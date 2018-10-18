Арбитраж на фьючерсах в MT5. Есть ли такой советник? - страница 3

Новый комментарий
 
Maxim Dmitrievsky:

чушь хватит нести

Свободен!

Иди поднимай ногу у другого столба!
[Удален]  
prostotrader:

Свободен!

Иди поднимай ногу у другого столба!

Это ты свободен, чудик.. или по твоему кроме тебя никто про календарный спред не слышал :)

[Удален]  
prostotrader:

Вы говорите об этом?

 
prostotrader:

Такой арбитраж, называется Календарный спред. Это единственная 100№% безубыточная стратегия,

которая приносила, приносит и бкдет приносить деньги, правда не очень большие. 

То, что Вы занимаетесь арбитражом на ФОРЕКС, совсем не значит, что Вы

за пару часов напишите календарный спред для ФОРТС.

ФОРТС немного сложнее... 

А статью не желаете написать по Календарному спреду в применении на бирже (не только на РТС)?

 
Alexey Kozitsyn:

Вы говорите об этом?

Да

Только если Вы сделаете робота по этой статье, то сольёте...

 
Vladimir Karputov:

А статью не желаете написать по Календарному спреду в применении на бирже (не только на РТС)?

Что бы написать толковую статью по жеджирующим стратегиям, нужно будет раскрыть все особенности и приемы торговли.

Но так как ликвидность рынка очень низкая, а при хедже это сказывается в разы, то нет никакого смысла делится

опытом в этой сфере.

[Удален]  
Vladimir Karputov:

А статью не желаете написать по Календарному спреду в применении на бирже (не только на РТС)?

статья есть по торговле спредами, что мешает адаптировать для календарок

принцип тот же самый (просто поменять контракты)
[Удален]  
prostotrader:

Да

Только если Вы сделаете робота по этой статье, то сольёте...

Совершенно не исключаю такого исхода. Все равно сначала нужно индикатор делать.

 
Alexey Kozitsyn:

Совершенно не исключаю такого исхода. Все равно сначала нужно индикатор делать.

Индикатор дает представление о сиюминутном спрэде, но в Календарном спрэде

нельзя ориентироваться на исторические данные, потому что достаточно часто изменяются процентные ставки ЦБ и

выплаты дивидентов не имеют жестких дат и процентов.

Никакой пользы (история) от индикатора не будет. 

Добавлено

В связи с вышеизложенным, нужно писать индикатор не спрэда, а 

индикатор процентных ставок и дивидентов, основанных на текущих данных спота.


[Удален]  
prostotrader:

Индикатор дает представление о сиюминутном спрэде, но в Календарном спрэде

нельзя ориентироваться на исторические данные, потому что достаточно часто изменяются процентные ставки ЦБ и

выплаты дивидентов не имеют жестких дат.

Никакой пользы (история) от индикатора не будет. 

Добавлено

В связи с вышеизложенным, нужно писать индикатор не спрэда, а 

индикатор процентных ставок и дивидентов, основанных на текущих данных спота.

Спасибо за пояснение, буду свободнее - интересно будет проверить стратегию.

12345
Новый комментарий