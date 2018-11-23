Те, кто разбирается в устройстве терминала - милости просим в эту тему
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никто не знает, всем без разницы, или дурацкий вопрос?
ждать понедельника, а потом через сд позвать метаквотов в эту тему?
проясню момент.
вот я тыкаю в панель инструментов при каждом действии (см вложение), плюс удаление.
проще было бы не целиться, а просто зажать пкм и дернуть вправо. и другие жесты припахать.
плюс я смог бы скрыть панель инструментов.
проясню момент.
вот я тыкаю в панель инструментов при каждом действии (см вложение), плюс удаление.
проще было бы не целиться, а просто зажать пкм и дернуть вправо. и другие жесты припахать.
плюс я смог бы скрыть панель инструментов.
А зачем это вообще надо? Чтобы слить депозит в терминале вполне достаточно штатного инструментария.
А зачем это вообще надо? Чтобы слить депозит в терминале вполне достаточно штатного инструментария.
Вы же эллиоттчик.
то есть Вы активно пользуетесь аналитическими инструментами.
неужели Вам удобно целиться в панель инструментов каждый раз?
проще повести мышкой вправо, зажав пкм = удалить выделенный символ (а не лезть в его контекстное меню -> удалить).
повел влево - к курсору прикреплено расширение фибо.
повел вниз - канал прикреплен к курсору.
к тому же, можно будет скрыть эту панель, и освободить рабочее пространство, убрать лишние значки с поля зрения.
лично мне - намного удобнее.п.с. чтобы слить депо, можно обойтись и без терминала. инвестируйте в памм-мартингейл, и ждите.
Вы же эллиоттчик.
то есть Вы активно пользуетесь аналитическими инструментами.
неужели Вам удобно целиться в панель инструментов каждый раз?
проще повести мышкой вправо, зажав пкм = удалить выделенный символ (а не лезть в его контекстное меню -> удалить).
повел влево - к курсору прикреплено расширение фибо.
повел вниз - канал прикреплен к курсору.
к тому же, можно будет скрыть эту панель, и освободить рабочее пространство, убрать лишние значки с поля зрения.
лично мне - намного удобнее.
Это можно реализовать на MQL. Обратитесь в фриланс.
И?
И?
Вы уверены, что фрилансер в принципе способен это написать?
Фрилансеров много. Кто-то обязательно справится. Возможностей языка для этого хватит.
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