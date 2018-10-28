Непонятки при переписывании с MQL4 на MQL5. - страница 2

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Vladimir Karputov:

Вот MQL5 код: Ilan 1.6 Dynamic HT

Не хватает hedgeterminalapi.ex5 - библиотека HedgeTerminalAPI

 
SURANIKI:

Не хватает hedgeterminalapi.ex5 - библиотека HedgeTerminalAPI

Ладно, попытка номер два:

Angry Bird (Scalping)

Автор идеи: Bima Setyawan Автор MQL5-кода: barabashkakvn Используются индикаторы iCCI(CCI, Commodity Channel Index), iRSI(RSI, Relative Strength Index). Рекомендуется таймфрейм H1. Советник создан по мотивам Ilan 1.6. Советник с очень чувствительными к движениям цены функциями, оснащенный различными инструментами: остановка торговли при определенном снижении эквити; трейлинг-стоп; управление рисками эквити; использование тайм-аута; часы открытия максимальных сделок и другие. Правило: используется пара с минимальным спредом. Например, я использую EURUSD с таймфреймом в 1 минуту. Удачи!

CodeBase | 2016.12.07 12:29 | Vladimir Karputov | Советники | MetaTrader 5

 
SURANIKI:

Спасибо, гляну. Но мне интересно самому понять причину и научиться...

Причина проста - МТ4 генерирует тики недостаточно качественно, и если эксперт зависит от мелких таймфреймов, от спреда, от тиков - то разница между моделированием в тестере МТ4 и реале - будет очень велика. Для подобных экспертов - годится только тестер МТ5, причем, в режиме "реальные тики", и при включенной иммитации проскальзывания.

МТ4 удовлетворительно моделирует только экспертов, которые работают на крупных таймфреймах, не менее Н1, и мало зависят от тиков и спредов.

 
SURANIKI:

Подскажите чайнику. На Mql4 робот даёт нормальный рост. При переписывании его на MQL5 никакого роста нет. Долго проверял, ничего плохого не нашёл.


А у Вас точно один временной интервал тестирования для обоих случав? А то, может для МТ4 переоптимизировали, а потом запустили с теми же настройками на МТ5 для чуть более позднего интервала, что дало закономерный результат.  
 
Aleksey Ivanov:
А у Вас точно один временной интервал тестирования для обоих случав? А то, может для МТ4 переоптимизировали, а потом запустили с теми же настройками на МТ5 для чуть более позднего интервала, что дало закономерный результат.  
EURUSD M15 и там и там.
 
SURANIKI:
EURUSD M15 и там и там.
Я имею ввиду не таймфрейм, а дату-время начала и дату-время конца интервала (участка истории) тестирования для обоих тестов.
 
Aleksey Ivanov:
А у Вас точно один временной интервал тестирования для обоих случав? А то, может для МТ4 переоптимизировали, а потом запустили с теми же настройками на МТ5 для чуть более позднего интервала, что дало закономерный результат.  
Georgiy Merts:

Причина проста - МТ4 генерирует тики недостаточно качественно, и если эксперт зависит от мелких таймфреймов, от спреда, от тиков - то разница между моделированием в тестере МТ4 и реале - будет очень велика. Для подобных экспертов - годится только тестер МТ5, причем, в режиме "реальные тики", и при включенной иммитации проскальзывания.

МТ4 удовлетворительно моделирует только экспертов, которые работают на крупных таймфреймах, не менее Н1, и мало зависят от тиков и спредов.

Vladimir Karputov:

Ладно, попытка номер два:

Angry Bird (Scalping)

Автор идеи: Bima Setyawan Автор MQL5-кода: barabashkakvn Используются индикаторы iCCI(CCI, Commodity Channel Index), iRSI(RSI, Relative Strength Index). Рекомендуется таймфрейм H1. Советник создан по мотивам Ilan 1.6. Советник с очень чувствительными к движениям цены функциями, оснащенный различными инструментами: остановка торговли при определенном снижении эквити; трейлинг-стоп; управление рисками эквити; использование тайм-аута; часы открытия максимальных сделок и другие. Правило: используется пара с минимальным спредом. Например, я использую EURUSD с таймфреймом в 1 минуту. Удачи!

CodeBase | 2016.12.07 12:29 | Vladimir Karputov | Советники | MetaTrader 5

Большое спасибо. Действительно есть над чем поразмышлять, прекрасно работает. Буду разбираться с текстом. Текст более похож на Ilan, чем Ilan 1.6 Dynamic HT

Попробовал в Тестере, действительно похож на Ilan и двигается как надо резкими прыжками, а не постепенно. У Ilan-подобных роботов есть хорошее качество - брать прибыль ступенчато, а не постепенно. Дело в том, что

у некоторых жадных брокеров  большие комиссии и своп и все маленькие прибыли они попросту съедают. Вот пример:

Здесь видно как всю Прибыль съедает Комиссия и Своп. За 10 дней заработано 14044$, но 10714$ съел брокер. Мои первые рекомендации были - сменить брокера. Но это уже проблемы заказчика, обещали разобраться.

 
Aleksey Ivanov:
Я имею ввиду не таймфрейм, а дату-время начала и дату-время конца интервала (участка истории) тестирования для обоих тестов.
Всё одно и тоже.
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