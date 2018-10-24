Принцип "Суперпозиции" - страница 3
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Какие эксперты работают по данному принципу?
практически любые.
берёшь одновалютный советник, выбираешь две пары имеющие большую отрицательную кореляцию например на D1.
будешь запускать сову на младших ТФ, на которых корреляция поближе к 0
шаманишь над стоп-лосами, тейками пытаясь учесть волатильность и цену пункта. Чтобы риски были примерно одинаковые.
запускаешь, получив суперпозицию.
Хотя и похоже на торговлю синтетиком,кроссом или парный трейдинг, но это нифига не они, это именно суперпозиция
Сегодня утром я вышел из дома, пошёл через парк, смотрю (1) на скамейке флэшка лежит, ну я её всунул в ноутбук, а там оказался текстовый файл, называется keynotes_on_superposition_in_trading_bablokos_2018.txt и вот что там было:
(1) После этого Ваш ноут еше жив?
(1) После этого Ваш ноут еше жив?
он забыл написать, что ноут он тоже там нашел
он забыл написать, что ноут он тоже там нашел
не повезло...
флешку текстом набил некий исследователь
не повезло...
флешку текстом набил некий исследователь
ага, Дример
ага, Дример
не пали кантору
измененное сознание Дримера!
другое "Я" его набило и подсунуло.
то, которое по ночам на заводе трудится ))
)))
не пали кантору
хорошо-хорошо