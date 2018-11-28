Нужно ли расширять творческое пространство алготрейдинга? - страница 2
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Хорошо. Я приступлю.
У меня основная проблема это то что, чтобы получить прибыльную стратегию приходится перелопатить массу вариантов и это отнимает много времени. Ведь заранее невозможно предугадать будет ли стратегия прибыльной. В каждом варианте в режиме по тикам нужно найти ещё нужные параметры и протестировать как минимум за последний год. Разработкой последней стратегии я занимался около 3 месяцев. 2 штатных индикатора МТ4, а вариантов было рассмотрено около 2 десятков. В тестере за год получились вот такие результаты, не идеальны конечно, но на мой взгляд приемлемые. На днях поставил на реал.
Вы трейдер. Тредеры думают о прибыльной стратегии. Я больше обращаюсь к разработчикам маркета.
почему ни на одном другом языке не написали мега-программу с супербиблиотекой, что вот так вот взял и сразу захорошело ?
вроде же творческие люди...
не понял мысль.
Вообще, полуавтоматика в алготрейдинге предоставляет широкое пространство для творчества. Была бы фантазия. У некоторых она есть. Думаю, эти ребята ухватят новые возможности и идеи и будут их разворачивать. Остальные как всегда опоздают, но потом попытаются наверстать.
Конечно, ничто не сделает алготрейдинг более прибыльным, чем он есть. Но суть, наверное, в другом. Суть в том, что применив творческий подход в алготрейдинге мы бесповоротно станем во главе мирового трейдинга в целом. Это требует инноваций, но они могут создаваться именно нами. На MQL. Но только с творческим взглядом на алгоритмическую торговлю. С вдохновением и увлеченностью делом. Если мы, как сторонние разработчики, увлечемся развитием возможностей алготрейдинга как такового, мы не дадим шансов продлить существование ручного трейдинга. И именно поэтому, мы будем зарабатывать.
Вообще, полуавтоматика в алготрейдинге предоставляет широкое пространство для творчества. Была бы фантазия. У некоторых она есть. Думаю, эти ребята ухватят новые возможности и идеи и будут их разворачивать. Остальные как всегда опоздают, но потом попытаются наверстать.
Конечно, ничто не сделает алготрейдинг более прибыльным, чем он есть. Но суть, наверное, в другом. Суть в том, что применив творческий подход в алготрейдинге мы бесповоротно станем во главе мирового трейдинга в целом. Это требует инноваций, но они могут создаваться именно нами. На MQL. Но только с творческим взглядом на алгоритмическую торговлю. С вдохновением и увлеченностью делом. Если мы, как сторонние разработчики, увлечемся развитием возможностей алготрейдинга как такового, мы не дадим шансов продлить существование ручного трейдинга. И именно поэтому, мы будем зарабатывать.
не понял мысль.
Понимаю иронию, но на самом деле, я просто пытаюсь понять, по какому пути пойти.
Есть два варианта:
Либо я прав, либо я неправ.
Если я прав, то я все буду делать как задумал. А если я ошибаюсь, то поступать я буду иначе. Форум непрекращая доказывает мне, что я ошибаюсь. Если форум прав, а я нет, то все будет развиваться чуть иначе. Чуть менее альтруистично с моей стороны.
исходный посыл сродни граалю искомому на соседних ветках..Сделать некую хрень которая одномоментно устроит всех и выведит причастных в "мировые лидеры алготрейдинга" практически без усилий, главное наличие оной хрени
поскольку каждый судит по себе, и вы и я можем ошибаться одновременно.
Понимаю иронию, но на самом деле, я просто пытаюсь понять, по какому пути пойти.
Есть два варианта:
Либо я прав, либо я неправ.
Если я прав, то я все буду делать как задумал. А если я ошибаюсь, то поступать я буду иначе. Форум непрекращая доказывает мне, что я ошибаюсь. Если форум прав, а я нет, то все будет развиваться чуть иначе. Чуть менее альтруистично с моей стороны.
Вопрос только в том, насколько люди понимают сами себя. И кто кого лучше понимает, - я их, или они сами себя и окружающий мир.
Пётр, у вас творческий кризис что-ли ? "никто меня не любит никто не понимает"
на скрытую рекламу вашего GUI ветка мягко говоря не тянет :-)
https://youtu.be/A2urYQFSHYE