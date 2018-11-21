ВТБ оценки акций , стоит ли войти на годика 2-3 - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
раньше, Сбербанк никогда не платил больше 1 руб./акция, но
в последнее время дивиденты значительно выросли
Сейчас, фюьчерс SBER-6.19 сильно недооценён, торгуется в районе 3-5 руб./акция, а летом они заплатили 6 и 12 руб./акция
Текущий Лукойл однозначно выгодно взять 8,38% годовых + дивиденты 95 руб./акция
Можно сделать, что бы индикатор считал не проценты (годовые), а проценты на рубль инвестиций за время вложения?
Конечно можно, исходный код прикреплен выше.
По LKOH:
Если продать 1 фьючерс и купить 10 акций, то с комиссиями нужно вложить ~50 000 руб.
Доход составит 950 руб. по дивидентам на аккции + 375 руб. до 15 декабря дельта фьючес- акции.
Итого: 1324 руб.
1324/50000*100 = 2.64% за 25 дней.
Добавлено
Но это ещё не все.
После закрытия реестра (если в момент закрытия реестра Вы обладали акциями, то после его закрытия, Вы всё-рано получите дивиденты
и не важно есть у Вас акции или уже нет) очень многие игроки начинают сбрасывать свои акции и цена на них падает на размер дивидентов.
Вот в этот момент можно активно докупать акции и прдавать фьючерс, тогда средний процент прибыли будет гораздо выше изначального,
а дивиденты Вы гарантированно получите всё-равно. В момент экспирации Вам, вместо фьючерсов дадут "отрицалельные" акции, которые
в итоге комперсируют "положительные" (которые Вы покупали). Т.е у Вас не будет ни фьючерсов, ни акций, всё расчитаеся автоматически.