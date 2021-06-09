Баги и вопросы по сайту и сервису - страница 5
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? Совпадения между чем и чем? Все равно не понятно. И модератор в заявке тоже молчит, только шлет упорно - не соответствует требованиям.
Заявки обрабатываются автоматически. Нет там человека. Если не соответствует и Вы уже делали несколько попыток - значит Вы явно делает не то и доступ Вам закрыт навсегда в продавцы.
? Совпадения между чем и чем? Все равно не понятно. И модератор в заявке тоже молчит, только шлет упорно - не соответствует требованиям.
Вы прислали документ без вашего фото. Система не видит лица и поэтому отклоняет заявку автоматически. Она может это делать годами
Вы прислали документ без вашего фото. Система не видит лица и поэтому отклоняет заявку автоматически. Она может это делать годами
? Совпадения между чем и чем? Все равно не понятно. И модератор в заявке тоже молчит, только шлет упорно - не соответствует требованиям.
у меня даже QR исчез и модераторы молчат.
у меня даже QR исчез и модераторы молчат.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Исчезла кнопка с QR-кодом
Rashid Umarov, 2018.11.09 08:34Фото с QR-кодом успешно принято системой, поэтому нельзя залить новую версию.
Возможно, я ошибаюсь, но имхо делать как в этом примере нельзя. По причине того что если ошибка будет не 134 а другая, к примеру - "торговля советнику не разрешена в настройках", то while не прервется.
Возможно, я ошибаюсь, но имхо делать как в этом примере нельзя. По причине того что если ошибка будет не 134 а другая, к примеру - "торговля советнику не разрешена в настройках", то while не прервется.
Есть специальный раздел форума про MT4 и MQL4. Зачем Вы пишете сюда, в тему про сайт и сервисы? Хотя бы уж в ошибки, баги, вопросы
По существу вопроса. Если эксперту запрещено торговать, то и попыток торговли быть не должно в принципе. В примере есть некоторые допущения