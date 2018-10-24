Принцип "Суперпозиции" - страница 3

Новый комментарий
 
Ужас).
 
Sprut112:
Какие эксперты работают по данному принципу?

практически любые.

берёшь одновалютный советник, выбираешь две пары имеющие большую отрицательную кореляцию например на D1.

будешь запускать сову на младших ТФ, на которых корреляция поближе к 0

шаманишь над стоп-лосами, тейками пытаясь учесть волатильность и цену пункта. Чтобы риски были примерно одинаковые.

запускаешь, получив суперпозицию.

Хотя и похоже на торговлю синтетиком,кроссом или парный трейдинг, но это нифига не они, это именно суперпозиция

 
Дичь какая-то. 
Суперпозиция - это когда ты на одной ноге стоишь в позе беременной цапли
 
transcendreamer:

Сегодня утром я вышел из дома, пошёл через парк, смотрю (1) на скамейке флэшка лежит, ну я её всунул в ноутбук, а там оказался текстовый файл, называется keynotes_on_superposition_in_trading_bablokos_2018.txt и вот что там было:

 

(1) После этого Ваш ноут еше жив?

[Удален]  
Aleksey Ivanov:

(1) После этого Ваш ноут еше жив?

он забыл написать, что ноут он тоже там нашел

 
Aleksandr Volotko:

он забыл написать, что ноут он тоже там нашел

не повезло...

флешку текстом набил некий исследователь

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

не повезло...

флешку текстом набил некий исследователь

ага, Дример

 
Aleksandr Volotko:

ага, Дример

)))
не пали кантору

измененное сознание Дримера!

другое "Я" его набило и подсунуло.

то, которое по ночам на заводе трудится ))

[Удален]  
hartmann:
)))
не пали кантору

хорошо-хорошо

 
https://www.mql5.com/ru/articles/1464
https://www.mql5.com/ru/articles/1472
Теоретические основы построения кластерных индикаторов для рынка FOREX
Теоретические основы построения кластерных индикаторов для рынка FOREX
  • www.mql5.com
Любой финансовый инструмент, который торгуется на рынках, представляет собой отношение какого-либо актива к какой-либо валюте. Отличие рынка FOREX от других рынков, только в том, что в качестве актива используется другая валюта. В результате на рынке FOREX мы всегда имеем дело с отношениями двух валют, называемыми валютными парами. Более года...
123
Новый комментарий