Баги и вопросы по сайту и сервису - страница 3

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Добрый день!

При регистрации через терминал не приходит пароль на почту уже несколько дней, отправлял запрос несколько раз но результат нет. Спам смотрел, подскажите куда обратится с этой проблемой?

[Удален]  

Здравствуйте!

Я опубликовал сигнал около месяца назад. До сих пор его нет в терминале МТ4 и рейтинг стоит прочерк. Как мне его продавать? Помогите пожалуйста. вот ссылка на сигнал:

***

Заранее благодарен!

 
Vladimir Bormotov:

Здравствуйте!

Я опубликовал сигнал около месяца назад. До сих пор его нет в терминале МТ4 и рейтинг стоит прочерк. Как мне его продавать? Помогите пожалуйста. вот ссылка на сигнал:

***

Заранее благодарен!

Если Вы действительно хозяин сигнала, Вы обязаны были увидеть много-много предупреждений:

Поэтому сигнал выброшен из рейтинга.

[Удален]  
Vladimir Karputov:

Если Вы действительно хозяин сигнала, Вы обязаны были увидеть много-много предупреждений:

Поэтому сигнал выброшен из рейтинга.

Это я видел. А что теперь делать?

 
Vladimir Bormotov:

Это я видел. А что теперь делать?

Прочитать каждое предупреждение. Подумать. Начать исправлять стиль торговли.

 

надо в эти предупреждения добавить большими буквами

Сигнал не показывается в рейтинге потому, что:

[Удален]  
Vladimir Karputov:

Прочитать каждое предупреждение. Подумать. Начать исправлять стиль торговли.

Продолжать на этом же счёте, снизив риски или открыть другой?

[Удален]  
Vladimir Bormotov:

Продолжать на этом же счёте, снизив риски или открыть другой?

Понятно. Спасибо за быстрые ответы!

 
Rashid Umarov:

Вы так и не представили фото с QR. Ничем помочь не можем, персонального обслуживания нет.

как это не предоставил? все отослал!

Документы

Для физических лиц:

  1. 20181106_110452 (jpg/2.5 Mb)
  • 20181106_105114 (jpg/2.7 Mb)
что опять не так то?
 
Konstantin Korkhov:

как это не предоставил? все отослал!

Документы

Для физических лиц:

  1. 20181106_110452 (jpg/2.5 Mb)
  • 20181106_105114 (jpg/2.7 Mb)
что опять не так то?

Обратитесь к кому-нибудь на форуме, чтобы вам объяснили что не так.

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