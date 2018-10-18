Арбитраж на фьючерсах в MT5. Есть ли такой советник? - страница 3
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чушь хватит нести
Свободен!Иди поднимай ногу у другого столба!
Свободен!Иди поднимай ногу у другого столба!
Это ты свободен, чудик.. или по твоему кроме тебя никто про календарный спред не слышал :)
Вы говорите об этом?
Такой арбитраж, называется Календарный спред. Это единственная 100№% безубыточная стратегия,
которая приносила, приносит и бкдет приносить деньги, правда не очень большие.
То, что Вы занимаетесь арбитражом на ФОРЕКС, совсем не значит, что Вы
за пару часов напишите календарный спред для ФОРТС.
ФОРТС немного сложнее...
А статью не желаете написать по Календарному спреду в применении на бирже (не только на РТС)?
Вы говорите об этом?
Да
Только если Вы сделаете робота по этой статье, то сольёте...
А статью не желаете написать по Календарному спреду в применении на бирже (не только на РТС)?
Что бы написать толковую статью по жеджирующим стратегиям, нужно будет раскрыть все особенности и приемы торговли.
Но так как ликвидность рынка очень низкая, а при хедже это сказывается в разы, то нет никакого смысла делится
опытом в этой сфере.
А статью не желаете написать по Календарному спреду в применении на бирже (не только на РТС)?
статья есть по торговле спредами, что мешает адаптировать для календарокпринцип тот же самый (просто поменять контракты)
Да
Только если Вы сделаете робота по этой статье, то сольёте...
Совершенно не исключаю такого исхода. Все равно сначала нужно индикатор делать.
Совершенно не исключаю такого исхода. Все равно сначала нужно индикатор делать.
Индикатор дает представление о сиюминутном спрэде, но в Календарном спрэде
нельзя ориентироваться на исторические данные, потому что достаточно часто изменяются процентные ставки ЦБ и
выплаты дивидентов не имеют жестких дат и процентов.
Никакой пользы (история) от индикатора не будет.
Добавлено
В связи с вышеизложенным, нужно писать индикатор не спрэда, а
индикатор процентных ставок и дивидентов, основанных на текущих данных спота.
Индикатор дает представление о сиюминутном спрэде, но в Календарном спрэде
нельзя ориентироваться на исторические данные, потому что достаточно часто изменяются процентные ставки ЦБ и
выплаты дивидентов не имеют жестких дат.
Никакой пользы (история) от индикатора не будет.
Добавлено
В связи с вышеизложенным, нужно писать индикатор не спрэда, а
индикатор процентных ставок и дивидентов, основанных на текущих данных спота.
Спасибо за пояснение, буду свободнее - интересно будет проверить стратегию.