папка шаблонов - общая

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у меня несколько терминалов, потому что несколько экранов.

мне бы хотелось, чтобы, в идеале, папка шаблонов для них была общая, чтобы я мог свободно распределять/перекидывать/обмениваться финансовыми инструментами между этими терминалами (мол, на этом активе состояние ожидания сделки - его нужно переместить на экран, где актив в таковом состоянии НЕ находится, чтобы активно отслеживать). как это осуществить? ярлык папки что-то там?

иначе приходится сохранять, переносить шаблоны каждый раз, одевать.

вообще, в идеале, хотелось бы, чтобы mt5 был один, с возможностью неограниченно плодить окна, и выносить их за пределы терминала. да ладно.

спасибо

 
Создайте отдельную папку, к примеру на рабочем столе, и туда уже сохраняйте свои шаблоны.
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Vladimir Gribachev:
Создайте отдельную папку, к примеру на рабочем столе, и туда уже сохраняйте свои шаблоны.

есть большой минус. для сохранения шаблона сразу открывается родная папка шаблонов терминала, а не та, которая на рабочем столе. приходится из этой папки каждый раз переходить в другую для сохранения шаблона. как это быстро сделать, одной кнопкой?

 
Artsem:

есть большой минус. для сохранения шаблона сразу открывается родная папка шаблонов терминала, а не та, которая на рабочем столе. приходится из этой папки каждый раз переходить в другую для сохранения шаблона. как это быстро сделать, одной кнопкой?


Поставите программу синхронизатор папок тип GoodSync

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Vladimir Pastushak:

Поставите программу синхронизатор папок тип GoodSync


спасибо, а в 2х словах, как она работает? типа я что-то помещаю в первую папку, и она автокопирует во вторую? здОрово

 
Artsem:

мне бы хотелось, чтобы, в идеале, папка шаблонов для них была общая, чтобы я мог свободно распределять/перекидывать/обмениваться финансовыми инструментами между этими терминалами (мол, на этом активе состояние ожидания сделки - его нужно переместить на экран, где актив в таковом состоянии НЕ находится, чтобы активно отслеживать). как это осуществить? ярлык папки что-то там?

Создайте общую для всех терминалов папку в удобном месте и сделайте на нее ссылку для каждого терминала командой mklink.
 
Artsem:

спасибо, а в 2х словах, как она работает? типа я что-то помещаю в первую папку, и она автокопирует во вторую? здОрово


нет, она видит что в одной папке произошло изменение и синхронизирует их автоматом, Вам даже не прийдется лезть никуда.

Один раз настроите и все при этом сразу можно делать бэкапы

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Vladimir Pastushak:

нет, она видит что в одной папке произошло изменение и синхронизирует их автоматом, Вам даже не прийдется лезть никуда.

Один раз настроите и все при этом сразу можно делать бэкапы


задача усложняется.

у меня ноут и ПК, на них - 4 независимые mt5, по 2 на каждую машину (потому что по 2 экрана на каждую машину).

папка облака маил ру что-то там?

P.S. Я через Вас регился в альпари, я Вас помню.

 
Artsem:

задача усложняется.

у меня ноут и ПК, на них - 4 независимые mt5, по 2 на каждую машину (потому что по 2 экрана на каждую машину).

папка облака маил ру что-то там?

P.S. Я через Вас регился в альпари, я Вас помню.


Да, можно работать с облаком, только на облако нужно чуть больше времени, так как там синхронизация чуть дольше работает.

 

Посмотрите на давно реализованную функцию работы с профилями через MQL5.Storage в MetaTrader 5:

Вы может сохранять, версионировать и передавать множество конфигов как между разными копиями терминала на одном компьютере, так и на разных компьютерах.

Кроме того, доступна полноценная работа с версиями файлов, что позволяет легко переключаться на предыдущие варианты.

 
Renat Fatkhullin:

Посмотрите на давно реализованную функцию работы с профилями через MQL5.Storage в MetaTrader 5:

Вы может сохранять, версионировать и передавать множество конфигов как между разными копиями терминала на одном компьютере, так и на разных компьютерах.

Кроме того, доступна полноценная работа с версиями файлов, что позволяет легко переключаться на предыдущие варианты.


Самое глобальное решение, синхронизация хоть через инет. Но руками, автомата не будет.

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