Как сохранить свои шаблоны
Как сохранить свои шаблоны в облаке? если возможно, спасибо за ответ, если нет программисты, добавьте, пожалуйста.
Путь к шаблонам графиков: MQL5 -> Profiles -> Templates
Мой эксперт должен работать в отдельном окне с пользовательским символом. В окне, которое сам и создаёт, и в которое потом пересаживается.
Программно посадить эксперт в окно нельзя. Можно только с помощью шаблона.
Но если шаблон случайно удалён, можно ли его создать программно? Я бы создал, но только в песочнице..
Мой эксперт должен работать в отдельном окне с пользовательским символом. В окне, которое сам и создаёт, и в которое потом пересаживается.
Программно посадить эксперт в окно нельзя. Можно только с помощью шаблона.
Но если шаблон случайно удалён, можно ли его создать программно? Я бы создал, но только в песочнице..
Если выбросили что-то по ошибке, поройтесь в корзине.
Если выбросили что-то по ошибке, поройтесь в корзине.
Спасибо за совет.
Но речь о другом. Я не хотел бы выпустить в свет эксперт, уязвимо зависящий от случайностей.
Как программно восстановить шаблон?
(кстати, я тут с профилями поработал малость, выяснил удивительную вещь: они самосохраняются без спроса;
достаточно что-то изменить на экране, в следующий раз откроется не то, что ты сам сохранял, а последнее состояние экрана; впечатление аховское! :) Б.1943
можно ли его создать программно? Я бы создал, но только в песочнице..
https://www.mql5.com/ru/forum/168767/page14#comment_4122244
Оно?
- 2017.02.22
- www.mql5.com
https://www.mql5.com/ru/forum/168767/page14#comment_4122244
Оно?
Спасибо за ссылочку. Почти то.
Скопировать заранее руками файлик-запаску можно в любой каталог, а программно - только в песочницу, для которой каталог шаблонов - за пределами.
И как объяснить трейдеру-пользователю, что шаблон лежит не там, где все шаблоны, а в таком месте, о котором пользователь и не догадывается?
А, ладно! Скажу: так исторически сложилось.
Вам ещё раз спасибо.
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Как сохранить свои шаблоны в облаке? если возможно, спасибо за ответ, если нет программисты, добавьте, пожалуйста.