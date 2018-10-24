Для тех, кто пишет индикаторы - страница 2
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Такое впечатление, что аккаунт Игоря взломали и пишут такую ахинею специально чтобы понизить его рейтинг программиста.
Какой головняк запихнуть прерывистую линию??? Какая проблема назначить стиль STYLE_DASH
и как вы определяете-задаете разрывы этой линии?
речь ведь не о стилях, а о возможностях хранить информацию начала и конца линий
и как вы определяете-задаете разрывы этой линии?
речь ведь не о стилях, а о возможностях хранить информацию начала и конца линий
В чём проблема? SetIndexStyle - DRAW_SECTION и STYLE_DASH проблема только в том, что для STYLE_DASH можно поставить толщину только 1 пиксель.
Или я что-то не так понял?
Вообще, крайне неверно утверждение, что буферы занимают больше памяти и обращение к ним происходит дольше. Попробуйте прогнать в режиме визуализации любой советник. Тестер ставит свои метки открытия и закрытия ордеров. Когда накапливается какое-то количество графических объектов, скорость тестирования заметно падает. Когда увидите, что скорость упала, поставьте паузу, нажмите Ctrl+b, затем выделить все объекты Ctrl+а и нажать кнопку "Удалить", после чего снимите паузу и удивитесь скоростью тестирования.
А тот факт, что если советник использует графические элементы или обращается к графическим элементам созданным индикатором, вообще невозможно протестировать без визуализации, тоже надо учитывать.
PS: Я почему-то перепутал в каком разделе эта тема, думал что в разделе mql4, но... А в mql5 всё гораздо проще. Есть дополнительные, относительно mql4, стили рисования. Только стиль DRAW_FILLING чего стоит и как его нехватает в mql4.
В чём проблема? SetIndexStyle - DRAW_SECTION и STYLE_DASH проблема только в том, что для STYLE_DASH можно поставить толщину только 1 пиксель.
Или я что-то не так понял?
расскажите как с помощью индикаторных буферов сделать такой индикатор
или такой
расскажите как с помощью индикаторных буферов сделать такой индикатор
или такой
Не надо впадать в крайности. Всё началось с этих слов
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Для тех, кто пишет индикаторы
Ihor Herasko, 2018.10.23 09:35
Потому что даже прерывистую горизонтальную линию запихнуть в индикаторный буфер - еще тот головняк, а трендовую линию нарисовать просто.
А что делать, если нужно отобразить не уровень, а зону? Как это запихнуть в индикаторный буфер? Гистограммой, которая рисуется двумя индикаторными буферами? Если же нарисовать прямоугольник, то это также просто, как нарисовать трендовую линию.
Кроме того, индикаторный буфер неоптимален с точки зрения потребления памяти, т. к. заполняет всю имеющуюся торговую историю. Пользователю же, зачастую, вся история не нужна, его интересуют ближайшие 1000 - 2000 баров. На этом промежутке истории получим несколько десятков сигналов индикатора, которые будут представлены таким же количеством графических объектов. Да, графический объект в сравнении с индикаторным буфером имеет намного низшую производительность, но не в десятки раз, а в лучшем случае раза в 2. Когда же речь идет о сотне графических объектов и индикаторном буфере, обслуживающем историю на 100 000 баров, то графические объекты выигрывают.
Не надо впадать в крайности. Всё началось с этих слов
Так об этом и речь, простому человеку проще нарисовать линии "от и до", чем разбираться как это сделать используя буферы.
И потом выяснить что это невозможно. (или накладывает неприемлемые ограничения)
пс. а всё началось с картинки с двумя трендовыми линиями.
И ни смотря ни на что, если количество линий неизменно, то и эти индикаторы сделать на mql5 с индикаторными буферами достаточно легко.
ок, как это сделать легко?
Допустим у нас есть 5 горизонтальных линий над ценой и 5 под.
как это делается легко?
Так об этом и речь, простому человеку проще нарисовать линии "от и до", чем разбираться как это сделать используя буферы.
И потом выяснить что это невозможно. (или накладывает неприемлемые ограничения)
пс. а всё началось с картинки с двумя трендовыми линиями.
С таким подходом проще будет вручную стрелочки и линии раскладывать по графику. Программирование далеко не проще этого.....
Допустим у нас есть 5 горизонтальных линий над ценой и 5 под.
как это делается легко?
На слово поверишь что в этом индикаторе не графические линии?
На слово поверишь что в этом индикаторе не графические линии?
Поверю - дайте этот код посмотреть @Aliaksandr Hryshyn чтобы он увидел, что это практически тоже самое что трендовые линии.
...и нужно также искать точки начала и конца линии)пс. то есть фактически, мы имеем теже самые трендовые линии, но с бОльшими ограничениями, и меньшими возможностям (тавтология вышла)
Поверю - дайте этот код посмотреть @Aliaksandr Hryshyn чтобы он увидел, что это практически тоже самое что трендовые линии.
...и нужно также искать точки начала и конца линии)
Аналогичный индикатор продаётся в маркете за $70. Я хотел сначала разместить этот код в CodeBase, но подумал что не стоит перебивать бизнес человеку. Не знаю как тот код организован, можете посмотреть тестовый вариант. Индикатор 3 свечи Стоуэлла.
Что касается поиска начала и конца линии, конечно проще найти линию и по её имени определить время и цену начала и конца. Но!!! Надо учитывать как эти линии рисуются. Есть-ли необходимость поиска координат начала и конца линий, может лучше эти координаты держать в массиве... В общем вариантов тьма. В большинстве случаев никакого труда не составляет в цикле найти нужные координаты по индикаторным буферам.
расскажите как с помощью индикаторных буферов сделать такой индикатор
или такой
В один невидимый буфер сложить все уровни, что бы индикатор можно было вызывать из советника. Если важна не только цена но время появления уровней, то и время тоже сложить в буфер.