Получаем количество десятичных знаков после запятой любых чисел (не только котировок) в обход Digits() на MQL4 и MQL5 - страница 14

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Могу ли я направить мозговой штурм на быструю реализацию перевода массива структур (длина кратна sizeof(int)) в массив int[] и обратно?

Практическое применение - быстрый обмен данными через ресурсы. Мой вариант слишком универсальный, поэтому тормозит.


В MT5 появились такие функции

StructToCharArray
CharArrayToStruct

в MT4 их нет и, возможно, не будет. Поэтому нужно решить задачу с этими функциями (если полезны) и без них.

Результат будет полезен большому количеству форумчан здесь.


Написал максимально простую заготовку для мозгового штурма, где уже присутствует мой вариант решения задачи

// Решения задачи: https://www.mql5.com/ru/forum/287618/page14#comment_9806429

#define BENCH(A)                                                              \
{                                                                             \
  const ulong StartTime = GetMicrosecondCount();                              \
  A;                                                                          \
  Print("Time[" + #A + "] = " + (string)(GetMicrosecondCount() - StartTime)); \
}  

// Инициализация исходных данных
int InitData( MqlTick &Ticks[], const int Amount = 1e6, const double Price = 1.2345)
{
  const int Size = ArrayResize(Ticks, Amount);
  
  for (int i = 0; i < Size; i++)
    Ticks[i].bid = Price;
    
  return(Size);
}

MqlTick TicksIn[];                  // Массив с исходными данными.
const int Init = InitData(TicksIn); // Инициализировали его.

// Проверка, что два массива совпадают.
bool IsCompare( const MqlTick &Ticks1[], const MqlTick &Ticks2[] )
{
  const int Size = ArraySize(Ticks1);  
  bool Res = (Size == ArraySize(Ticks2));
  
  for (int i = 0; (i < Size) && Res; i++)
    Res = (Ticks1[i].bid == Ticks2[i].bid);
    
  return(Res);
}

void OnStart()
{
  MqlTick TicksOut[];
  int Array[];
  
  BENCH(TicksToIntArray_fxsaber1(TicksIn, Array));  // Замерили конвертацию MqlTick[] -> int[].
  BENCH(IntArrayToTicks_fxsaber1(Array, TicksOut)); // Замерили конвертацию int[] -> MqlTick[].
  
  Print(IsCompare(TicksIn, TicksOut)); // Убедились, что тики на входе и выходе совпадают.
}

// Варианты реализаций
/***********************************************/
#include <TypeToBytes.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16280

template <typename T1, typename T2>
int ArrayToArray( const T1 &Source[], T2 &Target[] )
{
  return(_ArrayCopy(Target, Source) / sizeof(T2));
}

// Перевод массива тиков в массив int[].
int TicksToIntArray_fxsaber1( const MqlTick &Ticks[], int &Array[] )
{
  return(ArrayToArray(Ticks, Array));
}

// Перевод массива int[] в массив тиков.
int IntArrayToTicks_fxsaber1( const int &Array[], MqlTick &Ticks[] )
{
  return(ArrayToArray(Array, Ticks));
}
/***********************************************/


Результат

Time[TicksToIntArray_fxsaber1(TicksIn,Array)] = 2036468
Time[IntArrayToTicks_fxsaber1(Array,TicksOut)] = 2253915
true
 
Еще вариант
template <typename T>
union INTEGER
{
  T Data;
  int Integer[sizeof(T) / sizeof(int)];
};

// Перевод массива тиков в массив int[].
int TicksToIntArray_fxsaber2( const MqlTick &Ticks[], int &Array[] )
{
  INTEGER<MqlTick> TickInteger;
  
  const int Size1 = ArraySize(Ticks);
  const int Size2 = ArrayResize(Array, Size1 * sizeof(MqlTick) / sizeof(int));
  int j = 0;
  
  for (int i = 0; (i < Size1) && (j < Size2); i++)
  {
    TickInteger.Data = Ticks[i];
    
    j += ArrayCopy(Array, TickInteger.Integer, j);
  }    
  
  return(j);
}

// Перевод массива int[] в массив тиков.
int IntArrayToTicks_fxsaber2( const int &Array[], MqlTick &Ticks[] )
{
  INTEGER<MqlTick> TickInteger;
  
  const int Size1 = ArraySize(Array);
  const int Size2 = ArrayResize(Ticks, Size1 * sizeof(int) / sizeof(MqlTick));
  int j = 0;
  
  for (int i = 0; (i < Size1) && (j < Size2); j++)
  {
    i += ArrayCopy(TickInteger.Integer, Array, 0, i, sizeof(MqlTick) / sizeof(int));

    Ticks[j] = TickInteger.Data;        
  }    
  
  return(j);
}


Результат

Time[TicksToIntArray_fxsaber2(TicksIn,Array)] = 91967
Time[IntArrayToTicks_fxsaber2(Array,TicksOut)] = 79630
true


Что-то значительно быстрее второй вариант. Наверное, ускорить не получится.

 

быструю реализацию перевода массива структур (длина кратна sizeof(int)) в массив int[] и обратно?

Как-то вот так

#property strict

template< typename S, typename T >
union UDT{
  UDT(){for(int i=0;i<sizeof(S)/sizeof(T);i++)t[i]=0;}
  UDT(S&src){s=src;}
  UDT(T&src[],int k=0){for(int i=0;i<sizeof(S)/sizeof(T);i++)t[i]=src[i+k];}
  void to(S&dst){dst=s;}
  void to(T&dst[],int k=0){for(int i=0;i<sizeof(S)/sizeof(T);i++)dst[i+k]=t[i];}
  S s; T t[sizeof(S)/sizeof(T)];};

template< typename S, typename T >
void StructToArray(S&src[],T&dst[]){
  ArrayResize(dst,ArraySize(src)*(sizeof(S)/sizeof(T)));
  for(int i=0;i<ArraySize(dst)/(sizeof(S)/sizeof(T));i++){UDT<S,T>u(src[i]);u.to(dst,i*(sizeof(S)/sizeof(T)));}}

template< typename S, typename T >
void ArrayToStruct(T&src[],S&dst[]){
  ArrayResize(dst,ArraySize(src)/(sizeof(S)/sizeof(T)));
  for(int i=0;i<ArraySize(dst);i++){UDT<S,T>u(src,i*(sizeof(S)/sizeof(T)));u.to(dst[i]);}}

void OnStart()
 {
  MqlRates rates[],r2[];
  int l[];
  CopyRates(_Symbol,_Period,0,10,rates);
  for(int i=0;i<10;i++)printf("open=%f, high=%f, low=%f, close=%f, time=%s",rates[i].open,rates[i].high,rates[i].low,rates[i].close,TimeToStr(rates[i].time));
  Print("");
  StructToArray(rates,l);
  ArrayToStruct(l,r2);
  for(int i=0;i<ArraySize(r2);i++)printf("open=%f, high=%f, low=%f, close=%f, time=%s",r2[i].open,r2[i].high,r2[i].low,r2[i].close,TimeToStr(r2[i].time));
 }  


 
Ilya Malev:

Как-то вот так

https://www.mql5.com/ru/forum/287618/page14#comment_9807465
TicksToIntArray_fxsaber2
Time[TicksToIntArray(TicksIn,Array)] = 735252
IntArrayToTicks_fxsaber2
Time[IntArrayToTicks(Array,TicksOut)] = 591458
true

https://www.mql5.com/ru/forum/287618/page14#comment_9808274
TicksToIntArray_antfx1
Time[TicksToIntArray(TicksIn,Array)] = 398796
IntArrayToTicks_antfx1
Time[IntArrayToTicks(Array,TicksOut)] = 296646
true

Отлично справились! Буду вникать в код, спасибо.


ЗЫ Похоже, ArrayCopy - тот еще тормоз.


ЗЫЫ От запуска к запуску получаются сильно разные результаты. Например, если поменять очередность Тестов, то все почти переворачивается. Видимо, нужен более объективный замер скорости.

Файлы:
StructToArray.mq5  6 kb
 
Я без сильного продумывания и отладки написал первое что пришло в голову, так что возможно там полно глюков. Сам с такой задачей до этого не сталкивался (хотя с юнионами плотно работал).
 
fxsaber:

ЗЫ Похоже, ArrayCopy - тот еще тормоз.

Я помню замерял на какой-то локальной задаче, где нужно было копировать небольшое число элементов. До 16 элементов цикл из for работал заметно быстрее ArrayCopy, когда элементов становилось больше, то быстрее работал ArrayCopy. Ну и разумеется быстрее всего работает вариант без циклов вообще (о типу моих функций на прошлой странице)

 
Ilya Malev:

быстрее всего работает вариант без циклов вообще (о типу моих функций на прошлой странице)

Не понял.

 
fxsaber:

Не понял.

Это я к тому, for(int i=0; i<5; i++) dst[i]=src[i]; работает медленнее, чем dst[0]=src[0];dst[1]=src[1];dst[2]=src[2];dst[3]=src[3];dst[4]=src[4];

что достаточно очевидно в виду доп операций, связанных с управлением циклом)

А CopyArray как я сейчас проверил работает значительно быстрее обоих вариантов, вроде бы. Может ещё от ситуации зависит, конечно.

 

Да, вот это будет работать сильно быстрее (заменил for где можно на ArrayCopy, остальное то же самое):

template< typename S, typename T >
union UTS2{
  UTS2(){for(int i=0;i<sizeof(S)/sizeof(T);i++)t[i]=0;}
  UTS2(S&src){s=src;}
  UTS2(T&src[],int k=0){ArrayCopy(t,src,0,k,sizeof(S)/sizeof(T));}//for(int i=0;i<sizeof(S)/sizeof(T);i++)t[i]=src[i+k];}
  void to(S&dst){dst=s;}
  void to(T&dst[],int k=0){ArrayCopy(dst,t,k,0,sizeof(S)/sizeof(T));}//for(int i=0;i<sizeof(S)/sizeof(T);i++)dst[i+k]=t[i];}
  S s; T t[sizeof(S)/sizeof(T)];};

template< typename S, typename T >
void StructToArray2(S&src[],T&dst[]){
  ArrayResize(dst,ArraySize(src)*(sizeof(S)/sizeof(T)));
  for(int i=0;i<ArraySize(dst)/(sizeof(S)/sizeof(T));i++){UTS2<S,T>u(src[i]);u.to(dst,i*(sizeof(S)/sizeof(T)));}}

template< typename S, typename T >
void ArrayToStruct2(T&src[],S&dst[]){
  ArrayResize(dst,ArraySize(src)/(sizeof(S)/sizeof(T)));
  for(int i=0;i<ArraySize(dst);i++){UTS2<S,T>u(src,i*(sizeof(S)/sizeof(T)));u.to(dst[i]);}}

Я же говорю, что написал первое, что пришло в голову без тестов))

 
Ilya Malev:

А CopyArray как я сейчас проверил работает значительно быстрее обоих вариантов, вроде бы. Может ещё от ситуации зависит, конечно.

если ArrayCopy() сделан по принципу Сишного memmove(),

тогда,думаю, что скорость ArrayCopy() зависит от скорости распределения памяти, если память промежуточного буфера для копирования готова, то ArrayCopy() будет очень быстро выполнен, если память не распределена, то начнутся запросы в операционку для выделения памяти

можно попробовать потестить - сделать один вызов ArrayCopy() с большим обьемом данных, тем самым подготовив память буфера для обмена, и следом сделать цикл с ArrayCopy() с меньшими обьемами данным для копирования и с замером скорости

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