папка шаблонов - общая
Создайте отдельную папку, к примеру на рабочем столе, и туда уже сохраняйте свои шаблоны.
есть большой минус. для сохранения шаблона сразу открывается родная папка шаблонов терминала, а не та, которая на рабочем столе. приходится из этой папки каждый раз переходить в другую для сохранения шаблона. как это быстро сделать, одной кнопкой?
есть большой минус. для сохранения шаблона сразу открывается родная папка шаблонов терминала, а не та, которая на рабочем столе. приходится из этой папки каждый раз переходить в другую для сохранения шаблона. как это быстро сделать, одной кнопкой?
Поставите программу синхронизатор папок тип GoodSync
Поставите программу синхронизатор папок тип GoodSync
спасибо, а в 2х словах, как она работает? типа я что-то помещаю в первую папку, и она автокопирует во вторую? здОрово
мне бы хотелось, чтобы, в идеале, папка шаблонов для них была общая, чтобы я мог свободно распределять/перекидывать/обмениваться финансовыми инструментами между этими терминалами (мол, на этом активе состояние ожидания сделки - его нужно переместить на экран, где актив в таковом состоянии НЕ находится, чтобы активно отслеживать). как это осуществить? ярлык папки что-то там?
спасибо, а в 2х словах, как она работает? типа я что-то помещаю в первую папку, и она автокопирует во вторую? здОрово
нет, она видит что в одной папке произошло изменение и синхронизирует их автоматом, Вам даже не прийдется лезть никуда.
Один раз настроите и все при этом сразу можно делать бэкапы
нет, она видит что в одной папке произошло изменение и синхронизирует их автоматом, Вам даже не прийдется лезть никуда.
Один раз настроите и все при этом сразу можно делать бэкапы
задача усложняется.
у меня ноут и ПК, на них - 4 независимые mt5, по 2 на каждую машину (потому что по 2 экрана на каждую машину).
папка облака маил ру что-то там?
P.S. Я через Вас регился в альпари, я Вас помню.
задача усложняется.
у меня ноут и ПК, на них - 4 независимые mt5, по 2 на каждую машину (потому что по 2 экрана на каждую машину).
папка облака маил ру что-то там?
P.S. Я через Вас регился в альпари, я Вас помню.
Да, можно работать с облаком, только на облако нужно чуть больше времени, так как там синхронизация чуть дольше работает.
Посмотрите на давно реализованную функцию работы с профилями через MQL5.Storage в MetaTrader 5:
Вы может сохранять, версионировать и передавать множество конфигов как между разными копиями терминала на одном компьютере, так и на разных компьютерах.
Кроме того, доступна полноценная работа с версиями файлов, что позволяет легко переключаться на предыдущие варианты.
Посмотрите на давно реализованную функцию работы с профилями через MQL5.Storage в MetaTrader 5:
Вы может сохранять, версионировать и передавать множество конфигов как между разными копиями терминала на одном компьютере, так и на разных компьютерах.
Кроме того, доступна полноценная работа с версиями файлов, что позволяет легко переключаться на предыдущие варианты.
Самое глобальное решение, синхронизация хоть через инет. Но руками, автомата не будет.
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у меня несколько терминалов, потому что несколько экранов.
мне бы хотелось, чтобы, в идеале, папка шаблонов для них была общая, чтобы я мог свободно распределять/перекидывать/обмениваться финансовыми инструментами между этими терминалами (мол, на этом активе состояние ожидания сделки - его нужно переместить на экран, где актив в таковом состоянии НЕ находится, чтобы активно отслеживать). как это осуществить? ярлык папки что-то там?
иначе приходится сохранять, переносить шаблоны каждый раз, одевать.
вообще, в идеале, хотелось бы, чтобы mt5 был один, с возможностью неограниченно плодить окна, и выносить их за пределы терминала. да ладно.
спасибо