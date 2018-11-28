Нужно ли расширять творческое пространство алготрейдинга? - страница 2

Новый комментарий
 
Artyom Trishkin:

Делайте...

Хорошо. Я приступлю.

 
khorosh:

У меня основная проблема это то что, чтобы получить прибыльную стратегию приходится перелопатить массу вариантов и это отнимает много времени. Ведь заранее невозможно предугадать будет ли стратегия прибыльной. В каждом варианте в режиме по тикам нужно найти ещё нужные параметры и протестировать как минимум за последний год. Разработкой последней стратегии я занимался около 3 месяцев. 2 штатных индикатора МТ4, а вариантов было рассмотрено около 2 десятков. В тестере за год получились вот такие результаты, не идеальны конечно, но на мой взгляд приемлемые. На днях поставил на реал. 


Вы трейдер. Тредеры думают о прибыльной стратегии. Я больше обращаюсь к разработчикам маркета.

 
Maxim Kuznetsov:

почему ни на одном другом языке не написали мега-программу с супербиблиотекой, что вот так вот взял и сразу захорошело ?

вроде же творческие люди...

не понял мысль.

[Удален]  
Реter Konow:

Вообще, полуавтоматика в алготрейдинге предоставляет широкое пространство для творчества. Была бы фантазия. У некоторых она есть. Думаю, эти ребята ухватят новые возможности и идеи и будут их разворачивать. Остальные как всегда опоздают, но потом попытаются наверстать.  

Конечно, ничто не сделает алготрейдинг более прибыльным, чем он есть. Но суть, наверное, в другом. Суть в том, что применив творческий подход в алготрейдинге мы бесповоротно станем во главе мирового трейдинга в целом. Это требует инноваций, но они могут создаваться именно нами. На MQL. Но только с творческим взглядом на алгоритмическую торговлю. С вдохновением и увлеченностью делом. Если мы, как сторонние разработчики, увлечемся развитием возможностей алготрейдинга как такового, мы не дадим шансов продлить существование ручного трейдинга. И именно поэтому, мы будем зарабатывать.

 
Реter Konow:

Вообще, полуавтоматика в алготрейдинге предоставляет широкое пространство для творчества. Была бы фантазия. У некоторых она есть. Думаю, эти ребята ухватят новые возможности и идеи и будут их разворачивать. Остальные как всегда опоздают, но потом попытаются наверстать.  

Конечно, ничто не сделает алготрейдинг более прибыльным, чем он есть. Но суть, наверное, в другом. Суть в том, что применив творческий подход в алготрейдинге мы бесповоротно станем во главе мирового трейдинга в целом. Это требует инноваций, но они могут создаваться именно нами. На MQL. Но только с творческим взглядом на алгоритмическую торговлю. С вдохновением и увлеченностью делом. Если мы, как сторонние разработчики, увлечемся развитием возможностей алготрейдинга как такового, мы не дадим шансов продлить существование ручного трейдинга. И именно поэтому, мы будем зарабатывать.


 
Реter Konow:

не понял мысль.

исходный посыл сродни граалю искомому на соседних ветках..Сделать некую хрень которая одномоментно устроит всех и выведит причастных в "мировые лидеры алготрейдинга" практически без усилий, главное наличие оной хрени
 

Понимаю иронию, но на самом деле, я просто пытаюсь понять, по какому пути пойти. 

Есть два варианта:

Либо я прав, либо я неправ. 

Если я прав, то я все буду делать как задумал. А если я ошибаюсь, то поступать я буду иначе. Форум непрекращая доказывает мне, что я ошибаюсь. Если форум прав, а я нет, то все будет развиваться чуть иначе. Чуть менее альтруистично с моей стороны.

 
Maxim Kuznetsov:
исходный посыл сродни граалю искомому на соседних ветках..Сделать некую хрень которая одномоментно устроит всех и выведит причастных в "мировые лидеры алготрейдинга" практически без усилий, главное наличие оной хрени

поскольку каждый судит по себе, и вы и я можем ошибаться одновременно.

 
Реter Konow:

Понимаю иронию, но на самом деле, я просто пытаюсь понять, по какому пути пойти. 

Есть два варианта:

Либо я прав, либо я неправ. 

Если я прав, то я все буду делать как задумал. А если я ошибаюсь, то поступать я буду иначе. Форум непрекращая доказывает мне, что я ошибаюсь. Если форум прав, а я нет, то все будет развиваться чуть иначе. Чуть менее альтруистично с моей стороны.

Вопрос только в том, насколько люди понимают сами себя. И кто кого лучше понимает, - я их, или они сами себя и окружающий мир. 

 

Пётр, у вас творческий кризис что-ли ? "никто меня не любит никто не понимает"

на скрытую рекламу вашего GUI ветка мягко говоря не тянет :-)

https://youtu.be/A2urYQFSHYE

123456789...32
Новый комментарий