм и дернуть вправо. и другие жесты припахать.

плюс я смог бы скрыть панель инструментов.

А зачем это вообще надо? Чтобы слить депозит в терминале вполне достаточно штатного инструментария.

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Vadim Zotov:

А зачем это вообще надо? Чтобы слить депозит в терминале вполне достаточно штатного инструментария.

Вы же эллиоттчик.

то есть Вы активно пользуетесь аналитическими инструментами.

неужели Вам удобно целиться в панель инструментов каждый раз?

проще повести мышкой вправо, зажав пкм = удалить выделенный символ (а не лезть в его контекстное меню -> удалить).

повел влево - к курсору прикреплено расширение фибо.

повел вниз - канал прикреплен к курсору.

к тому же, можно будет скрыть эту панель, и освободить рабочее пространство, убрать лишние значки с поля зрения.

лично мне - намного удобнее.

п.с. чтобы слить депо, можно обойтись и без терминала. инвестируйте в памм-мартингейл, и ждите.
 
Хеопс:

Вы же эллиоттчик.

то есть Вы активно пользуетесь аналитическими инструментами.

неужели Вам удобно целиться в панель инструментов каждый раз?

проще повести мышкой вправо, зажав пкм = удалить выделенный символ (а не лезть в его контекстное меню -> удалить).

повел влево - к курсору прикреплено расширение фибо.

повел вниз - канал прикреплен к курсору.

к тому же, можно будет скрыть эту панель, и освободить рабочее пространство, убрать лишние значки с поля зрения.

лично мне - намного удобнее.

Это можно реализовать на MQL. Обратитесь в фриланс.

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Andrey Khatimlianskii:

Это можно реализовать на MQL. Обратитесь в фриланс.

 
Хеопс:

И?

[Удален]  
Andrey Khatimlianskii:

И?

Вы уверены, что фрилансер в принципе способен это написать?
 
Хеопс:
Вы уверены, что фрилансер в принципе способен это написать?

Фрилансеров много. Кто-то обязательно справится. Возможностей языка для этого хватит.

 
Такие программы отслеживают вызовы только стандартных WinApi функций. В последнее время таких программ все меньше и меньше (чтобы работало только через WinApi), очень много функций (в том числе и графических) реализуется внутри программ. Поэтому таким образом у Вас ничего не получится. Но есть другой способ (более сложный и затратный). Все вышепоказанное можно реализовать через функции keybd_event и mouse_event. Т. е. путем эмуляции клавиатуры и мыши. Последние адекватные программы такого рода встречались под WinXP или изучайте программирование.
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