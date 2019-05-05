Пожалуйста, поделитесь идеей
Здравствуйте, по моей системе имеются входы на указанных точках, пожалуйста порекомендуйте индикатор или правило, что бы исключить не правильный сигнал, Заранее благодарен.
совсем наивное правило - сигнал на продажу должен быть на N выше __любого__ (не важно на покупку/продажу) предыдущего сигнала. А если у тебя днёвки, то этот N ещё и растёт день ото дня
Спасибо за быстрый отклик, а если рассматривать варианты без привязки к другим (предыдущим) сигналам
Спасибо за быстрый отклик, а если рассматривать варианты без привязки к другим (предыдущим) сигналам
это тебе никто не скажет...как можно предположить надёжность сигнала без знания ТС (или хотя-бы её истории)
или будут навязывать свои ТС :-)
Здравствуйте, по моей системе имеются входы на указанных точках, пожалуйста порекомендуйте индикатор или правило, что бы исключить не правильный сигнал, Заранее благодарен.
~26 октября, когда сигнал на покупку, должна быть дивергенция на покупку с лоу 4-10 октября. Где сигнал на продажу, там должен быть второй вход на покупку но уже "по тренду" на H1.
Все сигналы изначально 100 правильные, только на истории можно определить результативность и отсеять не результативные сигналы.
Здравствуйте, по моей системе имеются входы на указанных точках, пожалуйста порекомендуйте индикатор или правило, что бы исключить не правильный сигнал, Заранее благодарен.
Прикрутить ЗЗ и, если идет нисходящий луч - на продажу не открываться, аналогично для покупок.
А вообще, конечно, это нереально сделать не зная ничего о системе.
Здравствуйте, по моей системе имеются входы на указанных точках, пожалуйста порекомендуйте индикатор или правило, что бы исключить не правильный сигнал, Заранее благодарен.
У кого какие идеи, как можно исключить второй сигнал не повредив систему генерации сигналов.
сигнал на покупку сформировал быстрее(раньше) и его опорные цены ("цена сформировала экстремумы") более актуальны.
а сигнал на продажу вышел по "протухшим показаниям"
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Здравствуйте, по моей системе имеются входы на указанных точках, пожалуйста порекомендуйте индикатор или правило, что бы исключить не правильный сигнал, Заранее благодарен.