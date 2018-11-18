Индюкатор торговых сессий

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Всем привет! Кто-нибудь может посоветовать индикатор который может провести вертикальную линию или поставить любую метку на определенном часе каждый день в заданном диапазоне дат. На МТ4 пользовался i-Sessions, для МТ5 не нашел такого. Есть Trading Sessions Open Close, но он не позволяет менять время. Заранее всем спасибо!
 
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Luchezar Shalomaev

Может Вы сами попробуете написать. Это очень просто. Не бойтесь и попробуйте. Можно этот же i-Sessions переписать под MT5, что не особая проблема или написать Вам новый. Хотите напишу Вам. Точней опишите задание и сколько Вам не жалко за работу.

 
А такой не годится?  https://www.mql5.com/ru/code/22982/
Time_Bar_Custom
Time_Bar_Custom
  • www.mql5.com
Индикатор строит по одной вертикальной линии на графике в сутки в фиксированный в настройках момент времени. Отрисовка линий происходит с помощью индикаторных буферов и . Целесообразно располагать этот индикатор...
 
Luchezar Shalomaev:
Всем привет! Кто-нибудь может посоветовать индикатор который может провести вертикальную линию или поставить любую метку на определенном часе каждый день в заданном диапазоне дат. На МТ4 пользовался i-Sessions, для МТ5 не нашел такого. Есть Trading Sessions Open Close, но он не позволяет менять время. Заранее всем спасибо!
Есть гибридный индикатор определения торговых сессий с автоматическим построением их диапазонов в пунктах, а так же загрузка и отображение прямо на графике цены данных новостного фона с интернета с сайта investing.com  ( цвета в соответствии с силой новостей) а также с автоматическим предупреждением за определенное количество времени до выхода новости. Естественно не бесплатно.
 
Luchezar Shalomaev:
Всем привет! Кто-нибудь может посоветовать индикатор который может провести вертикальную линию или поставить любую метку на определенном часе каждый день в заданном диапазоне дат. На МТ4 пользовался i-Sessions, для МТ5 не нашел такого. Есть Trading Sessions Open Close, но он не позволяет менять время. Заранее всем спасибо!


настоящий кладезь информации с новостями, сигналами, анализом сессий (подобно i-Session)

сила новостей определяется цветом линий
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