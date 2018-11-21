ВТБ оценки акций , стоит ли войти на годика 2-3

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АКЦИЯ упала сильно,  0.035 на сегодня.

в 2014  цена была 0.02975

Ожидаемая дата закрытия реестра
Ожидаемая дата выплаты


Дивиденды на одну акцию
Ожидаемая дивидендная доходность
04.06.2019
29.06.2019


0,00483
13,50 %
 
Yuriy Zaytsev:

АКЦИЯ упала сильно,  0.035 на сегодня.

в 2014  цена была 0.02975

Ожидаемая дата закрытия реестра
Ожидаемая дата выплаты


Дивиденды на одну акцию
Ожидаемая дивидендная доходность
04.06.2019
29.06.2019


0,00483
13,50 %

Если доллар выростет (70 уже было) и продержится на этом уровне 3-4 недели, то

еще упадёт.

Добавлено

Если Вы хотите купить в долгую, то можно сделать так.

Купить акции и захеджироваться фьючерсом, но только

нужно выбрать момент, когда фьючерс будет дороже БА

И дивиденты получите и на разнице акции-фьючерс заработаете.

Добавлено

Например Газпром 9.19 фьючерс на 600 руб. дороже БА, а они всегда платили в этом промежутке.

И уже сейчас можно сказать, что годовой доход составит 9,58%

 

Щас поищу, я писал индикатор, который как раз показывал в % разницу между спотом и фьючерсом

Приложил, но нужно проверить (писал давно)

Запускать только на реале, т.к на демо нет спота

Файлы:
BookCount.mqh  4 kb
Div_hanter.mq5  29 kb
 

Вот, без BookCount.mqh

Но всё-равно проверьте...

Файлы:
Div_hanter.mq5  27 kb
 
prostotrader:

Щас поищу, я писал индикатор, который как раз показывал в % разницу между спотом и фьючерсом

Приложил, но нужно проверить (писал давно)

Запускать только на реале, т.к на демо нет спота

Спасибо
 
prostotrader:

Щас поищу, я писал индикатор, который как раз показывал в % разницу между спотом и фьючерсом

Приложил, но нужно проверить (писал давно)

Запускать только на реале, т.к на демо нет спота

Спасибо!. .  посмотрю

 
Yuriy Zaytsev:

Спасибо!. .  посмотрю

Вот, подшаманил.

Если желтая линия выше "0", то покумаем акции, продаём фьючерс

Голубая линия, это выход, может сложиться такая ситуация, когда до экспирации

Вы захотите сделать несколько входов и выходов (дополнительный заработок к гарантированным 7,5%)

Из гафиков видно, что получим прибыль по Газпрому не 7,5, а 8 % , а Лукойл, на текущем фьюче, будет платтить дивиденты.

Но как ни жаль, но робота в МТ5 не написать для этой ТС, только QUIK и счет должен быть ЕБС, а руками не успеть купить-продать выгодно.

Кстати, как раз ВТБ сильно заскакивает выше "0" (бывает выше 1%)

Файлы:
Div_hanter.mq5  19 kb
 
prostotrader:

Но как ни жаль, но робота в МТ5 не написать для этой ТС, только QUIK и счет должен быть ЕБС, а руками не успеть купить-продать выгодно.

Откуда индикатор берет данные, если нет единого счета?

Кстати, если есть данные спота (например, из другого терминала), то можно завязать обмен командами на покупку/продажу через файл.

 
Sergey Savinkin:

Откуда индикатор берет данные, если нет единого счета?

Кстати, если есть данные спота (например, из другого терминала), то можно завязать обмен командами на покупку/продажу через файл.

При чем тут счет?

Данные по споту и фьючерсам транслирует терминал МТ5 (посмотрите код)

Через файл это долго (установка ордеров) и не удобно, проще все писать для QUIK (DDE + trans2quik.dll)

 
Покупать упавших качественных эмитентов обычно всегда выгодная тема
 

Подредактировал индикатор.

По Лукойлу объявлены дивиденты 95 руб./акция,а текущие дивиденты 90,68 руб./акция - доп. небольшая прибыль.

По Газпрому, рынок предпагает, что дивидентов не будет, но заскакивет за "0" до 0,35%

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