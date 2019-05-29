Купить немного ПАО "Мечел", АП MTLRP, ФР МБ
Нормалек получается
3000*18.21 = 54630 руб - 7101.90 ( 13% НДФЛ ) = 47528.10 руб в дивах
Допустим если положить 300,000 руб под банковский процент скажем найти под 8% это всего 24000 годовых
Горнодобывающая
Металлургия
Энергетика
----
История выплат по акциям
http://www.mechel.ru/doc/doc.asp?obj=142989
- www.mechel.ru
Инструмент
Ожидаемая дата закрытия реестра
Ожидаемая дата выплаты
Цена
Ожидаемые дивиденды
Ожидаемая дивидендная доходность
ПАО "Мечел", АП MTLRP,
ФР МБ
18.07.2019
01.08.2019
111,15 ₽
18,21 ₽
16,38 %
У них ведь не так давно финансовые проблемы были. Они позади?
Горнодобывающая
Металлургия
Энергетика
----
История выплат по акциям
http://www.mechel.ru/doc/doc.asp?obj=142989
С 2012 года по обыкновенным акциям дивиденды не платят, явно какие то проблемы в компании есть. Хотя прибыль понемногу растет из года в год. В принципе можно рискнуть купить. Если ради дивидендов то тогда лучше брать привелигированные и потом их скинуть, но не известно вернется ли цена назад после дивидендного гепа.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
ФР МБ