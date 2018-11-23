Те, кто разбирается в устройстве терминала - милости просим в эту тему - страница 2

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Хеопс:
Есть программа управления ПК и его приложений с помощью жестов мыши StrokesPlus. Но mt5 она не поддерживает, и я написал об этом разрабу. Он говорит:

What's the name of the application?
It all depends on what external methods of interacting with the program that it allows. Like can these functions be accessed through menus by key combinations? Does the app have static IDs for the controls? Will it accept posted messages to the app which emulates these events?
There are a lot of variables regarding what can be accomplished through automation, and it's all specific to each application. So I would need to be able to run the program myself to see if I can figure something out to make it work.

https://translate.google.com/

1. дать ему название приложения и ссылку на него было бы слишком простым. что еще дать? имя сервера метаквотс?
2. я что-то должен ему ответить? что-то есть такое, что здешние специалисты могли бы ему сказать? 
3. ну вот напишет обновление. может, он смог бы пропихнуть свою прогу на рынок мкл, скажем, за 10 уе?

п.с. понятно, что жесты будет производить пкм, и надо будет что-то сделать с выскакиванием контекстного меню при пкм. может, вклинить комбинацию лкм+пкм в этот вопрос.

Спасибо
Это как и программы голосового управления - "нечто" работает в виндовс и распознав жест-мыши или ключевое слово делает некие действия:
  • - пихает в очередь программы последовательность сообщений (эмулирует последовательность нажатия кнопок), открытия меню, выбор пунктов
  • - или вызывает COM-методы
  • - или просто запускает bat файл
  • - или ещё как-то там :-)

но ходу всего этого программе надо ещё следить за окнами (над каким окном сделан жест мыши), и наверняка пачка нюансов.

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Uladzimir Kirychenka:
Такие программы отслеживают вызовы только стандартных WinApi функций. В последнее время таких программ все меньше и меньше (чтобы работало только через WinApi), очень много функций (в том числе и графических) реализуется внутри программ. Поэтому таким образом у Вас ничего не получится. Но есть другой способ (более сложный и затратный). Все вышепоказанное можно реализовать через функции keybd_event и mouse_event. Т. е. путем эмуляции клавиатуры и мыши. Последние адекватные программы такого рода встречались под WinXP или изучайте программирование.

ну...если прогер согласился, значит у него должно быть пару идей на этот счет.

тем более, прога работает не только с виндовс, но и с винамп и хромом.


 

Ну и задачи приходят в голову людям... В компьютере вместо его шикарных по сравнению со смартфоном средств ручного управления реализовывать интерактивность, по своей природе порожденную крайней ограниченностью средств отдачи управляющих команд: без клавиатуры, через видимое окно площадью в десятую часть экрана компьютера указанием мыши с курсором размером в палец. Где это может помочь? Мне трудно это представить. В качестве примера в  приведена проблема необходимости подгрузки выпадающего меню и выбора в нем в отсутствие горячей клавиши. Так она решается подключением этой самой горячей клавиши, и все.

Другое дело, что адаптация терминала под свои привычки ограничена, не в любой ситуации можно навесить свои горячие клавиши. Сделать-то это разработчики могут, но зачем, если нет заметной потребности.

Еще подумал о том, может ли найтись программист, который взялся бы за это дело, где все определяется одним заказчиком. Который, насколько я представляю, еще не думал о том, что на случай неточного распознавания жеста надо еще описать для исполнителя типичные (а часто и не типовые) реакции на жест, который в контексте ситуации на экране надо как-то обрабатывать. Наконец, надо поддерживать непрерывно в актуальном состоянии просто перечень допустимых в этой ситуации (обрабатываемых) жестов. Готов ли заказчик подготовить его и дать исполнителю?

 
Хеопс:

Вы же эллиоттчик.

то есть Вы активно пользуетесь аналитическими инструментами.

неужели Вам удобно целиться в панель инструментов каждый раз?

проще повести мышкой вправо, зажав пкм = удалить выделенный символ (а не лезть в его контекстное меню -> удалить).

повел влево - к курсору прикреплено расширение фибо.

повел вниз - канал прикреплен к курсору.

к тому же, можно будет скрыть эту панель, и освободить рабочее пространство, убрать лишние значки с поля зрения.

лично мне - намного удобнее.

п.с. чтобы слить депо, можно обойтись и без терминала. инвестируйте в памм-мартингейл, и ждите.
Я уже и забыл когда что-то в терминале нажимал. Пару раз в сутки открыл тут статистику по сигналам. Все нормально, пусть себе дальше торгует
 
Vladimir:

Ну и задачи приходят в голову людям... В компьютере вместо его шикарных по сравнению со смартфоном средств ручного управления реализовывать интерактивность, по своей природе порожденную крайней ограниченностью средств отдачи управляющих команд: без клавиатуры, через видимое окно площадью в десятую часть экрана компьютера указанием мыши с курсором размером в палец. Где это может помочь? Мне трудно это представить. В качестве примера в  приведена проблема необходимости подгрузки выпадающего меню и выбора в нем в отсутствие горячей клавиши. Так она решается подключением этой самой горячей клавиши, и все.

Другое дело, что адаптация терминала под свои привычки ограничена, не в любой ситуации можно навесить свои горячие клавиши. Сделать-то это разработчики могут, но зачем, если нет заметной потребности.

Еще подумал о том, может ли найтись программист, который взялся бы за это дело, где все определяется одним заказчиком. Который, насколько я представляю, еще не думал о том, что на случай неточного распознавания жеста надо еще описать для исполнителя типичные (а часто и не типовые) реакции на жест, который в контексте ситуации на экране надо как-то обрабатывать. Наконец, надо поддерживать непрерывно в актуальном состоянии просто перечень допустимых в этой ситуации (обрабатываемых) жестов. Готов ли заказчик подготовить его и дать исполнителю?

Росчерки были известно еще задолго до смартфонов и сенсорных экранов. Первый раз встречал их в 3DMax3

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Vladimir:

Ну и задачи приходят в голову людям... В компьютере вместо его шикарных по сравнению со смартфоном средств ручного управления реализовывать интерактивность, по своей природе порожденную крайней ограниченностью средств отдачи управляющих команд: без клавиатуры, через видимое окно площадью в десятую часть экрана компьютера указанием мыши с курсором размером в палец. Где это может помочь? Мне трудно это представить. В качестве примера в  приведена проблема необходимости подгрузки выпадающего меню и выбора в нем в отсутствие горячей клавиши. Так она решается подключением этой самой горячей клавиши, и все.

Другое дело, что адаптация терминала под свои привычки ограничена, не в любой ситуации можно навесить свои горячие клавиши. Сделать-то это разработчики могут, но зачем, если нет заметной потребности.

Еще подумал о том, может ли найтись программист, который взялся бы за это дело, где все определяется одним заказчиком. Который, насколько я представляю, еще не думал о том, что на случай неточного распознавания жеста надо еще описать для исполнителя типичные (а часто и не типовые) реакции на жест, который в контексте ситуации на экране надо как-то обрабатывать. Наконец, надо поддерживать непрерывно в актуальном состоянии просто перечень допустимых в этой ситуации (обрабатываемых) жестов. Готов ли заказчик подготовить его и дать исполнителю?

не очень понял. присвоить горячие клавиши можно, но придется часто тянуть руку к клавиатуре. речь о том, чтобы уже имеющиеся жесты в strokesplus расширить на терминал.

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Konstantin Nikitin:
Я уже и забыл когда что-то в терминале нажимал. Пару раз в сутки открыл тут статистику по сигналам. Все нормально, пусть себе дальше торгует

у меня не мтс, а дискреционный подход

 
как по мне, вся эта возня затеяна с одной целью - реклама этой самой никому не нужной хрени.
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Denis Sartakov:
как по мне, вся эта возня затеяна с одной целью - реклама этой самой никому не нужной хрени.

она бесплатная

 
Хеопс:

не очень понял. присвоить горячие клавиши можно, но придется часто тянуть руку к клавиатуре. речь о том, чтобы уже имеющиеся жесты в strokesplus расширить на терминал.

А какие там жесты можете подробней?

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