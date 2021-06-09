Баги и вопросы по сайту и сервису - страница 5

Новый комментарий
 
Igor Bondarenko:
? Совпадения между чем и чем? Все равно не понятно. И модератор в заявке тоже молчит, только шлет упорно - не соответствует требованиям.

Заявки обрабатываются автоматически. Нет там человека. Если не соответствует и Вы уже делали несколько попыток - значит Вы явно делает не то и доступ Вам закрыт навсегда в продавцы.

 
Igor Bondarenko:
? Совпадения между чем и чем? Все равно не понятно. И модератор в заявке тоже молчит, только шлет упорно - не соответствует требованиям.

Вы прислали документ без вашего фото. Система не видит лица и поэтому отклоняет заявку автоматически.  Она может это делать годами

 
Rashid Umarov:

Вы прислали документ без вашего фото. Система не видит лица и поэтому отклоняет заявку автоматически.  Она может это делать годами

В документе фото и срок годности на разных сторонах. Я сначала прислал с фото - пришел ответ о несоответствии. Поэтому отправил обратную сторону. Сообщение о несоответствии пропало - вот я и решил что все в порядке. И, что - это уже не решаемо?
 
Igor Bondarenko:
? Совпадения между чем и чем? Все равно не понятно. И модератор в заявке тоже молчит, только шлет упорно - не соответствует требованиям.

у меня даже QR исчез и модераторы молчат.

 
Nikolay Sadrtdinov:

у меня даже QR исчез и модераторы молчат.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Исчезла кнопка с QR-кодом

Rashid Umarov, 2018.11.09 08:34

Фото с QR-кодом успешно принято системой, поэтому нельзя залить новую версию.

 
Artyom Trishkin:

Спасибо вроде разобрался. 
 

Возможно, я ошибаюсь, но имхо делать как в этом примере нельзя. По причине того что если ошибка будет не 134 а другая, к примеру - "торговля советнику не разрешена в настройках", то while не прервется.

 
Andrey Sokolov:

Возможно, я ошибаюсь, но имхо делать как в этом примере нельзя. По причине того что если ошибка будет не 134 а другая, к примеру - "торговля советнику не разрешена в настройках", то while не прервется.

Есть специальный раздел форума про MT4 и MQL4. Зачем Вы пишете сюда, в тему про сайт и сервисы? Хотя бы уж в ошибки, баги, вопросы

По существу вопроса. Если эксперту запрещено торговать, то и попыток торговли быть не должно в принципе. В примере есть некоторые допущения

Ошибки, баги, вопросы
Ошибки, баги, вопросы
  • 2010.06.02
  • www.mql5.com
Общее обсуждение: Ошибки, баги, вопросы
12345
Новый комментарий