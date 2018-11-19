Как сохранить свои шаблоны

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Как сохранить свои шаблоны в облаке? если возможно, спасибо за ответ, если нет программисты, добавьте, пожалуйста.

 
BillionerClub:

Как сохранить свои шаблоны в облаке? если возможно, спасибо за ответ, если нет программисты, добавьте, пожалуйста.

Путь к шаблонам графиков: MQL5 -> Profiles -> Templates


 
Понятно в мт4 нет этого
 

Мой эксперт должен работать в отдельном окне с пользовательским символом. В окне, которое сам и создаёт, и в которое потом пересаживается.

Программно посадить эксперт в окно нельзя. Можно только с помощью шаблона. 

Но если шаблон случайно удалён, можно ли его создать программно? Я бы создал, но только в песочнице..

 
User_mt5:

Мой эксперт должен работать в отдельном окне с пользовательским символом. В окне, которое сам и создаёт, и в которое потом пересаживается.

Программно посадить эксперт в окно нельзя. Можно только с помощью шаблона. 

Но если шаблон случайно удалён, можно ли его создать программно? Я бы создал, но только в песочнице..

Если выбросили что-то по ошибке, поройтесь в корзине. 

 
Алексей Тарабанов:

Если выбросили что-то по ошибке, поройтесь в корзине. 

Спасибо за совет.

Но речь о другом. Я не хотел бы выпустить в свет эксперт, уязвимо зависящий от случайностей.

Как программно восстановить шаблон?

(кстати, я тут с профилями поработал малость, выяснил удивительную вещь: они самосохраняются без спроса;
достаточно что-то изменить на экране, в следующий раз откроется не то, что ты сам сохранял, а последнее состояние экрана; впечатление аховское! :) Б.1943

 
User_mt5:

можно ли его создать программно? Я бы создал, но только в песочнице.. 

https://www.mql5.com/ru/forum/168767/page14#comment_4122244

Оно?

Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1045
Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1045
  • 2017.02.22
  • www.mql5.com
Новая версия платформы MetaTrader 4 build 10453 февраля 2017 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 4, вызванное выходом предварит...
 
Sergey Eremin:

https://www.mql5.com/ru/forum/168767/page14#comment_4122244

Оно?

Спасибо за ссылочку. Почти то.

Скопировать заранее руками файлик-запаску можно в любой каталог, а программно - только в песочницу, для которой каталог шаблонов - за пределами.

И как объяснить трейдеру-пользователю, что шаблон лежит не там, где все шаблоны, а в таком месте, о котором пользователь и не догадывается?

А, ладно! Скажу: так исторически сложилось.

Вам ещё раз спасибо.

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