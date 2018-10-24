Принцип "Суперпозиции" - страница 2

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Roman Kutemov:
Что получилось? 
Посмотри, я вчера публиковал отчёт за неделю, скрины
 
Aleksey Ivanov:
Господа! По принципу суперпозиции существуют квантовые системы до редукции их состояния. Его суть в том, что интерферируют (выражаемые комплексными числами) амплитуды состояний. Что может интерферировать в работе эксперта?  (может быть  "лавины лосей" :)

Автор не раскрыл сути понятия "суперпозиция". Поэтому каждый под этим понимает что-то свое. Лично я это воспринимаю просто как работу с множеством открытых ордеров. Ставим кучу экспертов (как у автора, или у меня в Лиге ТС) - вот вам и "суперпозиция". А что имел ввиду автор под этим - неясно. Подождем разъяснений.

 
Sprut112:
Посмотри, я вчера публиковал отчёт за неделю, скрины

Ты ж публиковал его в моей ветке. Врядли кто-то будет искать ТВОИ скрины в МОЕЙ ветке... Тем более, что на выходных - я выложу очередной отчет по Лиге ТС.

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Georgiy Merts:

Ты ж публиковал его в моей ветке. Врядли кто-то будет искать ТВОИ скрины в МОЕЙ ветке... Тем более, что на выходных - я выложу очередной отчет по Лиге ТС.

Завтра добавлю сюда, если не удалят. Суть же ты правильно описал, прибыльные позиции по перекрывают убыточные. Сейчас у меня 29 открыто, повторов нет. Просадка 6 %. Поглядим что будет дальше. По моим расчетам, прибыль составит 140$. Т.е. 29пар*10$/2. У меня фикс лот 10$ на позицию
 
Что-то напоминает древнюю систему Т101.
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Stanislav Korotky:
Что-то напоминает древнюю систему Т101.
Не в курсе
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Вот что я имел ввиду в наглядном виде. За неделю 30 сделок.Максимальная просадка 7.5%. Всего открытых лотов 3.00= 300$ (в Инсте лоты меньше). Счет реальный. Автоторговля 100 %

5Den_utro

5Den_

Prosadka

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Начало недели

5d

 

Сегодня утром я вышел из дома, пошёл через парк, смотрю на скамейке флэшка лежит, ну я её всунул в ноутбук, а там оказался текстовый файл, называется keynotes_on_superposition_in_trading_bablokos_2018.txt и вот что там было:

Концепция суперпозиции имеет древнюю историю, ещё земледельцы Шумера и Египта использовали суперпозицию при распределении земельных участков под различные сельхоз-культуры, суперпозицию применяли полководцы в военной стратегии и тактике, в новое время возникла суперпозиция циклов накопления-распределения капитала, а в современное время суперпозиция применяется в рамках гибридной войны. Принцип суперпозиции - проявление фундаментальных законов природы - имеет широчайшее применение в экономике, банковском деле, и конечно же в трейдинге.

Рассматривая концепцию суперпозиции в трейдинге, следует иметь в виду следующее:

-  суперпозиция может быть статической и динамической

-  в любой момент времени динамическая суперпозиция создаёт чистую валютную позицию

-  моделирование суперпозиции можно выполнять сделочным или интервально-инкрементальным способом

-  в ряде случаев суперпозиция имеет ведущую валютную пару и коррелирует с оной если веса неравномерны

-  резко повышенная волатильность может быть также причиной корреляции

-  динамическая суперпозиция может быть основана на выравнивании тренда либо наоборот

-  вообще говоря, в суперпозиции может использоваться любая базовая функция

-  могут использоваться антиперсистентные состояния рынка по отношению к функции

-  также могут использоваться граничные зоны кокона суперпозиции

-  существуют примеры одновременного совмещения нескольких моделей

-  некоторые связывают это с покупкой и продажей волатильности (sic!)

-  хотя это может показать троллингом, но здесь релевантна работа Эйнштейна 1905 года (vide MSD)

-  также для постижения суперпозиции небесполезен поэтический трактат "De rerum natura" Лукреция

-  хорошо известно, что истинная функция рынка имеет изменяемые показатели

-  эти показатели связаны не только с волатильностью, но и с персистентностью

-  некоторые исследователи вводят понятие общего эффективного движения и соотношений с ним

-  время начала и частота итераций имеют критическое значение

-  время начала можно определить, как фазовое положение рынка на нескольких масштабах

-  для некоторых стратегий желательно чтобы фазы разных масштабов совпадали

-  для иных стратегий наоборот желательно чтобы имела место противофаза разных масштабов

-  суперпозицию можно представить, как результат слияния нескольких других суперпозиций

-  немаловажно анализировать корреляцию между существующей суперпозицией и её инкрементами

-  нежелательно повышать концентрацию риска увеличением внутренней корреляции в суперпозиции

-  также важно знать среднемаксимальный общий объём и волатильность на объём

-  недооценка волатильности вследствие эффекта окна не раз была причиной многих бед для многих

-  истинно говорю вам: тот, кто не учитывает волатильность на объём - тот будет наказан, μήν!

-  суперпозиция способна корректировать ошибки, когда неудачные сделки компенсируются новыми

-  однако это не спасает в том случае если разворот рынка происходит через центр массы суперпозиции

-  теоретически суперпозицию можно аккумулировать ad infinitum но на практике так нет смысла делать

-  и наоборот бывают ситуации, когда желательно сокращать суперпозицию

-  техника перекатов или коррекций зачастую помогает выйти из большинства неблагоприятных ситуаций

-  перекат/коррекция не противоречат инкрементальному набору суперпозиции

-  но слишком частые перекаты/коррекции приводят к разорению

-  время в суперпозиции играет против нас или за нас - в зависимости от набора условий

-  к числу таких условий можно отнести: положение относительно тренда и положение в фазе

-  трендовость и фазовость зачастую имеют простое геометрическое толкование

-  не следует думать будто бы внутри кокона суперпозиции можно что-то надёжно прогнозировать

-  границы кокона суперпозиции в подавляющем числе случаев лучше, чем по отдельным инструментам

-  Эффект Джокера связан с разрушением памяти рынка (см. разливы Нила, опыты с картами)

-  теханализ не работает совершенно ни в каком виде и только лишь ухудшает ситуацию (अभिहास)

-  этимология термина "суперпозиция" восходит к праиндоевропейским корням и в частности *tey-

-  среди прочих значений выделяется центральное: "культивировать", "выращивать"

-  таким образом трейдинг по суперпозициям можно соотнести с возделыванием земли

-  тогда открытие позиций будет посевом, а закрытие прибыли – сбором урожая

-  в этом деле недопустима поспешность или изменчивость

-  veritatem, мудрость древних не имеет границ

 

Вместо подписи стоит N.N. 

думаю, странно всё это, можно ли этому верить? бред какой-то...

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transcendreamer:

Сегодня утром я вышел из дома, пошёл через парк, смотрю на скамейке флэшка лежит, ну я её всунул в ноутбук, а там оказался текстовый файл, называется keynotes_on_superposition_in_trading_bablokos_2018.txt и вот что там было:

 

Вместо подписи стоит N.N. 

думаю, странно всё это, можно ли этому верить? бред какой-то...

Паглядим, попытка не пытка, идея в этом есть

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