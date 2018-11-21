ВТБ оценки акций , стоит ли войти на годика 2-3
АКЦИЯ упала сильно, 0.035 на сегодня.
в 2014 цена была 0.02975
Ожидаемая дата закрытия реестра
Ожидаемая дата выплаты
Дивиденды на одну акцию
Ожидаемая дивидендная доходность
04.06.2019
29.06.2019
0,00483 ₽
13,50 %
Если доллар выростет (70 уже было) и продержится на этом уровне 3-4 недели, то
еще упадёт.
Добавлено
Если Вы хотите купить в долгую, то можно сделать так.
Купить акции и захеджироваться фьючерсом, но только
нужно выбрать момент, когда фьючерс будет дороже БА
И дивиденты получите и на разнице акции-фьючерс заработаете.
Добавлено
Например Газпром 9.19 фьючерс на 600 руб. дороже БА, а они всегда платили в этом промежутке.
И уже сейчас можно сказать, что годовой доход составит 9,58%
Щас поищу, я писал индикатор, который как раз показывал в % разницу между спотом и фьючерсом
Приложил, но нужно проверить (писал давно)
Запускать только на реале, т.к на демо нет спота
Вот, без BookCount.mqh
Но всё-равно проверьте...
Щас поищу, я писал индикатор, который как раз показывал в % разницу между спотом и фьючерсом
Приложил, но нужно проверить (писал давно)
Запускать только на реале, т.к на демо нет спота
Щас поищу, я писал индикатор, который как раз показывал в % разницу между спотом и фьючерсом
Приложил, но нужно проверить (писал давно)
Запускать только на реале, т.к на демо нет спота
Спасибо!. . посмотрю
Спасибо!. . посмотрю
Вот, подшаманил.
Если желтая линия выше "0", то покумаем акции, продаём фьючерс
Голубая линия, это выход, может сложиться такая ситуация, когда до экспирации
Вы захотите сделать несколько входов и выходов (дополнительный заработок к гарантированным 7,5%)
Из гафиков видно, что получим прибыль по Газпрому не 7,5, а 8 % , а Лукойл, на текущем фьюче, будет платтить дивиденты.
Но как ни жаль, но робота в МТ5 не написать для этой ТС, только QUIK и счет должен быть ЕБС, а руками не успеть купить-продать выгодно.
Кстати, как раз ВТБ сильно заскакивает выше "0" (бывает выше 1%)
Но как ни жаль, но робота в МТ5 не написать для этой ТС, только QUIK и счет должен быть ЕБС, а руками не успеть купить-продать выгодно.
Откуда индикатор берет данные, если нет единого счета?
Кстати, если есть данные спота (например, из другого терминала), то можно завязать обмен командами на покупку/продажу через файл.
Откуда индикатор берет данные, если нет единого счета?
Кстати, если есть данные спота (например, из другого терминала), то можно завязать обмен командами на покупку/продажу через файл.
При чем тут счет?
Данные по споту и фьючерсам транслирует терминал МТ5 (посмотрите код)
Через файл это долго (установка ордеров) и не удобно, проще все писать для QUIK (DDE + trans2quik.dll)
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АКЦИЯ упала сильно, 0.035 на сегодня.
в 2014 цена была 0.02975