Те, кто разбирается в устройстве терминала - милости просим в эту тему - страница 2
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но ходу всего этого программе надо ещё следить за окнами (над каким окном сделан жест мыши), и наверняка пачка нюансов.
Такие программы отслеживают вызовы только стандартных WinApi функций. В последнее время таких программ все меньше и меньше (чтобы работало только через WinApi), очень много функций (в том числе и графических) реализуется внутри программ. Поэтому таким образом у Вас ничего не получится. Но есть другой способ (более сложный и затратный). Все вышепоказанное можно реализовать через функции keybd_event и mouse_event. Т. е. путем эмуляции клавиатуры и мыши. Последние адекватные программы такого рода встречались под WinXP или изучайте программирование.
ну...если прогер согласился, значит у него должно быть пару идей на этот счет.
тем более, прога работает не только с виндовс, но и с винамп и хромом.
Ну и задачи приходят в голову людям... В компьютере вместо его шикарных по сравнению со смартфоном средств ручного управления реализовывать интерактивность, по своей природе порожденную крайней ограниченностью средств отдачи управляющих команд: без клавиатуры, через видимое окно площадью в десятую часть экрана компьютера указанием мыши с курсором размером в палец. Где это может помочь? Мне трудно это представить. В качестве примера в #2 приведена проблема необходимости подгрузки выпадающего меню и выбора в нем в отсутствие горячей клавиши. Так она решается подключением этой самой горячей клавиши, и все.
Другое дело, что адаптация терминала под свои привычки ограничена, не в любой ситуации можно навесить свои горячие клавиши. Сделать-то это разработчики могут, но зачем, если нет заметной потребности.
Еще подумал о том, может ли найтись программист, который взялся бы за это дело, где все определяется одним заказчиком. Который, насколько я представляю, еще не думал о том, что на случай неточного распознавания жеста надо еще описать для исполнителя типичные (а часто и не типовые) реакции на жест, который в контексте ситуации на экране надо как-то обрабатывать. Наконец, надо поддерживать непрерывно в актуальном состоянии просто перечень допустимых в этой ситуации (обрабатываемых) жестов. Готов ли заказчик подготовить его и дать исполнителю?
Вы же эллиоттчик.
то есть Вы активно пользуетесь аналитическими инструментами.
неужели Вам удобно целиться в панель инструментов каждый раз?
проще повести мышкой вправо, зажав пкм = удалить выделенный символ (а не лезть в его контекстное меню -> удалить).
повел влево - к курсору прикреплено расширение фибо.
повел вниз - канал прикреплен к курсору.
к тому же, можно будет скрыть эту панель, и освободить рабочее пространство, убрать лишние значки с поля зрения.
лично мне - намного удобнее.п.с. чтобы слить депо, можно обойтись и без терминала. инвестируйте в памм-мартингейл, и ждите.
Ну и задачи приходят в голову людям... В компьютере вместо его шикарных по сравнению со смартфоном средств ручного управления реализовывать интерактивность, по своей природе порожденную крайней ограниченностью средств отдачи управляющих команд: без клавиатуры, через видимое окно площадью в десятую часть экрана компьютера указанием мыши с курсором размером в палец. Где это может помочь? Мне трудно это представить. В качестве примера в #2 приведена проблема необходимости подгрузки выпадающего меню и выбора в нем в отсутствие горячей клавиши. Так она решается подключением этой самой горячей клавиши, и все.
Другое дело, что адаптация терминала под свои привычки ограничена, не в любой ситуации можно навесить свои горячие клавиши. Сделать-то это разработчики могут, но зачем, если нет заметной потребности.
Еще подумал о том, может ли найтись программист, который взялся бы за это дело, где все определяется одним заказчиком. Который, насколько я представляю, еще не думал о том, что на случай неточного распознавания жеста надо еще описать для исполнителя типичные (а часто и не типовые) реакции на жест, который в контексте ситуации на экране надо как-то обрабатывать. Наконец, надо поддерживать непрерывно в актуальном состоянии просто перечень допустимых в этой ситуации (обрабатываемых) жестов. Готов ли заказчик подготовить его и дать исполнителю?
Росчерки были известно еще задолго до смартфонов и сенсорных экранов. Первый раз встречал их в 3DMax3
Ну и задачи приходят в голову людям... В компьютере вместо его шикарных по сравнению со смартфоном средств ручного управления реализовывать интерактивность, по своей природе порожденную крайней ограниченностью средств отдачи управляющих команд: без клавиатуры, через видимое окно площадью в десятую часть экрана компьютера указанием мыши с курсором размером в палец. Где это может помочь? Мне трудно это представить. В качестве примера в #2 приведена проблема необходимости подгрузки выпадающего меню и выбора в нем в отсутствие горячей клавиши. Так она решается подключением этой самой горячей клавиши, и все.
Другое дело, что адаптация терминала под свои привычки ограничена, не в любой ситуации можно навесить свои горячие клавиши. Сделать-то это разработчики могут, но зачем, если нет заметной потребности.
Еще подумал о том, может ли найтись программист, который взялся бы за это дело, где все определяется одним заказчиком. Который, насколько я представляю, еще не думал о том, что на случай неточного распознавания жеста надо еще описать для исполнителя типичные (а часто и не типовые) реакции на жест, который в контексте ситуации на экране надо как-то обрабатывать. Наконец, надо поддерживать непрерывно в актуальном состоянии просто перечень допустимых в этой ситуации (обрабатываемых) жестов. Готов ли заказчик подготовить его и дать исполнителю?
не очень понял. присвоить горячие клавиши можно, но придется часто тянуть руку к клавиатуре. речь о том, чтобы уже имеющиеся жесты в strokesplus расширить на терминал.
Я уже и забыл когда что-то в терминале нажимал. Пару раз в сутки открыл тут статистику по сигналам. Все нормально, пусть себе дальше торгует
у меня не мтс, а дискреционный подход
как по мне, вся эта возня затеяна с одной целью - реклама этой самой никому не нужной хрени.
она бесплатная
не очень понял. присвоить горячие клавиши можно, но придется часто тянуть руку к клавиатуре. речь о том, чтобы уже имеющиеся жесты в strokesplus расширить на терминал.
А какие там жесты можете подробней?