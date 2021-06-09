Баги и вопросы по сайту и сервису - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день!
При регистрации через терминал не приходит пароль на почту уже несколько дней, отправлял запрос несколько раз но результат нет. Спам смотрел, подскажите куда обратится с этой проблемой?
Здравствуйте!
Я опубликовал сигнал около месяца назад. До сих пор его нет в терминале МТ4 и рейтинг стоит прочерк. Как мне его продавать? Помогите пожалуйста. вот ссылка на сигнал:
***
Заранее благодарен!
Здравствуйте!
Я опубликовал сигнал около месяца назад. До сих пор его нет в терминале МТ4 и рейтинг стоит прочерк. Как мне его продавать? Помогите пожалуйста. вот ссылка на сигнал:
***
Заранее благодарен!
Если Вы действительно хозяин сигнала, Вы обязаны были увидеть много-много предупреждений:
Поэтому сигнал выброшен из рейтинга.
Если Вы действительно хозяин сигнала, Вы обязаны были увидеть много-много предупреждений:
Поэтому сигнал выброшен из рейтинга.
Это я видел. А что теперь делать?
Это я видел. А что теперь делать?
Прочитать каждое предупреждение. Подумать. Начать исправлять стиль торговли.
надо в эти предупреждения добавить большими буквами
Сигнал не показывается в рейтинге потому, что:
Прочитать каждое предупреждение. Подумать. Начать исправлять стиль торговли.
Продолжать на этом же счёте, снизив риски или открыть другой?
Продолжать на этом же счёте, снизив риски или открыть другой?
Понятно. Спасибо за быстрые ответы!
Вы так и не представили фото с QR. Ничем помочь не можем, персонального обслуживания нет.
как это не предоставил? все отослал!
Документы
Для физических лиц:
как это не предоставил? все отослал!
Документы
Для физических лиц:
Обратитесь к кому-нибудь на форуме, чтобы вам объяснили что не так.