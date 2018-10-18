Арбитраж на фьючерсах в MT5. Есть ли такой советник? - страница 4

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prostotrader:

Такой арбитраж, называется Календарный спред. Это единственная 100№% безубыточная стратегия,

которая приносила, приносит и бкдет приносить деньги, правда не очень большие. 

...

Ой ли? Он же не спот к фьючу хочет, а два фьюча могут и несойтись;)

 
prostotrader:

... в Календарном спрэде нельзя ориентироваться на исторические данные, потому что достаточно часто изменяются процентные ставки ЦБ и выплаты дивидентов не имеют жестких дат и процентов.

(продолжу) Исходя из вышесказанного становится очевидным, что ни о какой безрисковой торговле речи не идет. Ваше контанго разорвет в тот самый момент когда ЦБ резко повысит ставки (для акций это неожиданная информация о дивидендах). 
 
Имхо, гораздо интересней котировать дальний неликвидный фьюч против спота с фиксированной доходностью, скажем 20% годовых, но и здесь думать надо.
 
Vasiliy Sokolov:

Ой ли? Он же не спот к фьючу хочет, а два фьюча могут и несойтись;)

А кто сказал, что они должны сойтись?

 
Vasiliy Sokolov:
(продолжу) Исходя из вышесказанного становится очевидным, что ни о какой безрисковой торговле речи не идет. Ваше контанго разорвет в тот самый момент когда ЦБ резко повысит ставки (для акций это неожиданная информация о дивидендах). 

А почему Вы считаете, что этот риск нельзя просчитать?

Добавлено

Экий Вы всё-таки пессимист. И еще... Если Вы не знаете как торговать, то это не значит, что невозможно.

08 мая 2018 г. я положил на счёт дочери 315000 руб., и запустил на её счете роботов только по Календарному спрэду.

Несмотря, что ей несказанно повезло, прямо в перный день "зацепила" прибыль аж в 40 000 руб. по бренду, даже без этого

везения можно посчитать хорошую годовую прибыль....


 
Vasiliy Sokolov:
Имхо, гораздо интересней котировать дальний неликвидный фьюч против спота с фиксированной доходностью, скажем 20% годовых, но и здесь думать надо.

Ну Вам виднее...

 
prostotrader:

А кто сказал, что они должны сойтись?

клиринг не повлияет?
 
Vasiliy Sokolov:

а два фьюча могут и несойтись;)

а с чего они должны сходиться?

 
Vasiliy Sokolov:
Имхо, гораздо интересней котировать дальний неликвидный фьюч против спота с фиксированной доходностью, скажем 20% годовых, но и здесь думать надо.

Если со спот, то всю прибыль будет съедать своп. Хотя я не знаю о каком инструменте вы говорите.

 
Vasiliy Sokolov:

Ой ли? Он же не спот к фьючу хочет, а два фьюча могут и несойтись;)

Они и не должны сойтись. Сойдутся только спот с ближайшем фьючом на дату истечения, о чем вы наверно и говорили. Но тут другая схема получения прибыли.

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