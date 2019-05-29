Купить немного ПАО "Мечел", АП MTLRP, ФР МБ

Инструмент
Ожидаемая дата закрытия реестра
Ожидаемая дата выплаты
Цена
Ожидаемые дивиденды
Ожидаемая дивидендная доходность
ПАО "Мечел", АП MTLRP, 
ФР МБ
18.07.2019
01.08.2019
111,15 
18,21 
16,38 %
 

Нормалек получается

3000*18.21 = 54630 руб  -   7101.90 ( 13% НДФЛ )  = 47528.10 руб в дивах

Допустим если положить 300,000 руб  под банковский процент скажем найти под 8%  это всего 24000 годовых

 
А это что за компания, чем занимается?

Что то показатели у нее не очень хорошие.


 
http://www.mechel.ru/

Горнодобывающая

Металлургия

Энергетика

----

История выплат по акциям

http://www.mechel.ru/doc/doc.asp?obj=142989



У них ведь не так давно финансовые проблемы были. Они позади?

 
С 2012 года по обыкновенным акциям дивиденды не платят, явно какие то проблемы в компании есть. Хотя прибыль понемногу растет из года в год. В принципе можно рискнуть купить. Если ради дивидендов то тогда лучше брать привелигированные и потом их скинуть, но не известно вернется ли цена назад после дивидендного гепа.

