Принцип "Суперпозиции" - страница 2
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Господа! По принципу суперпозиции существуют квантовые системы до редукции их состояния. Его суть в том, что интерферируют (выражаемые комплексными числами) амплитуды состояний. Что может интерферировать в работе эксперта? (может быть "лавины лосей" :)
Автор не раскрыл сути понятия "суперпозиция". Поэтому каждый под этим понимает что-то свое. Лично я это воспринимаю просто как работу с множеством открытых ордеров. Ставим кучу экспертов (как у автора, или у меня в Лиге ТС) - вот вам и "суперпозиция". А что имел ввиду автор под этим - неясно. Подождем разъяснений.
Посмотри, я вчера публиковал отчёт за неделю, скрины
Ты ж публиковал его в моей ветке. Врядли кто-то будет искать ТВОИ скрины в МОЕЙ ветке... Тем более, что на выходных - я выложу очередной отчет по Лиге ТС.
Ты ж публиковал его в моей ветке. Врядли кто-то будет искать ТВОИ скрины в МОЕЙ ветке... Тем более, что на выходных - я выложу очередной отчет по Лиге ТС.
Что-то напоминает древнюю систему Т101.
Вот что я имел ввиду в наглядном виде. За неделю 30 сделок.Максимальная просадка 7.5%. Всего открытых лотов 3.00= 300$ (в Инсте лоты меньше). Счет реальный. Автоторговля 100 %
Начало недели
Сегодня утром я вышел из дома, пошёл через парк, смотрю на скамейке флэшка лежит, ну я её всунул в ноутбук, а там оказался текстовый файл, называется keynotes_on_superposition_in_trading_bablokos_2018.txt и вот что там было:
Концепция суперпозиции имеет древнюю историю, ещё земледельцы Шумера и Египта использовали суперпозицию при распределении земельных участков под различные сельхоз-культуры, суперпозицию применяли полководцы в военной стратегии и тактике, в новое время возникла суперпозиция циклов накопления-распределения капитала, а в современное время суперпозиция применяется в рамках гибридной войны. Принцип суперпозиции - проявление фундаментальных законов природы - имеет широчайшее применение в экономике, банковском деле, и конечно же в трейдинге.
Рассматривая концепцию суперпозиции в трейдинге, следует иметь в виду следующее:
- суперпозиция может быть статической и динамической
- в любой момент времени динамическая суперпозиция создаёт чистую валютную позицию
- моделирование суперпозиции можно выполнять сделочным или интервально-инкрементальным способом
- в ряде случаев суперпозиция имеет ведущую валютную пару и коррелирует с оной если веса неравномерны
- резко повышенная волатильность может быть также причиной корреляции
- динамическая суперпозиция может быть основана на выравнивании тренда либо наоборот
- вообще говоря, в суперпозиции может использоваться любая базовая функция
- могут использоваться антиперсистентные состояния рынка по отношению к функции
- также могут использоваться граничные зоны кокона суперпозиции
- существуют примеры одновременного совмещения нескольких моделей
- некоторые связывают это с покупкой и продажей волатильности (sic!)
- хотя это может показать троллингом, но здесь релевантна работа Эйнштейна 1905 года (vide MSD)
- также для постижения суперпозиции небесполезен поэтический трактат "De rerum natura" Лукреция
- хорошо известно, что истинная функция рынка имеет изменяемые показатели
- эти показатели связаны не только с волатильностью, но и с персистентностью
- некоторые исследователи вводят понятие общего эффективного движения и соотношений с ним
- время начала и частота итераций имеют критическое значение
- время начала можно определить, как фазовое положение рынка на нескольких масштабах
- для некоторых стратегий желательно чтобы фазы разных масштабов совпадали
- для иных стратегий наоборот желательно чтобы имела место противофаза разных масштабов
- суперпозицию можно представить, как результат слияния нескольких других суперпозиций
- немаловажно анализировать корреляцию между существующей суперпозицией и её инкрементами
- нежелательно повышать концентрацию риска увеличением внутренней корреляции в суперпозиции
- также важно знать среднемаксимальный общий объём и волатильность на объём
- недооценка волатильности вследствие эффекта окна не раз была причиной многих бед для многих
- истинно говорю вам: тот, кто не учитывает волатильность на объём - тот будет наказан, ἀμήν!
- суперпозиция способна корректировать ошибки, когда неудачные сделки компенсируются новыми
- однако это не спасает в том случае если разворот рынка происходит через центр массы суперпозиции
- теоретически суперпозицию можно аккумулировать ad infinitum но на практике так нет смысла делать
- и наоборот бывают ситуации, когда желательно сокращать суперпозицию
- техника перекатов или коррекций зачастую помогает выйти из большинства неблагоприятных ситуаций
- перекат/коррекция не противоречат инкрементальному набору суперпозиции
- но слишком частые перекаты/коррекции приводят к разорению
- время в суперпозиции играет против нас или за нас - в зависимости от набора условий
- к числу таких условий можно отнести: положение относительно тренда и положение в фазе
- трендовость и фазовость зачастую имеют простое геометрическое толкование
- не следует думать будто бы внутри кокона суперпозиции можно что-то надёжно прогнозировать
- границы кокона суперпозиции в подавляющем числе случаев лучше, чем по отдельным инструментам
- Эффект Джокера связан с разрушением памяти рынка (см. разливы Нила, опыты с картами)
- теханализ не работает совершенно ни в каком виде и только лишь ухудшает ситуацию (अभिहास)
- этимология термина "суперпозиция" восходит к праиндоевропейским корням и в частности *tḱey-
- среди прочих значений выделяется центральное: "культивировать", "выращивать"
- таким образом трейдинг по суперпозициям можно соотнести с возделыванием земли
- тогда открытие позиций будет посевом, а закрытие прибыли – сбором урожая
- в этом деле недопустима поспешность или изменчивость
- veritatem, мудрость древних не имеет границ
Вместо подписи стоит N.N.
думаю, странно всё это, можно ли этому верить? бред какой-то...
Сегодня утром я вышел из дома, пошёл через парк, смотрю на скамейке флэшка лежит, ну я её всунул в ноутбук, а там оказался текстовый файл, называется keynotes_on_superposition_in_trading_bablokos_2018.txt и вот что там было:
Вместо подписи стоит N.N.
думаю, странно всё это, можно ли этому верить? бред какой-то...
Паглядим, попытка не пытка, идея в этом есть