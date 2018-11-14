Кто сможет помочь в данном роботе разобраться со стоп лоссом
легко - но сначала:
* сформулируйте своими словами стратегию
* положите приведённую простыню во фриланс с пожеланием "прокоментить и сократить код" :-)
Maxim Kuznetsov:
* сформулируйте своими словами стратегию
легко - но сначала:
* сформулируйте своими словами стратегию
* положите приведённую простыню во фриланс с пожеланием "прокоментить и сократить код" :-)
ок спасибо
Для начала, код нужно вставлять в специально для него сделанную форму, а не ляпать пол мили строк в пост...
Сергей Таболин:Ну может это пригодилось бы кто понимает сразу из записей о чем речь, что бы не тратить время на скачивание и открытие в редакторе, ну учту раз что лучше так просто добавлять файл
Для начала, код нужно вставлять в специально для него сделанную форму, а не ляпать пол мили строк в пост...
Azamat Sarsembaev:
... хотел вот узнать в коде прописан ли стоп ...
при открытии ордеров стоп-лосс не ставится
Azamat Sarsembaev:
Ну может это пригодилось бы кто понимает сразу из записей о чем речь, что бы не тратить время на скачивание и открытие в редакторе, ну учту раз что лучше так просто добавлять файл
Ну может это пригодилось бы кто понимает сразу из записей о чем речь, что бы не тратить время на скачивание и открытие в редакторе, ну учту раз что лучше так просто добавлять файл
Artyom Trishkin:
спасибо, понял как вставлять код
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вроде в настройках есть использование тейка и стопа, но все равно не использует стоп, работает с устреднением, и регулированием по торговым сессиям, хотел вот узнать в коде прописан ли стоп, или же вместо стопа только настройка по рискам используется, пока выложу в исходном коде и прикреплю файлы, спасибо заранее за инфу, кто проконсультирует
#property copyright ""
#property link ""
#define buy -2
#define sell 2
//---- input parameters
extern bool use_daily_target=true;
double daily_target=0;
extern double daily_target1=10; // daily target untuk session 1
extern double daily_target2=20; // daily target untuk session 2
extern double daily_target3=30; // daily target untuk session 3
extern bool use_monthly_target=false;
extern double monthly_target=300;
extern bool trade_in_fri=true;
extern int magic=1;
extern bool lot_multiplier=true;
extern double multiplier1=2;
extern double multiplier2=1.59;
extern double start_lot=0.1;
extern double range=25;
extern int level=10;
extern string LevelMargin1="--Level 1-2=TP1/ 3-9=TP2 --";
extern double tp_in_money1=10.0;
extern double tp_in_money2=10.0;
extern string resiko="--Money Protection in prosent--";
extern int risk_money=50;
extern bool use_sl_and_tp=false;
extern double tp=15;
extern string trailing="--Trailing hanya untuk tading manual--";
extern bool ProfitTrailing = True; //
extern int TrailingStop = 8; //
extern int TrailingStep = 2; //
extern string set_countertrend="--Close all order if countertrend--";
extern bool countertrend=false;
extern int counterlevel=3;
extern int multiplyRecovery=80; // Pengali untuk mengembalikan lot
extern int profitRecovery=80; // Pengali untuk mengembalikan profit
bool stealth_mode=true;
bool use_bb=true;
extern string Indikator="--Monitor Indicator --";
extern int bb_period=1;
extern int bb_deviation=1;
extern int bb_shift=0;
extern string stochastic="--k1=Stochastic1/ k2=Stochastic2 --";
bool use_stoch=true;
extern int k=34;
extern int k2=12;
extern int k3=5;
int d=3;
int slowing=3;
int price_field=0;
int stoch_shift=0;
extern int up_level=80;
extern int lo_level=20;
extern string RSI="--RSI1 = Period 1/RSI2 = Period 2 --";
bool use_rsi=true;
extern int rsi_period=14;
extern int rsi_period2=8;
int rsi_shift=0;
int lower=25;
int upper=75;
extern string MovingAverage="--Setting Moving Average--";
// MovingAverage 1 Slow Periode
int timeframe1=0;
extern int ma_periode1=13;
extern int ma_shift1=0;
extern int ma_method1=1;
extern int applied_price1=0;
extern int shift1=1;
bool use_MACD=true;
extern bool UseHourTrade = true;
extern bool session1=true;
extern int StartHour = 1;
extern int EndHour = 4;
extern bool session2=true;
extern int StartHour2 = 7;
extern int EndHour2 = 11;
extern bool session3=false;
extern int StartHour3 = 17;
extern int EndHour3 = 20;
extern bool EndDayTradeCloseAll = false;
extern int TimetoClose = 23;
extern bool Tradingmanual = false;
double sl=0;
double pt;
double minlot;
double stoplevel;
int prec=0;
int a=0;
int i=0;
int ticket=0;
double point;
double range2=0;
double lprofit=0;
double target=0;
double target0=0;
double target1=0;
double target3=0;
double rageorder=0;
double Totalrageorder=0;
double increament=0.01;
string xsignal=" ";
string xorder=" ";
string xcounter=" ";
string xlongterm=" ";
string xoversignal=" ";
double start_lot0=0.01;
double tp_in_money0=0.01;
bool countertrend0=true;
int maxloss=0;
int globalloss=0;
int longActive=0, shortActive=0;
int longStop=0, shortStop=0;
int longLimit=0, shortLimit=0;
// Accumulative order types
int longPending=0, shortPending=0;
int allLong=0, allShort=0;
int allActive=0, allPending=0;
int grandTotal=0;
double actualProfitMonitor=0;
double actualProfitMonitor_pip=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
range2=range;
increament=start_lot;
start_lot0=start_lot;
tp_in_money0=tp_in_money1;
//----
if(Digits==3 || Digits==5) pt=10*Point;
else pt=Point;
minlot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
stoplevel=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
if(start_lot<minlot) Print("lotsize is to small.");
if(sl<stoplevel) Print("stoploss is to tight.");
if(tp<stoplevel) Print("takeprofit is to tight.");
if(minlot==0.01) prec=2;
if(minlot==0.1) prec=1;
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
//----
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
int balance = NormalizeDouble(AccountBalance(),point);
int equity = NormalizeDouble(AccountEquity(),point);
int Oporder = NormalizeDouble(total(),point);
if(!trade_in_fri && DayOfWeek()==5 && total()==0)
{
Comment("\nstop trading in Friday.");
return(0);
}
if(DayOfWeek()==0 && total()==0)
{
Comment("\nstop trading in Sunday.");
return(0);
}
//-----------------
if (UseHourTrade && (Hour() >= StartHour && Hour() <= EndHour) && session1)
{daily_target=daily_target1;}
if (UseHourTrade && (Hour() >= StartHour2 && Hour() <= EndHour2) && session2)
{daily_target=daily_target2;}
if (UseHourTrade && (Hour() >= StartHour3 && Hour() <= EndHour3) && session3)
{daily_target=daily_target3;}
//----------------
if (UseHourTrade && EndDayTradeCloseAll && Hour() > TimetoClose)
{
closeall();
closeall();
closeall();
a++;
range=range2;
if(total()==0) a=0;
return (0);
}
if(total()==0)
{
findMyOrders();
if((signal()==sell && counter()==sell)||(longterm()==sell && counter()==sell))
{target0=Bid;
//if((signal()==buy && counter()==buy)||(longterm()==buy && counter()==buy))
//{ target0=Ask;
if(stealth_mode)
{
if(use_daily_target && dailyprofit()>=daily_target) {}
else
{
if(use_monthly_target && monthlyprofit()>=monthly_target){}
else
if (!UseHourTrade)
{
if(use_sl_and_tp) ticket=OrderSend(Symbol(),0,start_lot,Ask,3,0,Ask+tp*pt,"",magic,0,Blue);
else if(!Tradingmanual) ticket=OrderSend(Symbol(),0,start_lot,Ask,3, 0, 0,"",magic,0,Blue);
}
if (UseHourTrade && (Hour() >= StartHour && Hour() <= EndHour) && session1)
{
if(use_sl_and_tp) ticket=OrderSend(Symbol(),0,start_lot,Ask,3,0,Ask+tp*pt,"",magic,0,Blue);
else if(!Tradingmanual) ticket=OrderSend(Symbol(),0,start_lot,Ask,3, 0, 0,"",magic,0,Blue);
}
if (UseHourTrade && (Hour() >= StartHour2 && Hour() <= EndHour2) && session2)
{
if(use_sl_and_tp) ticket=OrderSend(Symbol(),0,start_lot,Ask,3,0,Ask+tp*pt,"",magic,0,Blue);
else if(!Tradingmanual) ticket=OrderSend(Symbol(),0,start_lot,Ask,3, 0, 0,"",magic,0,Blue);
}
if (UseHourTrade && (Hour() >= StartHour3 && Hour() <= EndHour3) && session3)
{
if(use_sl_and_tp) ticket=OrderSend(Symbol(),0,start_lot,Ask,3,0,Ask+tp*pt,"",magic,0,Blue);
else if(!Tradingmanual) ticket=OrderSend(Symbol(),0,start_lot,Ask,3, 0, 0,"",magic,0,Blue);
}
}
}
}
//if((signal()==sell && counter()==sell)||(longterm()==sell && counter()==sell))
//{target0=Bid;
if((signal()==buy && counter()==buy)||(longterm()==buy && counter()==buy))
{ target0=Ask;
if(stealth_mode)
{
if(use_daily_target && dailyprofit()>=daily_target) {}
else
{
if(use_monthly_target && monthlyprofit()>=monthly_target){}
else
if (!UseHourTrade)
{
if(use_sl_and_tp) ticket=OrderSend(Symbol(),1,start_lot,Bid,3,0,Bid-tp*pt,"",magic,0,Red);
else if(!Tradingmanual) ticket=OrderSend(Symbol(),1,start_lot,Bid,3, 0, 0,"",magic,0,Red);
}
if (UseHourTrade && (Hour() >= StartHour && Hour() <= EndHour) && session1)
{
if(use_sl_and_tp) ticket=OrderSend(Symbol(),1,start_lot,Bid,3,0,Bid-tp*pt,"",magic,0,Red);
else if(!Tradingmanual) ticket=OrderSend(Symbol(),1,start_lot,Bid,3, 0, 0,"",magic,0,Red);
}
if (UseHourTrade && (Hour() >= StartHour2 && Hour() <= EndHour2) && session2)
{
if(use_sl_and_tp) ticket=OrderSend(Symbol(),1,start_lot,Bid,3,0,Bid-tp*pt,"",magic,0,Red);
else if(!Tradingmanual) ticket=OrderSend(Symbol(),1,start_lot,Bid,3, 0, 0,"",magic,0,Red);
}
if (UseHourTrade && (Hour() >= StartHour3 && Hour() <= EndHour3) && session3)
{
if(use_sl_and_tp) ticket=OrderSend(Symbol(),1,start_lot,Bid,3,0,Bid-tp*pt,"",magic,0,Red);
else if(!Tradingmanual) ticket=OrderSend(Symbol(),1,start_lot,Bid,3, 0, 0,"",magic,0,Red);
}
}
}
}
}
findMyOrders();
if(use_daily_target && dailyprofit()>=daily_target) {
for (int i=0; i<OrdersTotal(); i++) {
if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) {
if(Tradingmanual) {TrailingPositions();}
}
}
}
if(stealth_mode && total()>0 && total()<level)
{
int type; double op, lastlot;
for(i=0; i<OrdersTotal(); i++)
{
OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
if(OrderSymbol()!=Symbol() || OrderMagicNumber()!=magic) continue;
type=OrderType();
op=OrderOpenPrice();
lastlot=OrderLots();
}
//-----------------------------------------------------
if(type==0 && Ask<=op-(range)*pt)
{ target=op;
if (total()<=2)
{target1=Ask;
if(lot_multiplier) ticket=OrderSend(Symbol(),0,NormalizeDouble(lastlot*multiplier1,prec),Ask,3,0,0,"",magic,0,Blue);
else ticket=OrderSend(Symbol(),0,NormalizeDouble(lastlot+increament,prec),Ask,3,0,0,"",magic,0,Blue);
}
else
{
if(lot_multiplier) ticket=OrderSend(Symbol(),0,NormalizeDouble(lastlot*multiplier2,prec),Ask,3,0,0,"",magic,0,Blue);
else ticket=OrderSend(Symbol(),0,NormalizeDouble(lastlot+increament,prec),Ask,3,0,0,"",magic,0,Blue);
}
}
//-----------------------------------------------------
//-----------------------------------------------------
if(type==1 && Bid>=op+(range)*pt)
{ target=op;
if (total()<=2)
{target1=Bid;
if(lot_multiplier) ticket=OrderSend(Symbol(),1,NormalizeDouble(lastlot*multiplier1,prec),Bid,3,0,0,"",magic,0,Red);
else ticket=OrderSend(Symbol(),1,NormalizeDouble(lastlot+increament,prec),Bid,3,0,0,"",magic,0,Red);
}
else
{
if(lot_multiplier) ticket=OrderSend(Symbol(),1,NormalizeDouble(lastlot*multiplier2,prec),Bid,3,0,0,"",magic,0,Red);
else ticket=OrderSend(Symbol(),1,NormalizeDouble(lastlot+increament,prec),Bid,3,0,0,"",magic,0,Red);
}
}
//--------------------------------------------------------
target3=((target-target1)*10000);
rageorder=(range);
}
double nprofit=0;
for(i=0; i<OrdersTotal(); i++)
{
OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
if(OrderSymbol()!=Symbol() || OrderMagicNumber()!=magic || OrderType()>1) continue;
nprofit+=OrderProfit();
}
if (nprofit<=lprofit) {lprofit=nprofit;}
//--------------------------------------
//--------------------------------------
if (total()>=counterlevel && total()<=6 && countertrend)
{
if(total()>counterlevel)
{
closeall();
closeall();
closeall();
a++;
start_lot=start_lot0*multiplyRecovery;
tp_in_money1=tp_in_money0*profitRecovery;
if(total()==0) a=0;
}
if(type==0 && oversignal()==sell && longterm()==sell || total()>counterlevel)
{
closeall();
closeall();
closeall();
a++;
start_lot=start_lot0*multiplyRecovery;
tp_in_money1=tp_in_money0*profitRecovery;
if(total()==0) a=0;
}
if(type==1 && oversignal()==buy && longterm()==buy || total()>counterlevel)
{
closeall();
closeall();
closeall();
a++;
start_lot=start_lot0*multiplyRecovery;
tp_in_money1=tp_in_money0*profitRecovery;
if(total()==0) a=0;
}
}
if(nprofit<-(risk_money*balance/100))
{
closeall();
closeall();
closeall();
start_lot=start_lot0*multiplyRecovery;
tp_in_money1=tp_in_money0*profitRecovery;
if(total()==0) a=0;
}
//--------------------------------------
if (total()<3 || grandTotal<3)
{
if(nprofit>=(tp_in_money1))
{
closeall();
closeall();
closeall();
a++;
start_lot=start_lot0;
tp_in_money1=tp_in_money0;
if(total()==0) a=0;
}
}
if (total()>=3)
{
if(nprofit>=tp_in_money2)
{
closeall();
closeall();
closeall();
a++;
if(total()==0) a=0;
start_lot=start_lot0;
tp_in_money1=tp_in_money0;
}
}
//---------------------------------------
if (OrderType()==OP_BUY)
if (OrderSymbol()==Symbol()) {Totalrageorder=((Ask-target0)*10000); xorder="BUY";}
if (OrderType()==OP_SELL)
if (OrderSymbol()==Symbol()) {Totalrageorder=((target0-Bid)*10000); xorder="SELL";}
if (Oporder==0) {xorder="No Trade ";}
xsignal="No Trade ";
xcounter="No Trade ";
xlongterm="No Trade ";
xoversignal="No Trade ";
if (nprofit<0 && nprofit<maxloss) {maxloss=nprofit;}
if ((equity-balance)<0 && (equity-balance)<globalloss) {globalloss=(equity-balance);}
if (signal()==buy) {xsignal="-BUY-";}
if (signal()==sell) {xsignal="-SELL-";}
if (counter()==buy) {xcounter="-BUY-";}
if (counter()==sell) {xcounter="-SELL-";}
if (longterm()==buy) {xlongterm="-BUY-";}
if (longterm()==sell) {xlongterm="-SELL-";}
if (oversignal()==buy) {xoversignal="-BUY-";}
if (oversignal()==sell) {xoversignal="-SELL-";}
Comment("\n Advisor EA",
"\n +==========================+",
"\n Pair Use @ M5 : "+Symbol(),
"\n Leverage 1 : "+AccountLeverage(),
"\n Balance : "+AccountCurrency()+" "+balance,
"\n Equity : "+AccountCurrency()+" "+equity,
"\n +==========================+",
"\n Montly Profit : "+monthlyprofit(),
"\n Daily Profit : "+dailyprofit(),
"\n Actual Profit : "+nprofit,
"\n +==========================+",
"\n Max Float Loss : "+maxloss,
"\n Total Float Loss : "+globalloss,
"\n +==========================+",
"\n Open Order : "+Oporder,
"\n Type Order : "+xorder,
"\n RangeOrder : "+rageorder,
"\n ActualRange : "+Totalrageorder,
"\n Hari ke : "+DayOfWeek(),
"\n +==========================+",
"\n SIGNAL TO TRADE "+xsignal,
"\n SIGNAL COUNTER "+xcounter,
"\n SIGNAL LONGTERM : "+xlongterm,
"\n SIGNAL MACD : "+xoversignal);
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
double dailyprofit()
{ lprofit=0;
int day=Day(); double res=0;
for(int i=0; i<OrdersHistoryTotal(); i++)
{
OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY);
if(OrderSymbol()!=Symbol() || OrderMagicNumber()!=magic) continue;
if(TimeDay(OrderOpenTime())==day) res+=OrderProfit();
}
return(res);
}
double monthlyprofit()
{ lprofit=0;
int mont=Month(); double res2=0;
for(int i=0; i<OrdersHistoryTotal(); i++)
{
OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY);
if(OrderSymbol()!=Symbol() || OrderMagicNumber()!=magic) continue;
if(TimeMonth(OrderOpenTime())==mont) res2+=OrderProfit();
}
return(res2);
}
//+------------------------------------------------------------------+
int total()
{
int total=0;
for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
{
OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
if(OrderSymbol()!=Symbol() || OrderMagicNumber()!=magic) continue;
total++;
}
return(total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
int signal()
{
double upBB=iBands(Symbol(),0,bb_period,bb_deviation,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,bb_shift);
double loBB=iBands(Symbol(),0,bb_period,bb_deviation,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,bb_shift);
double stoch=iStochastic(Symbol(),0,k,d,slowing,MODE_SMA,price_field,MODE_SIGNAL,stoch_shift);
double stoch3=iStochastic(Symbol(),0,k3,d,slowing,MODE_SMA,price_field,MODE_SIGNAL,stoch_shift);
double rsi=iRSI(Symbol(),0,rsi_period,PRICE_CLOSE,rsi_shift);
double rsi2=iRSI(Symbol(),0,rsi_period2,PRICE_CLOSE,rsi_shift);
double EMA1=iMA(Symbol(),timeframe1,ma_periode1,ma_shift1,ma_method1,applied_price1,shift1);
if(use_bb && use_stoch && use_rsi)
{
if(EMA1>upBB && stoch<up_level && stoch>stoch3 && rsi2<rsi) return(sell);
if(EMA1<loBB && stoch>lo_level && stoch<stoch3 && rsi2>rsi) return(buy);
}
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
int counter()
{
double upBB=iBands(Symbol(),0,bb_period,bb_deviation,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,bb_shift);
double loBB=iBands(Symbol(),0,bb_period,bb_deviation,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,bb_shift);
double stoch=iStochastic(Symbol(),0,k,d,slowing,MODE_SMA,price_field,MODE_SIGNAL,stoch_shift);
double rsi=iRSI(Symbol(),0,rsi_period,PRICE_CLOSE,rsi_shift);
double EMA1=iMA(Symbol(),timeframe1,ma_periode1,ma_shift1,ma_method1,applied_price1,shift1);
double i_trend1= iCustom(Symbol(),0,"i_trend",0,0,0,20,2,13,300,0,1);
if(use_bb && use_stoch && use_rsi)
{
if(EMA1>upBB && stoch<50 && rsi<45 && i_trend1<-0.001) return(sell);
if(EMA1<loBB && stoch>50 && rsi>55 && i_trend1>0.001) return(buy);
}
return(0);
}int longterm()
{
double upBB=iBands(Symbol(),0,bb_period,bb_deviation,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,bb_shift);
double loBB=iBands(Symbol(),0,bb_period,bb_deviation,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,bb_shift);
double EMA2=iMA(Symbol(),timeframe1,89,ma_shift1,0,applied_price1,shift1);
double EMA3=iMA(Symbol(),timeframe1,34,ma_shift1,1,applied_price1,shift1);
if(use_bb && use_stoch && use_rsi)
{
if(EMA2>upBB && EMA3>upBB) return(sell);
if(EMA2<loBB && EMA3<loBB) return(buy);
}
return(0);
}
//--------------------------------------------------------------------
int oversignal()
{
double SignalMACD=iMACD(NULL,0,120,260,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,0);
double SignalMACD2=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,0);
if(use_MACD)
{
if(SignalMACD>SignalMACD2) return(sell);
if(SignalMACD<SignalMACD2) return(buy);
}
return(0);
}
//--------------------------------------------------------------------
void closeall()
{ target0=0;
target1=0;
for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
{
OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
if(OrderSymbol()!=Symbol() || OrderMagicNumber()!=magic) continue;
if(OrderType()>1) OrderDelete(OrderTicket());
else
{
if(OrderType()==0) OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,CLR_NONE);
else OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,CLR_NONE);
}
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
void findMyOrders()
{
actualProfitMonitor=0;
longActive=0; shortActive=0;
longStop=0; shortStop=0;
longLimit=0; shortLimit=0;
longPending=0; shortPending=0;
allLong=0; allShort=0;
allActive=0; allPending=0;
grandTotal=0;
for(int cnt=OrdersTotal()-1;cnt>=0;cnt--)
{
OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
if (OrderType()==OP_BUY)
{longActive++; actualProfitMonitor=actualProfitMonitor+OrderProfit();}
if (OrderType()==OP_SELL)
{shortActive++; actualProfitMonitor=actualProfitMonitor+OrderProfit();}
}
longPending = longStop + longLimit;
shortPending = shortStop + shortLimit;
allPending = longPending + shortPending;
allActive = longActive + shortActive;
allLong = longStop + longLimit + longActive;
allShort = shortStop + shortLimit + shortActive;
grandTotal = allActive + allPending;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Сопровождение позиции простым тралом |
//+------------------------------------------------------------------+
void TrailingPositions() {
double pBid, pAsk, pp;
pp = MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_POINT);
if (OrderType()==OP_BUY) {
pBid = MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_BID);
if (!ProfitTrailing || (pBid-OrderOpenPrice())>TrailingStop*pp) {
if (OrderStopLoss()<pBid-(TrailingStop+TrailingStep-1)*pp) {
ModifyStopLoss(pBid-TrailingStop*pp);
return;
}
}
}
if (OrderType()==OP_SELL) {
pAsk = MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_ASK);
if (!ProfitTrailing || (OrderOpenPrice()-pAsk)>TrailingStop*pp) {
if (OrderStopLoss()>pAsk+(TrailingStop+TrailingStep-1)*pp) {
ModifyStopLoss(pAsk+TrailingStop*pp);
return;
}
}
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Перенос уровня StopLoss |
//| Параметры: |
//| ldStopLoss - уровень StopLoss |
//+------------------------------------------------------------------+
void ModifyStopLoss(double ldStopLoss) {
bool fm;
fm=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),ldStopLoss,OrderTakeProfit(),0,CLR_NONE);
}
//+------------------------------------------------------------------+
так же вкладываю дополнительный индикатор для него itrend, так как без него не торгует, а он не вшит в сам робот
//+------------------------------------------------------------------+
//| iTrend.mq4 |
//| Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp. |
//| http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp."
#property link "http://www.metaquotes.net"
//----
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 LimeGreen
#property indicator_color2 Red
//---- input parameters
extern int Bands_Mode_0_2=0; // =0-2 MODE_MAIN, MODE_LOW, MODE_HIGH
extern int Power_Price_0_6=0; // =0-6 PRICE_CLOSE,PRICE_OPEN,PRICE_HIGH,PRICE_LOW,PRICE_MEDIAN,PRICE_TYPICAL,PRICE_WEIGHTED
extern int Price_Type_0_3=0; // =0-3 PRICE_CLOSE,PRICE_OPEN,PRICE_HIGH,PRICE_LOW
extern int Bands_Period=20;
extern int Bands_Deviation=2;
extern int Power_Period=13;
extern int CountBars=300;
//---- buffers
double value[];
double value2[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
// string short_name;
//---- indicator line
IndicatorBuffers(2);
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(0,value);
SetIndexBuffer(1,value2);
//----
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Trend |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
SetIndexDrawBegin(0,Bars-CountBars+Bands_Period+1);
SetIndexDrawBegin(1,Bars-CountBars+Bands_Period+1);
int i,CurrentBar,Bands_Mode,counted_bars=IndicatorCounted();
double Power_Price,CurrentPrice;
//----
if(Bars<=Bands_Period) return(0);
//---- initial zero
if(counted_bars<Bands_Period)
{
for(i=1;i<=Bands_Period;i++) value[Bars-i]=0.0;
for(i=1;i<=Bands_Period;i++) value2[Bars-i]=0.0;
}
//----
i=CountBars-Bands_Period-1;
// if(counted_bars>=Bands_Period) i=Bars-counted_bars-1;
if (Bands_Mode_0_2==1) Bands_Mode=MODE_LOW;
if (Bands_Mode_0_2==2) Bands_Mode=MODE_HIGH;
if (Bands_Mode_0_2==0) Bands_Mode=MODE_MAIN;
if (Power_Price_0_6==1) Power_Price=PRICE_OPEN;
if (Power_Price_0_6==2) Power_Price=PRICE_HIGH;
if (Power_Price_0_6==3) Power_Price=PRICE_LOW;
if (Power_Price_0_6==4) Power_Price=PRICE_MEDIAN;
if (Power_Price_0_6==5) Power_Price=PRICE_TYPICAL;
if (Power_Price_0_6==6) Power_Price=PRICE_WEIGHTED;
if (Power_Price_0_6==0) Power_Price=PRICE_CLOSE;
//----
for(i=CountBars-1; i>=0; i--)
{
if (Price_Type_0_3==1) CurrentPrice=Open[i];
if (Price_Type_0_3==2) CurrentPrice=High[i];
if (Price_Type_0_3==3) CurrentPrice=Low[i];
if (Price_Type_0_3==0) CurrentPrice=Close[i];
//----
value[i]=CurrentPrice-iBands(NULL,0,Bands_Period,Bands_Deviation,0,Bands_Mode,Power_Price,i);
value2[i]=-(iBearsPower(NULL,0,Power_Period,Power_Price,i)+iBullsPower(NULL,0,Power_Period,Power_Price,i));
}
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+