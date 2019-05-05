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сигнал на покупку сформировал быстрее(раньше) и его опорные цены ("цена сформировала экстремумы") более актуальны.
а сигнал на продажу вышел по "протухшим показаниям"
А что если считать, что мы начали применять систему после 24 октября т.г.?
А что если считать, что мы начали применять систему после 24 октября т.г.?
без разницы когда мы сели за терминал.
есть сигнал BUY который построился из недавних экстремумов. Чуть позже него появился SELL но на основе более старых экстремумов.
кому из них верить ? я предпочёл-бы верить первому
PS/ построй картинки в одном масштабе времени. или разметку на едином графике, возможно я не прав, "быстрая" оценка сбита разным сдвигом и масштабом графиков
сигнал на покупку сформировал быстрее(раньше) и его опорные цены ("цена сформировала экстремумы") более актуальны.
а сигнал на продажу вышел по "протухшим показаниям"
Спасибо за мнения. Давай посмотрим другой случай, что бы понять - что и как можно применить.
Странно, но все идут по одинаковому пути. Все пытаются зафильтровать сигналы на вход и получить 100% правильность входа. Но такого добиться невозможно.
Все эти фильтры - зло. Должно быть правило входа в бай и в селл. Как показала практика, фильтр отсекает пару отрицательных сделок и штук 5 прибыльных. НА мой взгляд, параметры выхода гораздо важнее, чем параметры входа.
Но вот как раз выходам уделяют гораздо меньше внимания.
Странно, но все идут по одинаковому пути. Все пытаются зафильтровать сигналы на вход и получить 100% правильность входа. Но такого добиться невозможно.
Все эти фильтры - зло. Должно быть правило входа в бай и в селл. Как показала практика, фильтр отсекает пару отрицательных сделок и штук 5 прибыльных. НА мой взгляд, параметры выхода гораздо важнее, чем параметры входа.
Но вот как раз выходам уделяют гораздо меньше внимания.
+
Странно, но все идут по одинаковому пути. Все пытаются зафильтровать сигналы на вход и получить 100% правильность входа. Но такого добиться невозможно.
Все эти фильтры - зло. Должно быть правило входа в бай и в селл. Как показала практика, фильтр отсекает пару отрицательных сделок и штук 5 прибыльных. НА мой взгляд, параметры выхода гораздо важнее, чем параметры входа.
Но вот как раз выходам уделяют гораздо меньше внимания.